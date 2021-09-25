Yeni iPad Mini Modellerinde İlginç Bir Sorun Olabilir!

Apple, 14 Eylül’de tanıttığı yeni nesil iPad Mini modelinde tamamen değişen tasarım anlayışı ve firmanın iPhone 13 serisinde de yer verdiği A15 Bionic işlemcinin iPad Mini’ye gelmesi büyük heyecan yaratmıştı. Bu heyecan, testlerde iPhone 13 serisinde kullanılan A15 Bionic ile iPad Mini modellerinde kullanılan A15 Bionic arasında gözlemlenen performans farkı yüzünden biraz baltalanmıştı.

Bu heyecanı baltalaması muhtemel bir diğer haber de iPad Mini’nin erken incelemelerinden ve cihazı satın alan kullanıcılardan geldi. Yapılan bu incelemelere ve kullanıcıların anlattıklarına göre iPad Mini modellerinde ilginç olarak nitelendirebileceğimiz “Jelly Scrolling” denen bir sorun olabiilir.

Nedir Bu “Jelly Scrolling” ?

Bu ilginç sorun ekranın bir kısmının diğer kısımlardan daha farklı hızda yenileme yapmasına dayanıyor. Cihaz özellikle “portrait mode” olarak adlandırılan dikey modda kullanılırken daha belirgin olan sorun hakkında birçok platformda iPad Mini kullanıcılarının yorumlarını görmek mümkün.

Kullanıcılara göre ekranın sağ tarafı daha hızlı yenileme yapıyor. Yine kullanıcılar tarafından Meksika dalgasına benzetilen sorun, dikkatli gözlere sahip kullanıcıları biraz üzmüş gibi görünüyor. Söylenenlere göre bu sorun cihazda özellikle internette gezinme deneyimini olumsuz olarak etkiliyor. Bu durumun özellikle internet gezinmelerinde farkedilmesinin sebebi ise kaydırma hareketinin en çok internet gezinmelerinde yapılıyor olması.

The Verge isimli haber sitesinde editörlük yapan Dieter Bohn‘un da Twitter paylaşımında verdiği bilgilere göre, bu sorunun günlük hayatta sürekli kaydırma yapmayan kullanıcılar tararafından fark edilmesi biraz zor. Hatta bu sorun telefon kamerasıyla kaydedildiğinde bile sadece yavaş çekim videolarda görülüyor. Ancak Bohn’un paylaşımın altına eklediği videoda net olarak görülen sorunun dikkatli gözlere rahatsızlık vereceğini söyleyebiliriz.

Yaşanan “Jelly Scrolling” sorununun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu halen bilinmiyor. Tahminler, sorunun cihazdaki ekran konnektörlerinin cihazın sadece yan taraflarında kullanıldığı için oluştuğu yönünde. Ancak bu tahminlerin doğruluğu hakkında bir yorum yapmak şu an için zor. Zira cihazın incelemeleri çok yaygınlaşmadı ve cihazın içinde kullanılan parçalar hakkında şimdilik kesin bir bilgi yok.

iPad Mini Almak İçin Beklenmeli Mi ?

Cihaz şu an ülkemizde satışta değil. Ancak satışa çıktığında baz model 5800 liralık bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Apple’ın iPad Mini 6 modelinden beklentileri yüksek. Yine de iPad Mini 6’nın, halihazırda A14 Bionic ile çok güçlü olan ve daha geniş bir ekran deneyimi sunan iPad Air 4‘ e yakın konumlandırılması ve büyük oranda benzer donanım bileşenlerini paylaştığı iPhone 13 serisinden düşük performans sergilemesi cihaz hakkında soru işaretleri oluşturmuştu.

Cihazın satışlarının başlamasıyla ortaya çıkan “Jelly Scrolling” sorunu da tabiri caizse bu durumun tuzu biberi oldu. Her ne kadar göz alıcı bir tasarıma, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlere ve M1 işlemcilerden sonra tablet pazarının en iyilerinden biri olan A15 Bionic işlemciye sahip olsa da iPad Mini 6’yı satın almadan önce biraz beklemekte fayda var gibi görünüyor.