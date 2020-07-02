POCO M2 Pro Geekbench üzerinde görüntülendi!

POCO firması M2 Pro isimli orta seviye cihazını duyurdu. Firmanın yeni cihazı Geekbench üzerinde görüntülendi ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

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POCO M2 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı!

POCO yeni orta seviye cihazı M2 Pro ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Twitter hesabı üzerinden cihazı duyuran firma 7 Temmuz tarihinde internet üzerinden yapılacak etkinlik ile cihazın tanıtımını da gerçekleştirecek. Tanıtımına bu kadar kısa bir süre kala cihaz Geekbench üzerinde görüntülendi. Tekli çekirdek performansında 554 puan alan cihaz çoklu çekirdek kısmında ise 1757 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan bu test sonucunda bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz gücünü Snapdragon 720 işlemcisinden alıyor. Ayrıca listede 6 GB RAM değeri göze çarpıyor.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro. Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r — #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020

Tasarım kısmında ise firmanın Twitter paylaşımında dört kameralı kurulum dikkat çekerken, kameraların sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirleneceği konuşuluyor. 6.57 inç Full HD+ LCD ekran ile bizleri karşılaması beklenen cihazın parmak izi koruyucusunun da yan tarafta yer alacağı iddia ediliyor. M2 Pro cihazının Redmi Note 9 Pro‘nun yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak bizleri karşılayacağı düşünülürken, tasarım ve kamera detayları da bu bağlamda yorumlanıyor. Ayrıca cihazın 5020 mAh batarya ve 30W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. 7 Temmuz tarihinde internet üzerinden yapılacak etkinlik ile tanıtılacak POCO M2 Pro, bakalım iddiaları ne derecede doğrulayacak bekleyip göreceğiz.