Mazda, Yeni 6 ve gelecek elektrikli modeller hakkında konuştu

Mazda, 2030 yılına kadar olan teknolojileri ve model gamı hakkındaki beş maddelik planını açıkladı. Bu plan dahilinde 2022-2025 yılları arasında model gamına 13 adet elektrikli araç gelecek. Ayrıca 2030’a kadar bütün modellerde elektrik destekli aktarma organlarına yer verilmesi planlanıyor.

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Bahsi geçen beş madde ise şu şekilde:

Yüksek verimliliğe sahip üretim için teknolojiye yapılacak yatırımlar.

Gelecek elektrikli modeller.

Trafik kazalarındaki can kayıplarının engellenmesi üzerine olan teknolojilere teşvik.

Bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi.

Sıfır karbon emisyonu hareketi olan bu dönem için insan merkezli kalkınma felsefesi.

Japon üretici, planın ilk adımında araçların en temel kısmına odaklanacak. SKYACTIV mimarisi üzerinde yoğunlaşan Mazda, yeni sıralı altı silindirli motoru gibi içten yanmalı üniteleri de geliştirerek Ölçeklenebilir Çok Amaçlı SKYACTIV Mimarisi üzerine uyarlayacak. Güncellenmiş mimari ile Mazda, enine veya uzunlamasına yerleştirilecek motorlarını daha kolay bir şekilde elektrifikasyonla buluşturacak.

Gelecek nesil Mazda 6‘da yer verilecek arkadan çekişli ve dört çeker mimarinin kullanıldığı, 48V hafif hibrit teknolojilerine sahip büyük hacimli dizel ve benzinli motor seçenekli en az bir SUV geleceği söylendi. Ayrıca bu modelde plug-in hibrit teknolojili, büyük hacme sahip benzinli bir seçeneğin olacağı da belirtiliyor. 2025 yılına kadar Ölçeklenebilir SKYACTIV EV Mimarisi, farklı boyutlardaki Mazda SUV modellerinde kullanılacak.

2022-2030 arasında üç tam elektrikli, beş hibrit ve beş plug-in hibrit araç gelecek

Söz konusu beş maddelik planın ikinci maddesi ise elektrikli modeller. Beş hibrit, üç tam elektrikli ve beş adet plug-in hibrit model, bu madde dahilinde bulunuyor. Bu on üç aracın hitap edeceği pazarların ise Japonya, Amerika, Avrupa, Çin ve Güneydoğu Asya olduğu belirtildi. Mazda, 2030 yılına kadar bütün model gamında elektrikli sistemlere yer vermeyi planlıyor ve tüm yelpazenin dörtte birinin tam elektrikli modellere ayıracak.

Üçüncü maddenin büyük bir kısmında ise Japon üreticinin “Mazda Copilot Concept” teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji ile sürücü takip edilerek, kişinin fiziksel durumundaki ani bir değişikliğin algılanması üzerine araç otonom sürüşe geçiyor. Bu sistemin 2022 yılında tanıtılması bekleniyor.

Dördüncü madde ise Mazda otomobillerin kablosuz güncellemeleri yani OTA güncellemelerini alabilmesi. Diğer büyük dört Japon üretici ile ortaklaşa yürütülecek bu çalışma ile standartlaşmış bir iletişim ve bağlantı hizmeti verilebilecek. Böylelikle otomobiller ve cihazlar arasında daha kaliteli bağlantıların kullanılacağı söyleniyor. Tabi bunların gerçekleştirilmesi için yepyeni bir elektrik-elektronik mimarisi kurulacak.

Son maddede ise artık hedef sadece markaya değil, bütün topluma hatta gezegene yönelik bir hale geliyor. Mazda’nın bu yeni vizyon planları doğrultusunda otomobillerdeki saf sürüş keyfine odaklanarak, araç sahipleriyle özel bağ kuran bir marka olmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Carscoops