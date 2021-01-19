Yeni BMW M3 ve M4’ün büyük böbreklerinin ardındaki sebep açıklandı

Yeni BMW M3 ve M4‘ün 2020 yılındaki tanıtımlarından sonra en çok tartışılan özellikleri devasa böbrek ızgaraları oldu. Fakat BMW’nin yaptığı açıklamalara göre bu böbrek tasarımı sadece görünüşü ilginçleştirmek için değil.

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Alman üreticinin bu konuyla ilgili paylaştığı iki video bulunuyor. Bunlardan ilkinde M3 ve M4’ün en acımasız koşullarda dahi tam performansta çalışmasını sağlayan soğutma sistemi ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Devasa böbreklerin arkasındaki esas işlev, radyatörlerin ve güçlü fanların bulunduğu ana soğutma alanını gizlemekmiş. Radyatörün altına yerleştirilen şanzıman soğutucusu ve radyatörün ön kısmında yerleştirilen (Manuel seçeneklerde değil, sadece çift kavramalılarda) bulunan koruyucu plaka bulunuyor. Öndeki büyük radar sensörünü de söylemeden geçmeyelim. Ayrıca yeni M3 ve M4’ün ön kısmında, frenlerin soğutulmasına yardımcı olan hava girişleri bulunuyor.

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İkinci videoda ise bazı temel performans verilerinin yanında BMW’nin, araçlardaki ağırlığı azaltmaya yönelik yaptığı hareketler anlatılıyor. Anlatılanlar arasında en dikkat çeken detay ise görünüşleri kadar işlevleriyle de etkileyici karbon fiber koltuklar oluyor. Söz konusu bu dokunuş, araçların 10 kg hafiflemesine yardımcı olmuş.

Yeni BMW M3 ve M4’ün performans özelliklerini de biraz hatırlayalım. Bu M ikilisi, 473 beygir güç ve 550 Nm tork değerlerinde sahip bir motor barındırıyor. Normal M3 ve M4, altı ileri manuel şanzımanla alınabiliyor. Çift turbolu sıralı altı silindirli bu motor, 3.0 litre hacme sahip. M3 ve M4 Competition modellerinde ise güç değerleri 503 beygir güç ve 650 Nm tork seviyesinde. Competition modeller yalnızca 8 ileri çift kavramalı şanzıman ile alınabiliyor.

Kaynak: Carscoops