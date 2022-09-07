Yeni iPhone 14’ün duyuru etkinliği sırasında Apple, iOS 16’nın önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren tüm kullanıcılara sunulacağını doğruladı. Tarihte, mobil işletim sisteminin yeni sürümü uyumlu modellerle tüm kullanıcılar tarafından indirilebilir.

iOS 16, iPhone’lar için çok yeni bir yüz vadediyor. Artık daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip olan kilitli ekrandan yeni güvenlik seçeneklerine kadar Apple, daha da etkileşimli ve akıllı bir sistem vadediyor.

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iOS 16 güncellemesiyle uyumlu cihazlar

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone XS ve XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

Bununla örneğin iPhone 7 ve iPhone 6s modelleri güncelleme almayacak. Aynı şey 2016 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone SE için de geçerli.

iOS 16’daki Yenilikler?

iOS 16 kilit ekranı bildirimleri daha ayık ve şimdi alt alandan başlıyor. Güzel bir görünüm ve Odak moduna bağlı olarak bildirimleri daha da iyi ayırır. Bu, sistemin bir başka harika yeni özelliğidir ve artık her durum türü için farklı “çalışma alanları” yaratabilmektedir.

Yine kilit ekranındaki en önemli noktalardan biri olan Apple, artık kullanıcının pratik kısayollarla widget eklemesine izin veriyor. Görünüm, Apple Watch’tan bile oldukça ilham alıyor. Bununla, kullanıcı ayrıca zaman yazı tipini değiştirebilir, emojiyi kullanabilir ve derinlik efektli fotoğraflar ekleyebilir.