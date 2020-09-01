Yeni F/P şampiyonu olabilir! – Xiaomi Mi 10 Lite 5G elimizde

ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi ile karşınızdayız. 3’lü set olarak toplamda 450 metre kare alanda 1800 Mbps’e kadar internet yayabilen mesh sisteminin detayları videomuzda!

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ASUS ZenWiFi AX Mini, küçük ama etkili yapısıyla dikkat çeken üst seviye bir mesh sistemi. 3’lü setiyle toplamda 450 metre kareye varan kapsama alanıyla çok katlı evlerde bile rahat bir bağlantı sağlayan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), toplamda 1800 Mbps hız sunuyor. Bu da 8K yayın desteği bile verebildiği anlamına geliyor. Wi-Fi 5 seviyesi router modellerinden 1,4 kat daha hızlı olan XD4, tasarımsal olarak da oldukça şık duruyor.

Akıllı ev sistemleri için ideal

Mesh sistemi özellikle çoklu cihaz kullanımları ve akıllı ev sistemleri için ideal olacak. 3 adımda kolay kurulum sunan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), ek ürünler ve Ai Mesh cihazları ile söz konusu sistemi çok daha geniş hale getirebiliyor. Bir diğer yandan güvenli internet için Trend Micro tarafından geliştirilen AiProtection sistemiyle ömür boyu ev internetinizi güvende tutan üründe aynı zamanda ebeveyn denetimi desteği de mevcut.

Sayısal olarak 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps, 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, 802.11n : 300 Mbps, 802.11ac: 867 Mbps, 802.11ax (5GHz) : 1201 Mbps ve 802.11ax (2.4GHz) : 574 Mbps hızları destekliyor. OFDMA teknolojisi ile de tüm cihazlara aynı anda cevap verebilen sistem, bağlantı kopması gibi sorunları 25’den fazla cihazda destekliyor.

Tüm detayları ile oldukça üst seviye bir mesh sistemi olan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), evinde ya da ofisinde sorun istemeyen kişiler ve kurumlar için sorunsuız bir çözüm sunmayı başarıyor.