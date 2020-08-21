2021 BMW M4 ve M4 GT3, resmi ipucu görselleri paylaşıldı

Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil BMW M4 ve M4 GT3‘ün, Alman üretici tarafından ipucu görselleri paylaşıldı.

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Yarış pistleri ve yollar için tasarlanan bu M4’ler, Steiermark BMW M Grand Prix‘inde, Red Bull Ring‘te görücüye çıktı. Fakat resmi tanıtıma daha hazır olmadıkları için kamuflajlı bir kaplamaya sahiptiler. Aracın tasarım detayları gizlenmiş olsa da her iki modelin aynı dev böbrekleri ve ön farları paylaştıkları belli oluyor.

Fakat M4 GT3 modelinde (yarış pistlerine yönelik olmasından mütevellit) daha geniş ve aerodinamisi yüksek bir gövde kiti yer alıyor. Keza ön ve arka tamponlar da bu yönde destek verecek şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Arkada yer alan devasa spoyleri belirtmeye gerek bile yok.

Bu iki canavarın görev alanları farklı ama ikisi de gücünü TwinPower Turbo teknolojili sıralı altı silindirli motordan alıyor. Şu an şirket tüm ayrıntıları vermese de standart M4’ün 473 beygir güce sahip 3.0 litrelik sıralı altı bir motor, M4 Competition versiyonunda ise aynı motorun 503 beygirlik bir versiyonunun kullanılacağını doğruladı.

Normal M4‘te altı ileri manuel şanzıman yer alacak. M4 Competition modelinde ise sekiz ileri otomatik şanzıman olacak. Ayrıca arkadan çekiş veya dört tekerlekten çekişli olarak alınabilecek.

Yeni M4, eylül ayında tanıtılacak. M4 GT3 ise 2021‘deki belirli yarışlarda yarışarak boy gösterecek. 2022‘de ise yarış programına tümüyle katılarak ve M6 GT3‘ün yerini alacak.

BMW M Departmanı CEO‘su Markus Flasch, “Her iki M4 de en başından beri birlikte geliştirildi. Bu nedenle iki araç da aynı genlere sahip. Motor sporlarından seri üretim modellere uzanan teknoloji aktarımının başlıca örnekleri olarak sayabiliriz.” dedi.

Kaynak: Carscoops