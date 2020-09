Nissan Z Proto’ya ait yeni bir ipucu videosu yayınlandı!

Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına hediye eden Epic Games’in bu hafta sağlayacağı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsiz yapımlar köşesinde, Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine adlı yapımlar yer alıyor. Ayrıca her iki yapımın da Epic üzerinde bugün çıkış yapacağını da ekleyelim.

Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. Öyle ki Epic’in kupon hediyelerinden sonra Steam’in de kullanıcılara kuponlar hediye etmeye başladığı görülüyor. Ek olarak ilerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söylenmekte.

Railway Empire

Railway Empire’da özenle hazırlanan ve geniş bir demiryolu ağı oluşturacak, en ufak detayları bile düşünülüp tasarlanmış 40’tan fazla farklı tren satın alabileceksin. Ayrıca bu rekabette üstün gelmek için demiryolu istasyonları, fabrikalar ve turistik noktalar satın alacak veya inşa edebileceksiniz.

Where The Water Tastes Like Wine

Where the Water Tastes Like Wine, yolculuk, hikâye paylaşımı ve kesinleşmiş kaderden kurtulma konulu bir anlatım-macera oyunu. Oyuncular ABD’nin folklorik Buhran döneminde kendi hızlarında dolaşacak ve anlatılacak hikayeleri olan yabancılarla tanışacak.

Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Railway Empire ve buradan Where The Water Tastes Like Wine için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 17 Eylül 18:00.