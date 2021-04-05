Genel
SEAT’ın performans odaklı markası CUPRA Türkiye’de!
SEAT, otomobillerinin sportif ve performans özelliklerini yepyeni bir şekilde ifade ettiği CUPRA markasını, Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’de satışa sunuyor. SEAT’ın kendi bünyesinde bağımsız bir marka olarak yarattığı CUPRA, sportif sürüşü teknoloji ile birleştirerek hayranlarına benzersiz bir deneyimi vadediyor. Otomobil tutkunlarının merakla takip ettiği CUPRA, yüksek performans isteyenlerin otomobil dünyasındaki yeni gözdesi.
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CUPRA markası ülkeye Formentor ile giriş yaptı
Türkiye’de satışa sunulan ilk CUPRA modeli Formentor oldu. İsmini İspanya’nın Mayorka adasındaki sarp kayalıklardan oluşan Formentor burnundan alan model, sadece CUPRA markasına özel olarak geliştirilen ilk model. CUPRA Formentor, markanın DNA’sını yansıtıyor. Bir performans otomobilinin özellikleriyle SUV modellerinin avantajlarını bir araya getiren CUPRA Formentor güçlü ve keskin hatlara sahip ön kısmı, bakır renkli CUPRA ambleminin bulunduğu geniş ön ızgarasıyla dikkat çeken bir görünüşe sahip. Full LED mercekli ön farlarla modelin çarpıcı görünüşü tamamlanıyor. Yuvarlak şekilli sis farları ile faklı bir duruş sergiliyor. Şık tasarım, dinamik LED arka sinyal lambalarıyla sürdürülüyor. Araca görsel bir genişlik kazandıran ve modern bir görünüm oluşturmakla kalmayıp, aracın dikkat çekmesine yardımcı olan uçtan uca uzanan “Infinite LED” arka farlar ile tasarım tamamlanıyor.
CUPRA markası Formentor dışında ilk şarj edilebilir CUPRA modeli olan CUPRA Leon ve markanın ikonik modeli CUPRA Ateca’nın da satışını gerçekleştirecek. Bunların dışında markanın tamamen elektrikli CUPRA Born modelinin de Türkiye satışı planlanmakta.
Touring yarış serilerinde önemli başarılara imza atan CUPRA, dünyanın ilk %100 elektrikli touring yarış otomobili olan CUPRA E-Racer ile yarışçı kimliğini devam ettiriyor. CUPRA Leon modeli temel alınarak geliştirilen CUPRA E-Racer performans otomobillerinin geleceğine ışık tutuyor.
Formentor’da 4 farklı motor seçeneği
CUPRA Formentor, 1.5 TSI 150 HP DSG versiyonuna ek 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive ve 1.4 eHybrid (PHEV) versiyonlarıyla satışa sunuluyor.
Serinin 310 HP güç üreten en güçlü versiyonunda CUPRA markasının DNA’sı en üst düzeyde yansıtılıyor. Aracın cazibesi ise duyguları harekete geçiren bir sesle tamamlanıyor.
CUPRA Formentor serisi iki kategoriye ayrılıyor: Motor gücü 245 HP ve üstünde olanlar CUPRA Formentor VZ olarak adlandırılıyor. İspanyolca “Veloz” ifadesinin kısaltması olan VZ, hızlı veya çabuk anlamına geliyor ve CUPRA Formentor’un en güçlü versiyonlarını tanımlıyor.
Serinin daha düşük güce sahip seçenekleri arasında benzinli 1.5 TSI 150 HP DSG‘nin yanı sıra yine DSG şanzımanlı 1.4 eHybrid (PHEV) 205 HP yer alıyor. Güç artışının göstergesi olan VZ eki, Formentor VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG ve Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive versiyonlarında yer alıyor.
MQB Evo mimarisi üzerine geliştirilmiş tasarımı, sürücülere mümkün olan en iyi deneyimi yaşatıyor. Formentor VZ versiyonlarında Adaptif Şasi Kontrolü (DCC) standart olarak sunuluyor. DCC sistemi, sürüş koşullarına ve sürücünün seçtiği sürüş moduna (Konfor, Spor, Kişisel, CUPRA) bağlı olarak daima her amortisörün sertliğini ayarlıyor. 4Drive çekiş sistemi ise yol koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz ederek ideal çekişi sağlamak için gereken gücün iletilmesini sağlıyor. EDS elektronik yardım sistemi sayesinde tork, aracın tekerlekleri arasında kontrol edilebiliyor. Bu sayede her türlü koşulda en iyi yol tutuşu sunması hedefleniyor.
Yüksek kaliteli iç mekan
CUPRA Formentor’un etkileyici dış tasarımı, yüksek kaliteli iç tasarımıyla tamamlanıyor. Aracın içi, CUPRA markasının tarzında modernlik ve sportiflik hissi uyandırıyor. Aracın kilitleri açıldığı anda zemine CUPRA logosu yansıtılırken, direksiyon ve spor koltuklar ise hafif bir ışıkla aydınlatılıyor. Formentor, sürücü ve yolcularını yüksek kaliteli iç tasarımın konforuyla çevreliyor. Araç içinde yolcuları sarmalayan kaliteli malzemeler, fırçalanmış alüminyum ve bakır renkli unsurlarla birlikte araç içinin modern bir görünüm kazanmasını sağlıyor.
Petrol Mavisi ve Siyah renklerde sunulan “Bucket” tip spor koltuklar, spor bir sürüş hissi için alçak şekilde konumlandırılmış. Ayrıca daha ergonomik bir oturma pozisyonu sağlayan koltuk tasarımı yola çıkmadan da aracın dinamik yapısını hissettiriyor.
Geniş iç hacim
CUPRA Formentor 4.446 mm uzunluğu, 1.839 mm genişliği ve 1.520 mm yüksekliğiyle araç içinde tüm yolcular için yeterli yükseklik sağlarken 2.679 mm’lik dingil mesafesi arka koltuktaki yolcular için geniş bacak mesafesi bırakıyor. 450 litreye varan (4Drive versiyonu için 420 litre, eHybrid versiyonlar için 345 litre) bagaj kapasitesiyle de pratik bir seçenek olduğunu gösteriyor.
Tamamen dijital bir CUPRA
10,25” Dijital gösterge panelinden ihtiyaç olunan tüm bilgilere kolaylıkla erişilebiliyor. CUPRA modelleri için özel olarak geliştirilen spor görünüm, sürücünün hız ve devirleri daha net bir şekilde görmesine olanak tanıyor. CUPRA Formentor’da standart olarak sunulan geniş 12” multimedya ekranı ilk bakışta göze çarpıyor. Ayrıca müşterilerin iletişimde kalmasını ve dijital hayatlarını araca kolaylıkla taşıyabilmesini sağlayan Full Link teknolojisi de standart olarak Formentor’da yer alıyor.
Son olarak CUPRA Formentor, standart olarak (eHybrid harici) sunulan BeatsAudio ses sistemiyle kullanıcılarına en iyi müzik tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor. Bu ses sistemi, 350W güce sahip amfi, 10 hoparlör ve bagajda bulunan bir subwooferdan oluşuyor.
Özel renk seçenekleri
CUPRA Formentor’da Mat Petrol Mavi ve Mat Magnetic Gri gibi özel renk seçeneklerinin de bulunduğu geniş bir renk yelpazesi kullanılıyor. Böylece araç ekstra görsel şıklık ve kişilik kazanıyor. Renk yelpazesi üç farklı metalik renk (Urban Gümüş Gri, Midnight Siyah ve Magnetic Gri), üç özel metalik renk (Graphene Gri, Kamuflaj Yeşil ve Desire Kırmızı) ve opak Beyaz ile tamamlanıyor.
CUPRA, güvenlik özelliklerinde ileri teknoloji barındırıyor
Ön bölge asistanı, acil durum çağrı sistemi (e-call), orta bölümde bulunan merkezi hava yastığı dahil toplam 7 hava yastığının yanı sıra, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta tespit sistemi, yarı otonom seyahat asistani gibi özellikleri ile segmentinin en güvenli otomobillerinden biri olan Formentor Euro NCAP’in zorlu güvenlik testlerinden de 5 yıldız alarak geçmeyi başardı. Test sonuçlarına göre, yetişkin, yolcu ve yaya koruma olmak üzere her kategoride yüksek notlar alarak segmentinin en güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı.
CUPRA 5 farklı noktada satışta
Yüksek performanslı CUPRA modelleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da toplam 5 satış noktasında satışa sunuluyor. Doğuş Otomotiv güvencesi ile satışa sunulan CUPRA modelleri, Doğuş Oto Maslak, Avek Tekstilkent, Vosmer İzmir, Doğuş Oto Çankaya ve Doğuş Oto Bursa’daki SEAT showroomları içerisinde oluşturulan özel bölümlerde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Tamamen CUPRA markası için geliştirilmiş ilk model olan Formentor’un yanı sıra CUPRA Ateca ve CUPRA Leon modelleri de özel sipariş ile satılacak.
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Akıllı Telefonlar
LG telefon sektöründen çekildiğini doğruladı!
Şirket bugün, LG’nin akıllı telefon işinden çıktığını doğruladı. LG, yaptığı açıklamada, kararın “elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacak” dedi.
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Mevcut LG telefonları satışta kalmaya devam edecek ve LG, ürünlerini “bölgeye göre değişiklik gösterecek şekilde bir süreliğine” desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Şirket, olası işten çıkarmalar hakkında ise “istihdamla ilgili ayrıntıların yerel düzeyde belirleneceği” açıklandı. LG, işletmenin kapanışını bu yıl 31 Temmuz’a kadar tamamlamayı beklediğini söyledi. Bu hareket, bölümün son beş yıldaki büyük kayıplarının ardından birkaç aydır söylenti olarak vardı. Bir zamanlar Güney Koreli üretici Samsung’un rakibi olarak görülen LG’nin son zamanlardaki ileri teknoloji akıllı telefonları rekabet etmekte zorlanırken, daha uygun fiyatlı cep telefonları Çinli rakiplerle sıkı bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Şirket daha önce akıllı telefon bölümünü 2021’de karlı hale getirmeyi umduğunu söylemişti.
Mart ayında, şirketin akıllı telefon işi için bir alıcı bulmaya çalıştığı, ancak görüşmelerin durduğu ve bunun yerine bölümü kapatabileceği yönünde haberler çıktı. Koreli yerel bir haber sitesi, şirketin çıkarmayı düşündükleri katlanabilir ekranlı telefonlarının geliştirilmesini durdurduğunu ve bu yılın ilk yarısı için planladığı akıllı telefonlarını da rafa kaldırdığını söyledi. Rakiplerine olan payını kaybettiği için LG, farklı form faktörlerine sahip telefonlar piyasaya sürümüştü. Kaydırınca daha küçük bir ikincil ekranı ortaya çıkan LG Wing ya da yeni çift ekranlı cihazları vardı. LG ayrıca LG G5 ile modüler bir akıllı telefon modeli denedi ancak bir yıl sonra bu girişimden de vazgeçmişti.
LG için, bu özelliklerin hiçbiri telefonlarını popüler hale dönüştürmek için yeterince yararlı değildi ve şirketin daha geleneksel telefonları, işlemci performansı ve kamera performansı gibi temel alanlarda rakiplerinin gerisinde kaldı. LG’nin bu telefonları kullanıcılar tarafından yeterince ilgi gösterilmedi.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A74 5G modelinin fiyatı belli oldu!
Oppo A74 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Giriş seviyesine 5G getirmeye hazırlanan akıllı telefonun tanıtımından önce çoğu teknik detayı ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon Avusturalyalı bir teknoloji mağazasının internet sitesinde satışa hazır. Bu listeleme sayesinde cihaz ile alakalı pek çok bilgi resmi olmadan ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonun ön sipariş fiyatı da belli oldu.
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Oppo A74 5G tanıtılmadan ortaya çıktı!
Oppo akıllı telefon dünyasındaki yerini sağlama almaya çalışıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, hemen hemen her Android işletim sistemli üretici gibi, çoğu seviyede rekabet edecek bir ürün çıkarmayı başarıyor. Giriş seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir üye hazırlayan Oppo, yakında cihazını tanıtmayı hedeflerken, ilginç bir gelişme yaşandı. Firmanın yeni telefonu A74 5G, daha resmi tanıtımı gerçekleşmeden bir alışveriş sitesinde listelendi. Neredeyse bütün detayları ortaya çıkan akıllı telefonun ön sipariş fiyatı bile belli oldu. Normal şartlarda, 13 Nisan tarihindeki etkinlik ile tanıtılacak olan akıllı telefonun heyecanı bir nevi kaçtı gibi gözüküyor. Avusturalyalı JB Hi-Fi isimli internet sitesinde listelenen akıllı telefon, an itibariyle sipariş edilebilir durumda. 449 Avusturalya dolarına satışa çıkan akıllı telefon, global pazarda 340 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bununla birlikte giriş seviye bir akıllı telefon için cihazın fiyatını yüksek bulanlar da mevcut.
Giriş seviyedeki bazı rakiplerine göre neredeyse iki katı fiyata sahip olan akıllı telefon, 5G özelliğine de sahip olacak. Kullandığı işlemci sayesinde giriş seviyedeki ender 5G‘li cihazlardan biri olacak olan Oppo A74 5G, görünüşe göre orta seviyeyi de gözüne kestirmiş. Akıllı telefon zaten fiyatıyla da bunun sinyallerini bizlere gösteriyor. Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak akıllı telefon, performans olarak giriş seviyedeki rakiplerine nazaran daha güçlü ve “ayrıcalıklı” olacak. Bunun nedeni olarak ise, akıllı telefonun yeni nesil bir işlemciye sahip olması ve 5G gösteriliyor. Bunların yanı sıra çoğu teknik özelliği belli olan akıllı telefonun, görüntüleri de haliyle ortaya çıktı. Bu sayede tasarım detaylarına göz atma fırsatı da elimize geçti. Akıllı telefonun resmi tanıtım tarihi 13 Nisan, satışlar da Avusturalyalı sitenin açıklamasına göre o tarihten sonra başlayacak.
Oppo A74 5G teknik özellikleri
Giriş seviye için 5G özelliği ile gelen akıllı telefon, Snapdragon 480 işlemcisi ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. İnternet sitesinde listelenen akıllı telefon, başka RAM ve depolama alanı kombinasyonuna sahip olmayacak. Tasarım detayları da ortaya çıkan Oppo A74 5G, 6.5 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda ise LCD AMOLED panel yer alacak. Ayrıca ekranın yenileme hızının da 90 Hz olacağı kesinleşti. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak akıllı telefonda, ekranın sol üst tarafında bir adet ön kamera yer almakta. Yapay zeka destekli ön kameranın 16 MP olacağı ortaya çıktı. Arka tarafta ise bizleri tam dört adet kamera karşılamakta. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, ve özellikleri henüz belli olmayan iki adet 2 MP değerinde lensten oluşmakta.
Tüm bunların yanı sıra resimlerde parmak izi okuyucusu yan tarafta olsa da cihazın detaylarında sensörün ekran içinde olacağı belirtiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, iddialara göre 33W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon piyasaya Android 11 işletim sistemi ile çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun birde 4G‘li versiyonu olacak. Snapdragon 633 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon, 5G‘li model ile aynı RAM kapasitesine sahip olacak. Henüz herhangi bir mağazada listelenmeyen akıllı telefon, bazı farklılıklara sahip olacak. 4G özelliğinin yanı sıra cihazın üçlü kamera sistemi ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefon, 6.43 inçlik AMOLED FullHD+ ekran ile geliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içerisinde yer alacak. Fiyatı ne yazık ki belli olmayan 4G versiyonunun daha uygun olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Oppo A74 serisi, akıllı telefon dünyasında beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, siber saldırı hakkında açıklama yaptı
Yemeksepeti kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın, platformun kullanıcı veri tabanına yapılan siber saldırı ile ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden ilk kez açıklama yaptı. Aydın, yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti.
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Türkiye’nin en büyük girişimlerinden Yemeksepeti, geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir siber saldırıya uğramıştı. Şirket, söz konusu gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve kullanıcılarıyla “Veri Güvenliğiniz Hakkında Önemli Bilgilendirme” başlığıyla paylaştığı bir elektronik posta aracılığıyla duyurmuştu. Siber saldırıyı gerçekleştiren siber korsan ya da korsanların kimliğinin ise henüz tespit edilemediği ifade edilmişti.
Yaşanan bu olay sonrası milyonlarca kullanıcının bilgisi siber korsanlar tarafından ele geçirilirken, kullanıcılar ise Yemeksepeti’ne tepki göstermişti. Platform, yaşanan siber saldırı sonrası kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmının siber korsanlar tarafından ele geçirildiğine işaret etmişti.
Yemeksepeti platformunun kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın, aradan geçen 17 günün ardından sessizliğini bozdu ve yaşanan olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çok üzgün olduğunu ifade eden Aydın, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürdüklerini belirtti.
Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.
— Nevzat Aydın (@zagortenay76) April 3, 2021
Nevzat Aydın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.”
“Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz.”
“Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti’ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti’nin yarınını inşa edeceğiz.”
Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz.
— Nevzat Aydın (@zagortenay76) April 3, 2021
Ne olmuştu?
Yemeksepeti yönetimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda siber saldırıyı birinci ağızdan duyurmuş, kullanıcıların hangi bilgilerinin çalındığını da açıklamıştı. O bilgiler şunlardı;
- Ad soyad
- Doğum tarihi
- Yemeksepeti’ne kayıtlı telefon numaraları
- Kayıtlı e-posta adresleri
- Kayıtlı adres bilgileri
- Açık olarak görülmeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri
Bununla birlikte, olay sonucunda toplamda 21 milyon 504 bin 83 kullanıcının verilerinin etkilendiği bildirilmişti. Konuyu gerçekleştirilen bir toplantıda gündemine taşıyan KVKK(Kişisel Verileri Koruma Kurulu) ise Yemeksepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlattığını duyurmuştu.
Yemeksepeti kullanıcıları ne yapmalı?
Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ’ye yapılan siber saldırı hakkında Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıların her ihtimale karşı mutlaka şifrelerini, benzer mail adresi ve şifre kombinasyonuyla giriş yaptıkları diğer hesap şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
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