Genel
Nissan Z Proto’ya ait yeni bir ipucu videosu yayınlandı!
2009‘dan beri piyasada olan Nissan 370Z‘nin yerine gelecek olan Nissan Proto Z modeline ait yeni bir ipucu videosu yayınlandı. Videoda, aracın motor sesine ve manuel vitesli oluşuna vurgu yapılmış.
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Efsane Z serisinin mirasını sürdürecek olan bu modelin önden motorlu, arkadan çekişli ve altı ileri manuel şanzımana sahip olacağı düşünülüyor. Fakat bu videoda aracın manuel vitesli olduğu ve mekanik el freni kolunun oluşu açıkça görünüyor. Nissan’ın bu tip detaylar ile sadık kitlesinin gözünde artı puan alacağını söyleyebiliriz.
33 saniyelik bu videoda Nissan Z Proto’nun kapı eşikleri, orta konsolu, LED farları ve yeniden tasarlanmış “Z” logosu dikkat çekiyor. Ayrıca 10 kollu, V şekilli siyah jantlar da aracın “Z” serisi imajını güçlendiriyor.
Z Proto’nun sesinden yola çıkarak motorun, muhtemelen 3.0 litre hacimli, çift turbolu V6 olacağı düşünülüyor. Nissan Grubu‘ndaki diğer benzer seviyedeki modeller olan Infiniti Q50 ve Q60 Red Sport 400‘ün motorları 400 beygir güç ve 475 Nm tork değerlerine sahip. Fakat Z Proto‘nun performans değerleri hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
Z Proto’nun tanıtımı, Türkiye‘ye göre 16 Eylül günü saat 02.30‘da yapılacak. Aracın bir konsept veya üretim öncesi bir prototip olacağı hatta 2022’de piyasaya sürüleceğini gibi dedikodular da bulunuyor. Tabi ki bu dedikoduların doğruluğunu tanıtımda göreceğiz.
Kaynak: Carscoops
Diğer
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro tasarımı belli oldu!
Xiaomi bir süredir Mi 10T serisi üzerinde çalışıyor. Mi 10T Lite, Mi 10T ve Mi 10T Pro’dan oluşması beklenen seri, geçen yıl çokça sevilen Mi 9T serisinin yerini alacak. Sızıntılara göre Mi 10T modellerini görmemize az bir süre kaldı.
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Xiaomi Mi 10T Pro neler vaat ediyor?
Ön tarafta kıvrımlı değil düz bir ekran karşımıza çıkıyor. Söylentilere göre OLED bir panel kullanılacakken 144Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak. Ekran boyutu ise henüz bilinmiyor. Ön kamerada ise Mi 9T’de kullanılan pop-up kameradan vazgeçilmiş ve ekranın sol üst köşesinde nokta çentik tasarımlı bir kamera tercih edilmiş. Telefonun sağ kenarında entegre parmak izi okuyucu olacağı tahmin ediliyor. Önceki sızıntılarda mavi ve beyaz olmak üzere iki rengi sızdırılan Mi 10T, bu kez siyah rengiyle karşımıza çıkıyor.
Arka tarafta, cam bir yüzey kullanılırken kamera modülü dikkat çekiyor. Üçlü bir kamera dizilimi kullanılıyor ve ana kamerada, 108 Mp çözünürlüğünde bir sensör tercih edilmiş. Diğer iki kamera sensörü konusunda ise henüz bir bilgi yok.
Xiaomi Mi 10T Pro, M2007J3SG, M2007J3SC, M2007J3SI, M2007J3SP, ve M2007J3SY model numaralarıyla karşımıza çıkıyor. Gücünü Qualcomm’un amiral gemisi seiviyesi işlemcisi Snapdragon 865’ten alması beklenirken 8GB RAM ve 5000mAh boyutunda oldukça büyük bir bataryayla birlikte gelecek. Aynı zamanda hızlı şarj destekleyecek. Mi 10T de benzer özelliklere sahip olacak ancak işlemci tarafında ise Snapdragon 7 serisinin bir üyesi kullanılması bekleniyor. Kamerasının ise 64Mp olacağı söyleniyor. İki telefon da 5G desteğiyle birlikte gelecek. Fiyat konusunda net bir bilgi olmamakla beraber Mi 10T Pro 400-500 dolar civarı bir fiyatla gelecek gibi gözüküyor.
Genel
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-11
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına hediye eden Epic Games’in bu hafta sağlayacağı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsiz yapımlar köşesinde, Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine adlı yapımlar yer alıyor. Ayrıca her iki yapımın da Epic üzerinde bugün çıkış yapacağını da ekleyelim.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. Öyle ki Epic’in kupon hediyelerinden sonra Steam’in de kullanıcılara kuponlar hediye etmeye başladığı görülüyor. Ek olarak ilerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söylenmekte.
Railway Empire
Railway Empire’da özenle hazırlanan ve geniş bir demiryolu ağı oluşturacak, en ufak detayları bile düşünülüp tasarlanmış 40’tan fazla farklı tren satın alabileceksin. Ayrıca bu rekabette üstün gelmek için demiryolu istasyonları, fabrikalar ve turistik noktalar satın alacak veya inşa edebileceksiniz.
Where The Water Tastes Like Wine
Where the Water Tastes Like Wine, yolculuk, hikâye paylaşımı ve kesinleşmiş kaderden kurtulma konulu bir anlatım-macera oyunu. Oyuncular ABD’nin folklorik Buhran döneminde kendi hızlarında dolaşacak ve anlatılacak hikayeleri olan yabancılarla tanışacak.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Railway Empire ve buradan Where The Water Tastes Like Wine için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 17 Eylül 18:00.