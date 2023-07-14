Avrupa Birliği (AB) Konseyi, değiştirilebilir telefon bataryalarını zorunlu kılan yeni düzenlemeleri onayladı. Bu karar, AB Parlamentosu’nun onayının ardından geldi ve kullanıcıların özel aletler veya bilgiye ihtiyaç duymadan bataryalarını kolaylıkla değiştirmesini hedefliyor. Hem Parlamento hem de Konsey tarafından kabul edildikten sonra, düzenlemeler AB’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonraki 20 gün içerisinde yürürlüğe girecek. 2027 yılına kadar AB üye ülkelerinde satılan tüm telefonların değiştirilebilir bataryaları olması gerekiyor.

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Bu düzenlemeler, Apple ve diğer şirketler için, özellikle AB ülkelerinde sabit bataryaların bakımını yapmayı zor ve maliyetli hale getirebilir. Apple, bir AB düzenlemesine yanıt olarak USB-C bağlantı noktalarını zaten tanıtmıştı, bu da şirketin bölgesel düzenlemelere uyum sağlayabileceğine işaret ediyor. Değiştirilebilir bataryaların kullanıma sunulması, kullanıcılara boşalan bataryalarını tamamen şarjlı olanlarla değiştirme kolaylığı sağlar. Üreticilerin bu özelliği dahil etmek için 2027’ye kadar zamanı var.

Bu düzenlemeler ayrıca batarya geri dönüşümü ve yeniden kullanımı ile döngüsel bir ekonomiyi destekler, bu da sürdürülebilirliği teşvik eder. Akıllı telefonlar dışında elektrikli araç bataryaları ve hafif taşıt bataryaları gibi çeşitli batarya türlerini de kapsıyor.

Apple için bu değişiklik, yedek ve genişletilmiş bataryaların satışından elde edilen yeni gelir kaynakları da dahil olmak üzere beklenmedik fırsatlar sunabilir. Ayrıca, kullanıcıların tamamen şarjlı bir bataryayı kolaylıkla değiştirebilmeleri, bağlantı noktası olmayan bir iPhone vizyonuyla da uyumludur. AB’nin değiştirilebilir batarya politikası, cep telefonu endüstrisini yeniden şekillendirebilir ve küresel üreticileri, değişen tüketici taleplerini karşılamak için tasarım stratejilerini yeniden değerlendirmeye yönlendirebilir.