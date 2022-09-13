Birkaç gün önce Apple, yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı. Bu seri ile beraber resmi olarak iOS 16 isimli işletim sistemini de açıkladı. Şirket, bu yeni yazılım sürümünün özelliklerini genel hatlarıyla açıklasa bile iOS 16’nın keşfedilmesi gereken daha bir çok ayrıntısı var. Bu haberimizde sizin için bu yeni yazılımın en dikkat çeken 4 özelliğini derledik.

1- Kilit Ekranı Özelleştirme

iOS 16’daki yeni ana özelliklerinden biri, kilit ekranı üzerinde ı birden çok duvar kağıdı katmanı, widget’lar, tarih ve saat için özel yazı tipleri ve daha fazlasıyla kullanıcıya göre kişileştirme özgürlüğü tanıması. Kullanıcılar gün boyunca kilit ekranı üzerinde değiştirilerek gösterileceği bir dizi duvar kağıdı seçebilir. Ayrıca yeni kilit ekranı özellikleri gerçek zamanlı hava koşullarına sahip yeni hava durumu duvar kağıtları ve Dünya, Ay ve Güneş Sistemi manzarası sunan astronomik görsellerle de donatıldı. Kilit ekranı için de kullanılan durum çubuğunda da yenilikler mevcut.

2- iMessage Yenilikleri

Apple iOS 16 ile beraber, bir iMessage görüşmesi sırasında gelen mesajları okunmadı olarak işaretleme yeteneğinin yanı sıra bir iMessage’ı geçici olarak düzenleme veya mesaj göndermeyi iptal etme özelliklerini kullanıcılarına sundu. Şirket, kullanıcıların iMessage içinde mesaj gönderdikten sonra 15 dakika içerisinde iletiyi düzenlemeye olanak sağlıyor. Ayrıca firma bu düzenlemeye bir mesaj için ancak 5 kez ile sınırlıyor. Ancak kullanıcıların, alıcıların mesajda yapılan düzenlemelerin kaydını görebileceğini unutmamalı.

3- Müzik Çalar Yenilikleri

iOS 16 , büyük albüm kapağı ve renk uyumlu duvar kağıtları ile kilit ekranında şık tasarımlı bir müzik çalar deneyimi sunuyor. Hatırlarsanız ki Apple en son 2016’da iOS 10 ile kilit ekranında tam ekran bir müzik çalar sunmuştu. Bu özelliği kısmen daha modern tasarımlarla yenileyen şirket, aynı kilit ekran kişileştirmesi gibi kullanıcılar tarafından bu ayarlarında değiştirilmesine izin veriyor.

4- Nintendo Gamepad Desteği

Apple yeni akıllı telefon serisi ile iPhone’da Bluetooth üzerinden bağlanılabilir cihazları arttırdı. Bu cihazlardan göze en çok çarpanlar ise dijital oyun ürünleri oldu. Bu ürünleri Nintendo Switch’in Joy-Cons ve Pro gamepadleri de dahil. iOS 16 ile çalışan iPhone’lar artık, tek bir sol veya sağ Joy-Con ile veya aynı anda iki tarafla da kullanılabilir. Aslında bu özellik, iOS 14.5’in geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone’un PS5 DualSense ve Xbox Series X denetleyicileriyle mevcut uyumluluğun üzerine eklenen bir yenilik.

İlginizi çekebilir: