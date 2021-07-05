Genel
HUAWEI Online Mağaza’ya özel FreeBuds ürünlerinde yaz kampanyası başladı
HUAWEI, 1 Temmuz – 15 Ağustos arasında Huawei Online Mağaza’da sürecek yaz kampanyası dahilinde FreeBuds ürünlerinde birbirinden çekici fırsatlarla tüketicileri HUAWEI’nin ses ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.
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HUAWEI yaz döneminde de yaptığı kampanyalar ile tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam ediyor. 1 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri aralığında devam edecek kampanyada HUAWEI’nin ses ürünlerinden HUAWEI FreeBuds 4, FreeBuds Pro, FreeBuds 4i, FreeBuds 3 kulaklıkları ile birlikte HUAWEI FreeBuds Studio da indirim fırsatları ve hediyeleri ile birlikte tüketiciler ile buluşuyor.
İçindekiler
HUAWEI FreeBuds 4
HUAWEI’nin en yeni kulaklığı olan açık tasarım tam kablosuz kulaklığı olan HUAWEI Freebuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirliyor. En konforlu gürültü giderme deneyimini sağlayan ürünlerden olan FreeBuds 4, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor.
Yeni HUAWEI FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını ve endüstri lideri seviyelere ulaşmasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan ürün, endüstrinin ilk açık-fit kulak içi setini barındırıyor.
HUAWEI FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza’da satışta. Vade farksız 4 taksitle ödeme fırsatıyla sunulan bu gelişmiş kulaklığı satın alan tüketiciler, siteye ürün hakkındaki yorumlarını bıraktıklarında HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.
HUAWEI FreeBuds Pro
HUAWEI en gelişmiş tam kablosuz kulaklıklarından olan HUAWEI FreeBuds Pro, akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen dünyanın ilk kablosuz stereo (TWS) kulaklığı. Donanım ve yazılımla entegre bir çözüme sahip olan yeni TWS kulaklıklar, optimum gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü tanımlıyor ve üç profil (Genel, Rahat ve Üstün) arasında geçiş yapıyor. Farkındalık Modu ve Ses Modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya sohbet ederken dış dünyayı duymalarına yardımcı olmak için çift mikrofonu kullanıyor.
HUAWEI FreeBuds Pro, 40 dB’lik sektör lideri gürültü giderme oranıyla bir HUAWEI ses ürününde şimdiye kadarki en iyi gürültü engelleme performansını sunuyor. Aktif gürültü giderme etkinleştirildiğinde kulaklıkların pili 4,5 saate kadar dayanıyor. Gürültü giderme etkinleştirilmediğinde pil, ürünle verilen şarj kutusu ile şarj edilmesine gerek kalmadan 7 saat boyunca dayanıyor. 1.499 TL satış fiyatının yanında HUAWEI CM510 Mini Hoparlör de hediye edilen FreeBuds Pro’nun da ayrıca vade farksız 4 taksitte ödeme avantajı bulunuyor.
HUAWEI FreeBuds 4i
HUAWEI’nin aktif gürültü engelleme teknolojisini herkesin kullanımına sunan kulaklığı HUAWEI FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor. Bunun da ötesinde, doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığa eşlik ediyor. Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan rüzgar önleyici tasarıma sahip. HUAWEI’nin yapay zeka teknolojisinden yararlanan HUAWEI FreeBuds 4i, arka plan seslerinden insan sesini bile ayırt edebiliyor. HUAWEI FreeBuds 4i, klima uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC modları sağlıyor.
749 TL fiyat etiketine sahip HUAWEI FreeBuds 4i alanlar, aynı zamanda 1’er TL fark daha ödeyerek kulaklık taşıma kılıfı ve HUAWEI Kablosuz Tripod Selfie Stick Pro sahibi de oluyorlar. Alışverişten sonra HUAWEI Online Mağaza’ya yorumlarını bırakan kullanıcılar ayrıca HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.
HUAWEI FreeBuds Studio
HUAWEI’nin profesyonel ses çözümlerinden, tam boyuttaki kulaklığı HUAWEI FreeBuds Studio, dahili IMU sensörü ve mikrofon sisteminden oluşan dinamik bir gürültü algılama sistemi ile ANC kontrol sistemine sahip. Dinamik algılama sistemi, kulaklıkların ortam seslerini doğru bir şekilde tanımlamasına izin verirken, ANC kontrol sistemi etrafındaki sesleri belirlemek için birden fazla mikrofon kullanıyor ve böylece üç mod arasında akıllıca geçiş yapıyor: Ultra Mod, Genel Mod ve Rahat Mod.
Örneğin, çok gürültülü bir uçakta veya trende olduğunuzda, kulaklıklar otomatik olarak Ultra Moda geçiyor. Restoranlar ve kafeler gibi yerlerde Genel Modda çalışıyor. Aynı şekilde, kütüphane veya ofis gibi sessiz yerlerde, daha doğal ve rahat gürültü önleme efektleri için Rahat Moduna uyum sağlıyor.
HUAWEI FreeBuds Studio, 3.699 TL satış fiyatı, vade farksız 4 taksitte ödeme avantajı ve HUAWEI FreeBuds 3 kulaklık hediyesi ile HUAWEI Online Mağaza’da ses aşığı tüketicileri bekliyor. Ayrıca 1 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında Huawei Store’a üye olan ve bülten aboneliği yapan kullanıcılar ek 699 TL’lik indirim kuponu da kazanıyor.
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Akıllı Telefonlar
Kim POCO X3 Pro Almalı?
POCO’nun orta seviyedeki en beğenilen telefonu POCO X3 NFC’nin güçlendirilmiş ve yenilenmiş versiyonu olan POCO X3 Pro’yu satışa sundu. Peki X3 Pro, X3 NFC’den ne gibi farklılıklar sunuyor ve aslında X3 Pro kimlere hitap ediyor?
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POCO X3 Pro aslında yeni bir telefon alacak kişilerin en gözde seçeneklerinden birisi. 2021 yılının en iyi fiyat/performans telefonu olmaya aday telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. Ek olarak “benim bir telefona ayıracak kısıtlı bir bütçem var ve en iyi performans istiyorum” diyen kişiler için biçilmiş kaftan olabilir. Bu yüzden POCO X3 Pro 2021 yılında çok fazlasıyla konuşulacak, tercih edilecek modellerden biri. Gelin hep beraber bu telefonun detaylarına yakında bakalım.
İçindekiler
Tasarım
POCO X3 Pro, X3 NFC ile neredeyse birbirine tamamen benzeyen bir tasarıma sahip. Ancak bir yandan da diğer hiçbir telefona benzemeyen bir tasarım dili mevcut. Bu sebeple kendisini diğer telefon markalarından kolaylıkla ayırabiliyor. POCO X3 NFC’ye göre arka yüzeyde parmak izi tutmayan mat kenarlar ile de tasarım geliştirilmiş. Daha şık bir görünüme sahip olmuş.
Ekran
6.67’’ IPS LCD FHD+ HDR10 destekli ekrana sahip olan POCO X3 Pro nokta ekran tasarımıyla ön kamerayı da gizlemeyi başarmış. bu sayede tüketilen içeriklerde herhangi bir göze takılan bir sorun haline gelmiyor. Ayrıca 450 nit parlaklık değeri sunan telefon, güneş altında da rahatlıkla görülebiliyor. IPS LCD ekranın doğası gereği renkleri doğal bir şekilde gösterebiliyor. Telefonun en dikkat çekici ve albenili özelliklerinden bir tanesi de amiral gemisi seviyesinde 120Hz ekran yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olması. Böylece özellikle savaş ağırlıklı oyunlarda dokunma hassasiyetinin yüksek olması sayesinde oyun deneyimi keyfini arttırıyor. 120Hz ekran yenileme hızıyla birlikte de sadece oyunlarda değil sosyal medya uygulamaları ve arayüzde de daha akıcı bir deneyim sunuyor. Corning Gorilla Glass 6 koruması ile birlikte gelen telefonda çizilmelere ve kırılmalara da dayanıklı hakle getirilmiş.
Performans
Poco X3 Pro’nun “ben buradayım” dedirten en önemli özelliği ise işlemci performansı. İçerisinde Qulacomm Snapdragon 860 işlemcisini bulunduruyor. Bu işlemciye grafik tarafında da Adreno 640 GPU eşlik ediyor. Bulunduğu fiyat segmenti göz önünde bulundurulunca en iyi performansı iki elinizin altına getiriyor. 2021 yılı içerisinde amiral seviyede bir işlemci bulundurmasıyla dikkat çeken telefon 4G şebekesi ile geliyor. 4G şebekesi ile gelmesinin artı yönlerinden birisi de hali hazırda en yaygın şekilde 4G kullanılıyor olması ve fiyat konusunda da rekabetçi bir fiyatla satışa sunulabilmesi diyebiliriz. 6GB RAM / 128GB depolama ve 8GB RAM / 256GB depolama ile gelen telefonda LPDRR4x RAM tipi ve UFS 3.1 depolama biçimi destekleniyor. Bu sayede uygulamalar arası geçişlerde çok daha rahat, çok daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Yüksek grafikli oyunları da sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yüksek grafikli oyunlarda telefonun ısınmasının önüne geçmek içinse Sıvı Soğutma Teknolojisi 1.0 Plus kullanılmış. Böylece performansın sürdürülebilirliğine katkı sağlamış. Android 11 ile gelen telefonda MIUI 12 ile kutudan çıkıyor ve MIUI 12.5 güncellemesini de alıyor.
Kamera
Arka taraftaki kamera tasarımının da diğer telefonlardan farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan POCO X3 Pro’da ana kamera 48 MP çözünürlüğünde F1.79 diyafram açıklığına sahip. İkindi kamera ise 8MP çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip 119 derecelik bir geniş açı kamerası mevcut. Üçüncü kamera makro işlevini üslenen 2MP çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. Dördüncüsü ise 2MP çözünürlüğe sahip olan F2.4 diyaframa sahip derinlik sensörü/kamerası. Çektiği fotoğraflar günümüzdeki orta seviye telefonlara nazaran daha iyi olduğunu, özellikle ana kamera ile çekilen 48MP ana kameranın çözünürlüğü iyi seviyede. Diğer kameralar ile çekilen fotoğraflarda gün ışığını iyi aldığı zamanlarda tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut. Çekilen fotoğrafların ön kameraya göre detaylı olduğunu da belirtmekte fayda var.
Batarya
Performans konusunda iddialı olduğu kadar batarya kısmında da POCO X3 Pro çok iddialı. İçerisinde 5160 mAh gibi büyük bir bataryadan gücünü alıyor. Standart kullanımda iki güne varan pil ömrü bulunan telefon, yoğun kullanımda ise bir gün çıkarabiliyor. Bataryayı da standart olarak kutu içerisinden gelen 33W’lık hızlı şarj aletiyle geliyor. Yaklaşık bir saat gibi kısa sürede bu pili doldurabilmekte mümkün.
Ses
Ses konusunda bulunduğu segmente göre cömert davranan POCO, stereo hoparlörü içerisinde barındırıyor. 3.5mm kulaklık girişini de bulunduran POCO X3 Pro ses konusunda eksiksiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Stereo hoparlöre ek olarak Z-eksenli doğrusal titreşim motoru ile net titreşim geri bildirimi sizlere sunabiliyor.
Ağ Bağlantıları
POCO X3 Pro günümüz ağ bağlantı teknolojilerini de içerisinde bulunduruyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 ile bağlantı konusunda da sizi yalnız bırakmıyor. Bluetooth kulaklık bağlantısında kesintisiz bir deneyim sunabiliyor ve WiFi ile yüksek hızlarda bağlantı kurabiliyorsunuz. İndirme/yükleme işlemlerini de aynı hızlarda yapabilmek mümkün.
Ayrıca 16 Ağustos 2022 tarihine kadar Xiaomi Türkiye garantili POCO X3 Pro satın alan kullanıcılar fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabilecekler. Detaylara https://www.mi.com/tr/service/support adresinden ulaşabilirsiniz. POCO X3 Pro’yu Xiaomi’nin resmi web sitesinden satın almak için https://www.mi.com/tr/product/poco-x3-pro/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Genel
PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
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PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL QLED 4K TV C725 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c725/c725-55.html
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Fatih kozlarını paylaştı. TCL QLED 4K TV C725 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#XXXXX” örneğinde olduğu gibi büyük harfler ile gerekli karakter ile yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
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Genel
Apple iPhone 12 Satışları 100 Milyonu Aşarak iPhone 6’yı Yakaladı!
iPhone 12 serisi, Apple için 2021’den sonra da devam etmesi beklenen devasa bir iPhone yenileme döngüsünü başlattı ve yeni bir rapora göre iPhone 12 serisinin şimdiye kadarki olan satış performansı hakkında daha da fazla bilgi veriyor.
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Counterpoint Research yaptığı araştırmada iPhone 12 serisi sevkiyatlarının Nisan 2021’de 100 milyon adede ulaştığını ve Apple’ın gelir açısından dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu sağlamlaştırdığını bildirdi. Ancak Samsung hala hacimsel olarak liderliğini sürdürüyor. iPhone 12 ailesi lansmandan sadece 7 ay sonrasında 100 milyon barajını aşarken iPhone 11’de bu baraj iki ay daha fazla olarak 9 ayda tamamlanmıştı. iPhone 12 tanıtımının ve satışa çıkması Covid-19 pandemisine denk gelmesi ve buna rağmen bu derece başarılı satışlara ulaşması Apple tarafında büyük başarı olarak görülüyor.
iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’a olan talep çok fazlaydı çünkü Apple, cihazlarını yıllarca küçük 3,5 inç ve 4 inç ekranlarla çıkarttıktan sonra nihayet daha büyük ekranlara (4.7 inç ve 5.5 inç panelleri) geçiş yapmıştı. iPhone 12 5G ile, 5G şebeke bağlantısının eklenmesi satışların arkasındaki ana satış güç olarak görülüyor. Ek olarak Apple’ın iPhone 12 ailesinde kullandığı eskiye atıf yapan iPhone 5 ve iPhone 5s tasarımı ve tüm ürün yelpazesinde OLED ekrana geçiş de etkin bir rol oynamış olmalı.
Apple iPhone 12 ailesinde büyük ve pahalı olan modellere talep daha çok
Şu anda olan talebi model ve boyuta göre ayırdığımızda, müşterilerin en büyük ve en pahalı iPhone 12 modellerini tercih ettikleri net bir şekilde görülüyor ve bu da iPhone 12 mini’nin düşük satış performansını açıklıyor. Counterpoint Research, Apple’ın iPhone 12 Pro Max’inin şimdiye kadar tüm iPhone 12 satışlarının %29’unu oluşturduğunu söylüyor. Karşılaştırmak gerekirse, geçen sene iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 ailesindeki toplam satışlarda %25’lik bir paya sahipti. Bu eğilime bakacak olursak, Apple’ın Kasım ayında 1.099 dolarlık satış etiketiyle piyasaya sürülmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone 12 ailesinin satışlarının yaklaşık %40’ını iPhone 12 Pro Max oluşturması sebebiyle dikkat çekici bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçları elde etmesi Apple’ın karlılığını da arttırdığı anlamına geliyor. Ayrıca Apple iPhone 12 satışlarının ilk yedi ayında iPhone 11 serisinden %22 daha fazla gelir elde etti.
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