Bugün gerçekleştirilen Apple Let Loose etkinliğinde, yeni iPad Air ve yeni iPad Pro gibi yeni modellerle birlikte bir dizi aksesuar tanıtıldı. Apple Pencil Pro gibi aksesuarların yanında, Apple cephesi yeni iPad Pro modeli için Apple Nano-texture cam adı verilen yeni bir ekran koruma camı duyurdu. Sadece 1TB ve 2TB iPad Pro modelleri için kullanıma sunulacak bu opsiyon için ekstra ücret ödenmesi gerekeck.

Yeni iPad Pro için Nano-texture cam opsiyonu fiyatları dudak uçuklatıyor

Apple, Let Loose etkinliğinde yeni iPad Pro modellerini tanıttı. Yeni iPad Pro, 11 inç ve 13 inç boyutlarında ve M4 işlemcisiyle güçlendirilmiş durumda. Bu modeller, 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleriyle sunulacak. Ancak, 1TB ve 2TB modellerinde Nano-texture cam opsiyonu olacak ve bu opsiyon için ek bir ücret alınacak.

Nano-texture cam, kullanıcılara daha düşük yansıma seviyeleri ve üst düzey renk yönetimi sunarak öne çıkıyor. Özellikle renk yönetimli profesyonel iş akışlarında ve zorlu ışık koşullarında yüksek performans sağlıyor. Daha önce benzer teknolojileri Gorilla Glass Armor donanımlı Galaxy S24 Ultra modelinde de görmüştük.

Apple, Nano-texture cam opsiyonunu tercih eden kullanıcılardan ekstra bir ücret talep edecek. Bu opsiyonun tüm modeller için sabit bir fiyatı var cihazın 13 inç veya 11 inç olması fark etmiyor.

İşte Nano-texture cam özelliği için belirlenen fiyatlar:

11 inç iPad Pro 1TB fiyatı:

Standart cam versiyon: 71.499 TL

Nano-texture cam versiyon: 75.499 TL

11 inç iPad Pro 2TB fiyatı:

Standart cam versiyon: 88.999 TL

Nano-texture cam versiyon: 92.999 TL

13 inç iPad Pro 1TB fiyatı:

Standart cam versiyon: 85.499 TL

Nano-texture cam versiyon: 89.499 TL

13 inç iPad Pro 2 TB:

Standart cam versiyon: 102.999 TL

Nano-texture cam versiyon: 106.999 TL

Apple’ın bu fiyat politikası, kullanıcıların daha üstün bir ekran deneyimi için daha yüksek bir ücret ödemelerine olanak tanıyor. Bütün cihazlarda görebileceğiniz üzere 4.000 TL değerinde bir fiyat artışı var. 256GB ve 512GB yeni iPad Pro M4 modellerinde bu opsiyonu alamadığınızı da hatırlatalım.

iPad Pro M4, Ultra XDR ekranı ve Apple M4 işlemcisi ile tablet pazarının tartışmasız en güçlü modeli olarak konumlanmış durumda. Bu aşamada Samsung cephesinden Galaxy Tab S10 ailesi ile güçlü bir atak bekliyoruz. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcili yeni tabletler Temmuz ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde karşımıza çıkabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPad Pro Nano-texture cam ile alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!