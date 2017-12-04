iPhone’un Hızlı Şarjı Android’e Göre Ne Kadar Hızlı?

Apple’ın nihayet iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde sunduğu hızlı şarj desteği, Tom’s Guide tarafından test edilmiş.

Bildiğiniz gibi Apple, uzun yılların ardından Android ekosisteminde klasikleşen hızlı şarj teknolojisini nihayet kendi cihazlarına da getirdi. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde desteklenen hızlı şarj, Apple’ın klasik anlayışı yüzünden biraz garip bir durumda.

Kutudan çıkan 5W şarj ünitesi hızlı şarjı desteklemezken, doğru bir hızlı şarj için Apple Store’dan telefona ekstra olarak 29 W USB‑C Güç Adaptörü ve USB-C – Lightning Kablosu almanız gerekiyor. Bu da ekstra 370 TL ödeme yapmanız gerekeceği anlamına geliyor.

Şimdi ise bu 370 TL gibi ekstra ücretin karşılığında 15 dakika ve 30 dakika şarj dolum performanslarına bakalım;

Tom’s Guide’ın yaptığı teste göre iPhone X 30 dakikada %50, 60 dakikada ise %81 seviyesinde şarj olurken, iPhone 8 de benzer şekilde yarım saatte %49, bir saatte ise %80’e çıkabiliyor. Rakiplerine baktığımızda Samsung Galaxy Note8’in ilk 30 dakikada %35, bir saatte ise %74 olduğunu görürken LG V30 ve OnePlus 5T ise oldukça öne geçiyorlar.

Özellikle OnePlus 5T’nin performansı gerçekten Dash Charge teknolojisinin önemli bir gelişme sağladığını bizlere gösteriyor.