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Yeni F/P şampiyonu olabilir! – Xiaomi Mi 10 Lite 5G elimizde
Xiaomi Mi 10 Lite 5G elimizde. Türkiye’de Xiaomi TR garantili olarak satılmayan ancak ithalatçı garantili olarak 3999 TL‘ye bulabileceğiniz cihaz, genel özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 10 Lite 5G neler sunuyor?
Telefonun önü ve arkası cam, ancak yan çerçeveleri plastik bir yapıda geliyor. Ön taraftan baktığımızda damla çentik tasarımı, Hi-Res destekli 3.5 mm’lik kulaklık girişi ve alt alta kümelenmiş 4’lü bir arka kamera sistemi görüyoruz. Cihazın öne çıkan en önemli konularından biri işlemcisi. Zira orta düzeyin en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 765 kullanıyor. Ayrıca 6 veya 8 GB RAM seçenekleriyle 64 GB, 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri kullanıcılara sunuluyor.
Cihazda Androdi 10 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi bulunuyor. Ayrıca telefonda microSD kart desteği olmadığını belirtelim. Kamera tarafında 48 MP’lik ana kameraya ek olarak 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Bağlantı seçeneklerinde aptX HD, aptX Adaptive, 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 yer alıyor. Son olarak batarya tarafında 4160 mAh pil ve 20W hızlı şarj desteği göze çarpıyor.
Aksesuar
SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
Zhiyun Smooth X incelemesi ile karşınızdayız. Hem iki yönlü sabitleme (gimbal) sistemi hem de selfie çubuğu gibi uzatma imkanınız bulunan ve piyasada fiyat/performans odaklı ürünlerden biri olan Smooth X ile alakalı düşüncelerimiz bu videoda.
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SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
285 derece roll, 300 derece pan yapabilen Zhiyun Smooth X, 235 gram’a kadar olan akıllı telefonlar ile kullanım sunabiliyor. ZY Cami uygulaması ile kontrol edilebilen Smooth X, gelişmiş ve akıllı bir selfie çubuğu olmuş.
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iPhone 11 Kullanıcı Deneyimi (Mert Çeliker)
Donanım
450 m2 ALANA İNTERNET! | ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi
ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi ile karşınızdayız. 3’lü set olarak toplamda 450 metre kare alanda 1800 Mbps’e kadar internet yayabilen mesh sisteminin detayları videomuzda!
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450 m2 ALANA İNTERNET! | ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi
ASUS ZenWiFi AX Mini, küçük ama etkili yapısıyla dikkat çeken üst seviye bir mesh sistemi. 3’lü setiyle toplamda 450 metre kareye varan kapsama alanıyla çok katlı evlerde bile rahat bir bağlantı sağlayan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), toplamda 1800 Mbps hız sunuyor. Bu da 8K yayın desteği bile verebildiği anlamına geliyor. Wi-Fi 5 seviyesi router modellerinden 1,4 kat daha hızlı olan XD4, tasarımsal olarak da oldukça şık duruyor.
Akıllı ev sistemleri için ideal
Mesh sistemi özellikle çoklu cihaz kullanımları ve akıllı ev sistemleri için ideal olacak. 3 adımda kolay kurulum sunan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), ek ürünler ve Ai Mesh cihazları ile söz konusu sistemi çok daha geniş hale getirebiliyor. Bir diğer yandan güvenli internet için Trend Micro tarafından geliştirilen AiProtection sistemiyle ömür boyu ev internetinizi güvende tutan üründe aynı zamanda ebeveyn denetimi desteği de mevcut.
Sayısal olarak 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps, 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, 802.11n : 300 Mbps, 802.11ac: 867 Mbps, 802.11ax (5GHz) : 1201 Mbps ve 802.11ax (2.4GHz) : 574 Mbps hızları destekliyor. OFDMA teknolojisi ile de tüm cihazlara aynı anda cevap verebilen sistem, bağlantı kopması gibi sorunları 25’den fazla cihazda destekliyor.
Tüm detayları ile oldukça üst seviye bir mesh sistemi olan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), evinde ya da ofisinde sorun istemeyen kişiler ve kurumlar için sorunsuız bir çözüm sunmayı başarıyor.