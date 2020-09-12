Yeni DS 4 kamuflajlı olarak görüntülendi!

PSA‘nın premium markası DS Automobiles, Audi A3, BMW 1 Serisi ve Mercedes A-Sınıfı gibi araçların rakibi olacak DS 4 modelinin testlerine devam ediyor. Haberimizde yer alan casus fotoğraflar, aracın Güney Avrupa‘daki sıcak hava testleri esnasında kaydedilmiş.

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Öncelikle DS 4’ün kullanacağı mimari hakkında farklı dedikodular bulunuyor. Yeni Citroen C4 ile benzerlikleri olması beklenen aracın, PSA Grubu‘nun CMP mimarisini kullanacağı söyleniyor. Fakat bazı kaynaklar ise DS 4’ün, Peugeot 308 ve DS 7 Crossback‘te kullanılan EMP2 platformunu kullanacağı söyleniyor. Dayandıkları gerekçe ise EMP2‘nin, plug-in hibritlerin de dahil olduğu, elektrik destekli motorların kullanımına olanak tanıması. Tabi dediğimiz gibi bu konu henüz kesinliğe kavuşmuş değil.

Söz konusu prototipin kamuflajına bakarak, seri üretime yakın bir gövdeye sahip olduğunu söylemek mümkün. Açılı farlar ve dikey gündüz LED farları ön kısımda dikkat çeken unsurlar arasında. Aracın arkasına geldiğimizde ise nevi şahsına münhasır grafikli LED farlar göze çarpıyor.

PSA’nın DS 4’ü, yarı otonom sürüşün de dahil olduğu, markanın en son teknoloji sürüş destek sistemleriyle donatması bekleniyor. Ayrıca tamamen elektrikli bir DS 4 versiyonunun da gelebileceğine dair dedikodular mevcut.

DS 4’ün 2021 başlarında tanıtılacağı ve 2022 yılı model gamına dahil edileceği düşünülüyor.

Kaynak: Carscoops