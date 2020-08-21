Genel
2021 BMW M4 ve M4 GT3, resmi ipucu görselleri paylaşıldı
Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil BMW M4 ve M4 GT3‘ün, Alman üretici tarafından ipucu görselleri paylaşıldı.
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Yarış pistleri ve yollar için tasarlanan bu M4’ler, Steiermark BMW M Grand Prix‘inde, Red Bull Ring‘te görücüye çıktı. Fakat resmi tanıtıma daha hazır olmadıkları için kamuflajlı bir kaplamaya sahiptiler. Aracın tasarım detayları gizlenmiş olsa da her iki modelin aynı dev böbrekleri ve ön farları paylaştıkları belli oluyor.
Fakat M4 GT3 modelinde (yarış pistlerine yönelik olmasından mütevellit) daha geniş ve aerodinamisi yüksek bir gövde kiti yer alıyor. Keza ön ve arka tamponlar da bu yönde destek verecek şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Arkada yer alan devasa spoyleri belirtmeye gerek bile yok.
Bu iki canavarın görev alanları farklı ama ikisi de gücünü TwinPower Turbo teknolojili sıralı altı silindirli motordan alıyor. Şu an şirket tüm ayrıntıları vermese de standart M4’ün 473 beygir güce sahip 3.0 litrelik sıralı altı bir motor, M4 Competition versiyonunda ise aynı motorun 503 beygirlik bir versiyonunun kullanılacağını doğruladı.
Normal M4‘te altı ileri manuel şanzıman yer alacak. M4 Competition modelinde ise sekiz ileri otomatik şanzıman olacak. Ayrıca arkadan çekiş veya dört tekerlekten çekişli olarak alınabilecek.
Yeni M4, eylül ayında tanıtılacak. M4 GT3 ise 2021‘deki belirli yarışlarda yarışarak boy gösterecek. 2022‘de ise yarış programına tümüyle katılarak ve M6 GT3‘ün yerini alacak.
BMW M Departmanı CEO‘su Markus Flasch, “Her iki M4 de en başından beri birlikte geliştirildi. Bu nedenle iki araç da aynı genlere sahip. Motor sporlarından seri üretim modellere uzanan teknoloji aktarımının başlıca örnekleri olarak sayabiliriz.” dedi.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
LG Velvet Türkiye’ye geliyor!
LG Velvet Eylül ayında Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşuyor. LG’den gelen habere göre markanın en güçlü cihazlarından biri konumunda olan telefon ülkemizde satışa çıkacak.
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LG’nin en son çıkardığı amiral gemilerinden biri olan LG Velvet, Eylül ayında Türkiye’ye geliyor. Markanın Snapdragon 845 ile güçlendirilmiş modeli, günümüz amiral gemilerinden geride kalsa da özellikle fiyat/performans odaklı bir model olmasıyla dikkat çekmişti. ABD’de 5G versiyonunun 600 dolar’a satıldığını düşünürsek, Poco F2 Pro gibi rekabetçi bir fiyatı görmek işten bile değil.
Teknik özellik kanadına geldiğimizde 6,8 inç boyutunda Full HD+ bir P-OLED ekrana sahip olan cihaz oldukça şık ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Gücünü Snapdragon 845 alan cihaz, 6 GB bellek ve 128 GB Micro SD kart ile artırılabilir bir hafıza ile geliyor. Kamera tarafında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı bir kamera, 5 MP derinlik algılayıcı lens ile üçlü arka kamera konumu dikkat çekiyor. Önde 16 MP değerinde de bir damla çentik ile gelen kamera mevcut.
Diğer bir yandan 7,9 mm inceliğinde ve 180 gram ağırlığında olan LG Velvet, 4,300 mAh bataryaya sahip. Cihazda stereo hoparlör ve IP68 sertifikası olması da önemli bir artısı. Ekran altı parmak izi okuyucusu bulunan cihaz, Wi-Fiac ve BT 5.1 desteği ile kutudan çıkacak. Ayrıca NFC desteği bulunduğunu da belirtelim.
LG Velvet Eylül ayı içerisinde satışa çıkacak ve şu anda fiyat konusunda bir bilgi bulunmuyor. Eğer Poco F2 Pro gibi bir fiyatlandırma ile gelmesi halinde işlemcisi eski nesil gibi olsa da kullanıcıların fazlasıyla tercih edebileceği bir model olacaktır. Bunu önümüzdeki ay göreceğiz.
Genel
TP-Link Deco E3 neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme makalemizde, Wi-Fi problemini çözmek üzerine odaklanan Mesh destekli sisteme yakından bakıyoruz. Bakalım TP-Link Deco E3 modeli kullanıcılara neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 paketi ve kurulum aşamaları
Model, Deco E4R isimli router ve Deco M3W Wi-Fi menzil arttırıcı modellerini barındıran bir paket. Ürün özellikle iki veya üç katlı evlerle birlikte, L şeklinde veya çiftlik şeklindeki ev sahiplerinde yaşanan kablosuz internet problemine çözüm olmayı vadediyor.
Kurulum aşamasında şirketin iOS ve Android platformlarında yer alan Deco isimli uygulamasını kullanıyoruz. Bağlantı için ilk olarak paketin içerisindeki E4R isimli router görevi gören birimi modemimize bağlamamız gerekiyor. Ardından Deco uygulaması üzerinden Deco E3 modelini seçerek Router’ımızın bağlantısını tamamlıyoruz. Ardından, paketin diğer birimi olan Wi-Fi menzil arttıcıyı evimizde internet problemi yaşadığımız bölgeye yakın bir konumda fişe takıyoruz. Sonrasında ise uygulama üzerinden Mesh ağına yeni ürün dahil et seçeneğinden Deco M3W modelini seçiyoruz ve ağımıza dahil ediyoruz.
Bu işlemleri tamamladıktan sonra evimizde bir Mesh ağı kurmuş olduk. Daha önceki inceleme videolarımızda ve makalelerimizde anlattığımız üzere, Mesh ağı sayesinde manuel geçişe gerek kalmadan tüm evde internet ağına ulaşabiliyoruz. Örneğin çift katlı bir evde yaşıyorsanız, akıllı telefonunuz alt kattayken router modeline, üst kata çıktığınızda ise menzil arttıcı birime otomatik olarak geçiş yapıyor ve sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.
Teknik özellikler ve kullanım deneyimi
TP-Link Deco E3 paketinin en önemli avantajı Mesh teknolojisini kullanan bir paket olması. Yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle çok katlı veya L tipi evlerde yaşanan Wi-Fi problemleri, Mesh sistemi teknolojisi sayesinde kolayca çözülebiliyor.
Model, 100 cihaza kadar aynı anda farklı cihazların bu Deco birimlerine bağlanabilmesini destekliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çift bant desteği sunulurken, 5 GHz’de 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 MBps kablosuz hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer çok büyük bir evde yaşıyorsanız, ihtiyaç halinde destekli Deco modelleri satın alarak ağa dahil edebiliyorsunuz.
Son olarak kurulumda kullandığımız TP-Link Deco uygulaması, bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulama üzerinden misafir ağı oluşturma, ebeveyn kontrolü ve mevcut ağ durumunu görüntüleme gibi işlevlere ulaşabiliyoruz.
Genel
Netflix deneme sürümü Türkiye için tekrar aktif hale geldi!
Geçtiğimiz aylarda sadece ülkemiz için sonlandırılan Netflix ilk ay deneme sürümü fırsatı, bugün itibariyle tekrar aktif hale geldi. Geçmişte sistem hakkında, pazarlama stratejisi sebebiyle kaldırıldı gibi bir açıklamada bulunan firma, bu hamleyle birlikte kullanıcıların yüzünü güldürdü.
Platforma ait internet adresine giriş yaptığınızda, öncelerde 30 gün ücretsiz sunulan ilk ay deneme paketini 1,99 TL’ye elde edebiliyoruz. Ayrıca geçmişte bu fırsattan yararlanan kullanıcıların da yeni sistemden faydalanabildiği söyleniyor. Yeni 1,99 TL ücretle kullanabildiğimiz deneme fırsatı türünün sadece Türkiye’de aktif olduğu söyleniyor. Ek olarak daha geçmişte çeşitli sanal kartlar gibi açıkları kullanarak, platformda üyelik elde edebilen kişiler için Netflix’in ek önlemler aldığı konuşulmakta.
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Fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin yeni hesaplarıyla platforma ait internet sitesine girmesi, e-posta adreslerini yazarak kırmızı butona dokunması ve son olarak kart bilgilerini platforma aktarması gerekiyor. Eğer 1,99 TL’lik fırsattan yaralanamıyorsanız, çerezler gibi tarayıcı unsurlarını temizleyerek tekrar denemeniz gerekiyor. Ayrıca eskiden olduğu gibi, deneme sürümü içerisinde istediğimiz herhangi bir üyelik türünü de seçebiliyoruz.