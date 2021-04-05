SEAT’ın performans odaklı markası CUPRA Türkiye’de!

SEAT, otomobillerinin sportif ve performans özelliklerini yepyeni bir şekilde ifade ettiği CUPRA markasını, Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’de satışa sunuyor. SEAT’ın kendi bünyesinde bağımsız bir marka olarak yarattığı CUPRA, sportif sürüşü teknoloji ile birleştirerek hayranlarına benzersiz bir deneyimi vadediyor. Otomobil tutkunlarının merakla takip ettiği CUPRA, yüksek performans isteyenlerin otomobil dünyasındaki yeni gözdesi.

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CUPRA markası ülkeye Formentor ile giriş yaptı

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Türkiye’de satışa sunulan ilk CUPRA modeli Formentor oldu. İsmini İspanya’nın Mayorka adasındaki sarp kayalıklardan oluşan Formentor burnundan alan model, sadece CUPRA markasına özel olarak geliştirilen ilk model. CUPRA Formentor, markanın DNA’sını yansıtıyor. Bir performans otomobilinin özellikleriyle SUV modellerinin avantajlarını bir araya getiren CUPRA Formentor güçlü ve keskin hatlara sahip ön kısmı, bakır renkli CUPRA ambleminin bulunduğu geniş ön ızgarasıyla dikkat çeken bir görünüşe sahip. Full LED mercekli ön farlarla modelin çarpıcı görünüşü tamamlanıyor. Yuvarlak şekilli sis farları ile faklı bir duruş sergiliyor. Şık tasarım, dinamik LED arka sinyal lambalarıyla sürdürülüyor. Araca görsel bir genişlik kazandıran ve modern bir görünüm oluşturmakla kalmayıp, aracın dikkat çekmesine yardımcı olan uçtan uca uzanan “Infinite LED” arka farlar ile tasarım tamamlanıyor.

CUPRA markası Formentor dışında ilk şarj edilebilir CUPRA modeli olan CUPRA Leon ve markanın ikonik modeli CUPRA Ateca’nın da satışını gerçekleştirecek. Bunların dışında markanın tamamen elektrikli CUPRA Born modelinin de Türkiye satışı planlanmakta.

Touring yarış serilerinde önemli başarılara imza atan CUPRA, dünyanın ilk %100 elektrikli touring yarış otomobili olan CUPRA E-Racer ile yarışçı kimliğini devam ettiriyor. CUPRA Leon modeli temel alınarak geliştirilen CUPRA E-Racer performans otomobillerinin geleceğine ışık tutuyor.

Formentor’da 4 farklı motor seçeneği

CUPRA Formentor, 1.5 TSI 150 HP DSG versiyonuna ek 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive ve 1.4 eHybrid (PHEV) versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

Serinin 310 HP güç üreten en güçlü versiyonunda CUPRA markasının DNA’sı en üst düzeyde yansıtılıyor. Aracın cazibesi ise duyguları harekete geçiren bir sesle tamamlanıyor.

CUPRA Formentor serisi iki kategoriye ayrılıyor: Motor gücü 245 HP ve üstünde olanlar CUPRA Formentor VZ olarak adlandırılıyor. İspanyolca “Veloz” ifadesinin kısaltması olan VZ, hızlı veya çabuk anlamına geliyor ve CUPRA Formentor’un en güçlü versiyonlarını tanımlıyor.

Serinin daha düşük güce sahip seçenekleri arasında benzinli 1.5 TSI 150 HP DSG‘nin yanı sıra yine DSG şanzımanlı 1.4 eHybrid (PHEV) 205 HP yer alıyor. Güç artışının göstergesi olan VZ eki, Formentor VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG ve Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive versiyonlarında yer alıyor.

MQB Evo mimarisi üzerine geliştirilmiş tasarımı, sürücülere mümkün olan en iyi deneyimi yaşatıyor. Formentor VZ versiyonlarında Adaptif Şasi Kontrolü (DCC) standart olarak sunuluyor. DCC sistemi, sürüş koşullarına ve sürücünün seçtiği sürüş moduna (Konfor, Spor, Kişisel, CUPRA) bağlı olarak daima her amortisörün sertliğini ayarlıyor. 4Drive çekiş sistemi ise yol koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz ederek ideal çekişi sağlamak için gereken gücün iletilmesini sağlıyor. EDS elektronik yardım sistemi sayesinde tork, aracın tekerlekleri arasında kontrol edilebiliyor. Bu sayede her türlü koşulda en iyi yol tutuşu sunması hedefleniyor.

Yüksek kaliteli iç mekan

CUPRA Formentor’un etkileyici dış tasarımı, yüksek kaliteli iç tasarımıyla tamamlanıyor. Aracın içi, CUPRA markasının tarzında modernlik ve sportiflik hissi uyandırıyor. Aracın kilitleri açıldığı anda zemine CUPRA logosu yansıtılırken, direksiyon ve spor koltuklar ise hafif bir ışıkla aydınlatılıyor. Formentor, sürücü ve yolcularını yüksek kaliteli iç tasarımın konforuyla çevreliyor. Araç içinde yolcuları sarmalayan kaliteli malzemeler, fırçalanmış alüminyum ve bakır renkli unsurlarla birlikte araç içinin modern bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

Petrol Mavisi ve Siyah renklerde sunulan “Bucket” tip spor koltuklar, spor bir sürüş hissi için alçak şekilde konumlandırılmış. Ayrıca daha ergonomik bir oturma pozisyonu sağlayan koltuk tasarımı yola çıkmadan da aracın dinamik yapısını hissettiriyor.

Geniş iç hacim

CUPRA Formentor 4.446 mm uzunluğu, 1.839 mm genişliği ve 1.520 mm yüksekliğiyle araç içinde tüm yolcular için yeterli yükseklik sağlarken 2.679 mm’lik dingil mesafesi arka koltuktaki yolcular için geniş bacak mesafesi bırakıyor. 450 litreye varan (4Drive versiyonu için 420 litre, eHybrid versiyonlar için 345 litre) bagaj kapasitesiyle de pratik bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Tamamen dijital bir CUPRA

10,25” Dijital gösterge panelinden ihtiyaç olunan tüm bilgilere kolaylıkla erişilebiliyor. CUPRA modelleri için özel olarak geliştirilen spor görünüm, sürücünün hız ve devirleri daha net bir şekilde görmesine olanak tanıyor. CUPRA Formentor’da standart olarak sunulan geniş 12” multimedya ekranı ilk bakışta göze çarpıyor. Ayrıca müşterilerin iletişimde kalmasını ve dijital hayatlarını araca kolaylıkla taşıyabilmesini sağlayan Full Link teknolojisi de standart olarak Formentor’da yer alıyor.

Son olarak CUPRA Formentor, standart olarak (eHybrid harici) sunulan BeatsAudio ses sistemiyle kullanıcılarına en iyi müzik tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor. Bu ses sistemi, 350W güce sahip amfi, 10 hoparlör ve bagajda bulunan bir subwooferdan oluşuyor.

Özel renk seçenekleri

CUPRA Formentor’da Mat Petrol Mavi ve Mat Magnetic Gri gibi özel renk seçeneklerinin de bulunduğu geniş bir renk yelpazesi kullanılıyor. Böylece araç ekstra görsel şıklık ve kişilik kazanıyor. Renk yelpazesi üç farklı metalik renk (Urban Gümüş Gri, Midnight Siyah ve Magnetic Gri), üç özel metalik renk (Graphene Gri, Kamuflaj Yeşil ve Desire Kırmızı) ve opak Beyaz ile tamamlanıyor.

CUPRA, güvenlik özelliklerinde ileri teknoloji barındırıyor

Ön bölge asistanı, acil durum çağrı sistemi (e-call), orta bölümde bulunan merkezi hava yastığı dahil toplam 7 hava yastığının yanı sıra, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta tespit sistemi, yarı otonom seyahat asistani gibi özellikleri ile segmentinin en güvenli otomobillerinden biri olan Formentor Euro NCAP’in zorlu güvenlik testlerinden de 5 yıldız alarak geçmeyi başardı. Test sonuçlarına göre, yetişkin, yolcu ve yaya koruma olmak üzere her kategoride yüksek notlar alarak segmentinin en güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı.

CUPRA 5 farklı noktada satışta

Yüksek performanslı CUPRA modelleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da toplam 5 satış noktasında satışa sunuluyor. Doğuş Otomotiv güvencesi ile satışa sunulan CUPRA modelleri, Doğuş Oto Maslak, Avek Tekstilkent, Vosmer İzmir, Doğuş Oto Çankaya ve Doğuş Oto Bursa’daki SEAT showroomları içerisinde oluşturulan özel bölümlerde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Tamamen CUPRA markası için geliştirilmiş ilk model olan Formentor’un yanı sıra CUPRA Ateca ve CUPRA Leon modelleri de özel sipariş ile satılacak.