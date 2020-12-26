Kirin işlemcili ilk Huawei laptop 2021’de gelebilir; bilinen özellikler

Huawei, Kirin mobil işlemcili ilk laptop modelini 2021 yılında tanıtabilir. Söylentilere göre Kirin’li Huawei dizüstü bilgisayar, Qingyun L410 olarak adlandırılacak ve işletim sistemi olarak da Windows kullanmayacak. Laptopun tanıtım tarihiyse resmen belli olmasa da, Mart 2021’de tüketicilerle buluşacağı bildiriliyor.

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Geçtiğimiz günlerde, MateBook D 15/14 laptop serisinin 2021 versiyonlarını tanıtan Huawei, bu sefer işlemci tercihini Intel’den yana yapmıştı. Şirket tarafından yapılan tanıtımda MateBook D serisinde Intel 11. Nesil işlemciler kullanılırken, GPU tarafındaysa tüketicilere Intel veya NVIDIA arasından seçim yapabilme imkanı verilmişti.

Dizüstü bilgisayar piyasasındaki hakimiyetini her geçen gün genişleten Huawei’nin bu kez de Kirin işlemcili bir bilgisayar piyasaya süreceği ortaya çıktı.

Kirin işlemcili Huawei laptop, Windows kullanmayacak

Digital King tarafından paylaşılan haberlere göre, Huawei 2021 yılında tamamıyla kendi geliştirdiği Kirin işlemcili bir dizüstü bilgisayar tanıtacak. Huawei’nin tanıtacağı Kirin işlemcili laptopun işletim sistemiyse Windows olmayacak; bunun yerine Huawei, laptopunda Linux tabanlı Deepin OS 20 işletim sistemine yer verecek. Mart 2021’de tüketicilerle buluşacağı belirtilen Qingyun L410 adlı laptopun işlemcisinin tam adının ise Kirin 990 olacağı bildiriliyor.

Paylaşılan bilgilere göre, 2021 yılında tanıtılacak Kirin işlemcili Huawei laptop 5G servisini de destekleyecek. Doğrusunu isterseniz 5G desteğinin olması pek de sürpriz sayılmaz, zira Kirin 990 işlemcinin hâlihazırda 5G destekleyen bir varyantı bulunuyor. Bu sebeple Huawei’nin, Mart 2021’de tüketicilerle buluşturacağı laptopuna 5G desteği koyması o kadar da zor olmayacaktır.

HarmonyOS (HongmengOS) işletim sistemiyle de uyumlu olacak

Bildiğiniz üzere Huawei, 16 Aralık’ta HarmonyOS işletim sisteminin beta sürümünü resmen geliştiricilerin kullanımına açmıştı. Şimdilik her ne kadar Çin’de erişime açık olsa da, HarmonyOS’in 2021’de küresel pazara da açılacağını sizlerle paylaştığımız haberlerimizde söylemiştik. İşte bugün ortaya çıkan haberlere göre, Huawei 2021’de tanıtacağı laptop modelini HarmonyOS işletim sistemiyle de uyumlu yapacak.

Bu noktada laptopun HarmonyOS ile ön yüklü gelen ayrı bir versiyonunun olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak kullanıcılar, isterlerse laptoplarına Huawei’nin HarmonyOS işletim sistemini de yükleyebilecekler. HarmonyOS artık resmen Huawei’nin ekosisteminin bir parçası olduğu için, Qingyun L410 adlı laptop Huawei telefonlarla kusursuz bir uyum içerisinde çalışacak.