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Renault, F1’in yeni sezonunda “Alpine F1 Team” oluyor!
Renault‘un Formula 1‘deki ekibi, önümüzdeki yıldan itibaren Alpine F1 Team olarak, yeniden isimlendirilecek.
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Markanın desen tasarımı nasıl olacak bilinmiyor tabi ki. Fakat basın bültenlerinde yazan “Fransız mükemmelliğinin renklerini, Formula 1’in kalbine yerleştirin” ifadesi ile 2021 Alpine otomobillerinin kırmızı, mavi ve beyaz renklerini taşıyan bir düzene sahip olması bekleniyor. Ayrıca yeni desen tasarımında Infiniti, Mapfre, Dupont, RCi, Microsoft, Yahoo, HP, Siemens, Boeing, O.Z. Racing ve Pirelli’nin sponsor logoları da yer alma ihtimali de yüksek.
Renault Grubu CEO‘su Luca de Meo, “Alpine, hayranlarının yüzünü güldüren, güçlü ve canlı bir marka. Fransız mükemmeliyetinin bir sembolü olan bu markayı, dünyanın en prestijli otomotiv disiplinleriyle tanıştırarak, bu macerayı sürdüreceğiz. Alpine, F1 padokuna, kendi değerleri olan zarafet, yaratıcılık ve cüretkarlığı getirecek.” dedi.
Kaynak: Carscoops
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2021 Dacia Sandero ailesinin tasarımı ortaya çıktı!
Yeni nesil Sandero‘ların tasarımına ait görseller, bizzat Dacia tarafından resmi olarak paylaşıldı. Sandero ailesine ait tüm detayları ise 29 Eylül‘deki tanıtımda öğreneceğiz.
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Üçüncü nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Sandero, Y şekilli LED gündüz farları ve onlarla uyumlu tasarıma sahip LED arka farlarıyla dikkat çekiyor. Hatta detaylara biraz dikkat edildiğinde Renault Clio – VW Polo gibi rakiplerini andıran bir tasarım çizgisi olduğunu söylemek bile mümkün.
Mevcut modelle kıyaslandığında, yeni Sandero, daha eğimli bir ön cama, daha alçak bir tavan çizgisine ve daha geniş bir iz açıklığına sahip. Dacia ise aracın yüksekliğini değiştirmediklerini fakat yeni nesilde daha yere yakın ve daha sağlam bir duruş hissettirdiğini ifade ediyor.
Güncel nesilde de bulunan, yükseltilmiş şasisi, modele özgü plastik çamurluk ve tamponlara sahip Sandero Stepway, bu nesilde de yerini koruyor. Sandero’nun sedan modeli Logan da (Türkiye’de Renault Symbol olarak satılan), ailenin diğer üyeleriyle benzer tasarım çizgisine kavuşuyor.
Dacia, 2021 Sandero’ların donanımları hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Fakat bir süre önce kaydedilen, aracın iç tasarımına ait casus görüntüler bulunuyor. Dacia’nın, çekirdek modelinin kabininde yeni tasarımlı direksiyon, yeni bilgi-eğlence sistemi ve yeni tasarıma sahip gösterge paneli gibi yeniliklerle buluşturması bekleniyor.
Sandero’daki en büyük değişiklik ise güncel Clio ve Captur gibi modellerde de kullanılan, Renault‘un CMF-B mimarisinin yer alması. Bu mimari ile Sandero, alışılagelmiş benzinli ve dizel motorlara ek olarak, elektrikli motorlara da uyumlu bir yapıya kavuşacak.
2021 Dacia Sandero’ların tanıtım tarihi, 29 Eylül olarak açıklandı.
Kaynak: Carscoops
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Dirt 5 çıkış tarihi yine ertelendi!
Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi ertelenen Dirt 5 bir kez daha ertelendi. Böylece sevilen yarış oyunu toplamda bir ay gecikmeli olarak oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
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Dirt 5, 6 Kasım’da piyasaya çıkacak
Oyunun yapımcısı Codemasters tarafından yapılan açıklamada Dirt 5, 6 Kasım’da ilk olarak Xbox One, PS4 ve PC için piyasaya çıkacak. Daha önce de belirtildiği gibi oyunun erken erişim sürümü tanıtım tarihinin 3 gün öncesinde oynanabilir olacak.
Yeni nesil konsollar için net bir tarih yok
Şirketin yaptığı açıklamada, Dirt 5’in Xbox Series X ve PlayStation 5 için ne zaman çıkacağı hakkında net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak şirket yeni nesil konsollar için oyunun bu sene içinde çıkacağını belirtiyor. Şirket açıklamanın devamında ise PS4 ve Xbox One oyun konsollarında bu oyuna sahip olan kişilerin yeni nesil konsollar için bir daha oyunu satın almak zorunda kalmayacaklarını da belirtti. Codemasters aynı açıklamada oyunun Google Stadia platformuna da çıkacağını ancak bunun için 2021’i beklememiz gerektiğini ifade etti.
Açıklamanın diğer önemli detayları ise şöyle:
”Berbat, biliyoruz. Cidden, Mayıs ayında piyasaya çıktığından beri Dirt 5’teki desteğiniz ve heyecanınız için herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.Unutmayın, oyun hakkında artık daha fazla haber ve oynanış videosu göreceksiniz. Yeni arabalar, yeni nesil özellikler ve Dirt 5’in çoklu oyuncu özelliklerinin içinde olduğu ilk bakış için hazır olun. Daha yeni başlıyoruz”
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Huawei, 10 Eylül’de altı yeni ürün tanıtacak
Huawei, bazı kaynaklara göre 10 Eylül’de altı yeni ürün tanıtacak. Bu ürünler arasında Freebuds, Watch ve Matebook serileri alıyor.
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Freebuds ve Freelace serisi yenileniyor
Huawei’in ses getiren tam kablosuz kulaklık serisi Freebuds’a yeni bir ürün daha ekleniyor. Freebuds Pro ismi ile piyasaya çıkacak modelin en önemli özelliğinin, önceki modellere göre çok daha iyi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme)’ye sahip olması bekleniyor.
Şirketin boyun bantlı kablosuz kulaklık serisi Freelace için de yeni bir model geleceği belirtiliyor. Huawei Freelace Pro olarak piyasaya çıkacak modelin çift ANC’ye sahip olacağı ve UBS-C üzerinden hızlı şarj destekleyeceği söylenen diğer bilgiler arasında.
İki yeni akıllı saat tanıtılacak
Şirketin paylaştığı görsellerde akıllı saatlerine de iki yeni ürün ekleyeceği görülüyor. Bunlardan birinin Watch Gt2 tasarımına çok benzediği görülüyor. İkinci saatin ise bir akıllı band olacağını gözlemleyebiliriz.
Huawei, dizüstü bilgisayarlara da yeni iki ürün geliyor.
Huawei’in sevilen dizüstü bilgisayar modellerine iki yeni model daha ekleniyor. Şirketin paylaştığı görsellerde ”Tam ekrandan daha fazlası” ve ”Hafif, sanatsal” sloganları yer alıyor. Yeni modeller hakkında başka bir bilgi şu anlık bulunmuyor.