Ferarri, Ferrari Roma Spider’ın lansmanıyla Roma serisine yeni bir otomobil ekliyor ve 60 km/s’ye kadar hızlarda açılması sadece 13,5 saniye süren geri çekilebilir bir tavanla beraber geliyor.

Yeni Roma Spider, 612 beygir gücü (620 CV) üreten çift turbolu bir V8 ile güçlendirilmiş ve fotoğraflardan kesinlikle etkileyici görünmektedir.

Maranello markasının en son modeli olan Ferrari Roma Spider, bugün Marakeş’teki El Badi Sarayı’nda düzenlenen özel bir etkinlikte müşterilere tanıtıldı. Bu zamansız zarif, yüksek performanslı otomobil, 1950’li ve 60’lı yılların şık, zevk peşinde koşan İtalyan yaşam tarzının çağdaş bir yorumu. Bu örümcek, Ferrari Roma’nın son derece başarılı V8 2+ konseptinin oranlarını, hacimlerini ve özelliklerini taşıyor, ancak onu bu kadar çarpıcı kılan şey, 1969 365 GTS4’ten 54 yıl sonra önden motorlu bir otomobilde Prancing Horse serisine hoş bir dönüş yapan bir çözüm olan yumuşak bir tavanın benimsenmesidir.

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Sofistike, ısmarlama kumaşlar ve kontrast dikişler içeren kapsamlı kişiselleştirme seçenekleriyle Ferrari Roma Spider’ın coşkulu karakterinin altını çizen yumuşak tavan tasarımında yeni ve modern bir yaklaşım var. İşlevsel bir düzeyde, yumuşak tavan sadece 13,5 saniyede açılır ve 60 km/s’ye kadar hareket ettirilebilir. Bu kadar kompakt olması aynı zamanda daha büyük bir bagaj sağlıyor ve otomobilin çok yönlülüğünü artırıyor. Arka koltuk arkalığına entegre edilen yeni, patentli bir rüzgar deflektörü, orta tüneldeki bir düğme ile açılabilir ve araçta herhangi bir yer kaplamadan olağanüstü araç içi yolcu konforunu garanti ediyor

Ferrari Roma Spider, Ferrari Roma’nın mükemmel dinamik özelliklerini koruyor: sadece yumuşak tavanı değil, aynı zamanda tamamen alüminyum şasisi ve dört kez üst üste Yılın Uluslararası Motoru olarak müjdelenen motor ailesinden 620 cv V8 sayesinde sınıfının en iyi ağırlık / güç oranına sahip. Motor, Ferrari’nin inanılmaz hızlı vites değiştirme sürelerinin yanı sıra mükemmel konfor ve mekanik verimlilik standartlarıyla bilinen evrensel olarak beğenilen 8 vitesli DCT ile birleştirilmiştir.

Yeni Ferarri Roma Spider hakkında henüz fiyatlandırma konusunda bir ayrıntı yok.