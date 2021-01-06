Yeni Dell Latitude Serisi Dizüstü Bilgisayar Modelleri Tanıtıldı!

Dell, yeni Latitude dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. İşte iş dünyasına hitap eden yeni Dell Latitude Serisi modelleri…

Dell, yeni laptop modelleri ile piyasaya giriş yaptı. Son dönemde oldukça popüler olan oyuncu modellerinden farklı olarak geliştirilen yeni Dell Latitude Serisi, daha çok iş dünyasına hitap edecek özellikler taşıyor. Gelin şimdi cihazlar hakkında konuşalım.

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Yeni Dell Latitude 9000, 7000 ve 5000 modelleri!

CES 2021‘den önce yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıtan Dell, piyasaya gayet yüksek özellikli yeni 9000, 7000 ve 5000 serisi modelleri ile girdi. 11 Ocak‘ta başlayacak olan CES 2021’den önce yeni modellerini tanıtan Dell, iş amaçlı ürettiği Latitude modellerini kullanıcılar ile tanıştırdı.

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İlk olarak Latitude 9000 serisi bünyesinde bulunan 9420 ve 9520 modellerine göz attığımızda, her iki modelin de Intel‘in mart ayında tanıtacağı 11. nesil işlemciler ile beslendiğini görüyoruz. Öte yandan modellerin özelliklerini kullanıcıların şekillendirebileceğini belirten Dell, bu modellerde 32GB‘a kadar Ram bellek tercihi sunacak. Öte yandan 1TB‘a kadar SSD seçimi ve 9420 modeli için maksimum i7 işlemci seçimi yer alacak. Yine 9420 versiyonu 14 inç büyüklüğünde 2560×1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek.

9520 hakkında bu tarz bilgiler yer almasa da cihazın 15.6 inç büyüklüğüne bir ekran ile geleceği biliniyor. Ayrıca 9520‘de i9 işlemci seçeneği sunulması bekleniyor. Bu iki modelin en çok dikkat çeken özelliği ise SafeShutter isimli webcam’leri. Bu webcam’lerin özellikleri kullanmadığınız zaman otomatik kapanabilir perdeye sahip olmaları. Bu sayede artık laptoplarda kamerayı başka yöntemlerle kapatmamıza gerek kalmayacak.