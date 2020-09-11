Nissan Z Proto’ya ait yeni bir ipucu videosu yayınlandı!

2009‘dan beri piyasada olan Nissan 370Z‘nin yerine gelecek olan Nissan Proto Z modeline ait yeni bir ipucu videosu yayınlandı. Videoda, aracın motor sesine ve manuel vitesli oluşuna vurgu yapılmış.

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Efsane Z serisinin mirasını sürdürecek olan bu modelin önden motorlu, arkadan çekişli ve altı ileri manuel şanzımana sahip olacağı düşünülüyor. Fakat bu videoda aracın manuel vitesli olduğu ve mekanik el freni kolunun oluşu açıkça görünüyor. Nissan’ın bu tip detaylar ile sadık kitlesinin gözünde artı puan alacağını söyleyebiliriz.

33 saniyelik bu videoda Nissan Z Proto’nun kapı eşikleri, orta konsolu, LED farları ve yeniden tasarlanmış “Z” logosu dikkat çekiyor. Ayrıca 10 kollu, V şekilli siyah jantlar da aracın “Z” serisi imajını güçlendiriyor.

Z Proto’nun sesinden yola çıkarak motorun, muhtemelen 3.0 litre hacimli, çift turbolu V6 olacağı düşünülüyor. Nissan Grubu‘ndaki diğer benzer seviyedeki modeller olan Infiniti Q50 ve Q60 Red Sport 400‘ün motorları 400 beygir güç ve 475 Nm tork değerlerine sahip. Fakat Z Proto‘nun performans değerleri hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Z Proto’nun tanıtımı, Türkiye‘ye göre 16 Eylül günü saat 02.30‘da yapılacak. Aracın bir konsept veya üretim öncesi bir prototip olacağı hatta 2022’de piyasaya sürüleceğini gibi dedikodular da bulunuyor. Tabi ki bu dedikoduların doğruluğunu tanıtımda göreceğiz.

Kaynak: Carscoops