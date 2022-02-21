Yeni Bir Bitcoin Boğa Piyasası Ne Zaman Gelir?

Kripto para piyasasında 2022 yılının başından beri devam eden oynaklık ve genel düşüş, piyasa yatırımcılarının akıllarında sıradaki Bitcoin boğa piyasasının ne zaman geleceği sorularını uyandırıyor. Yatırımcıların son zamanlarda akıllarında bulunan bir numaralı bu soruya Huobi kurucu ortağından yanıt geldi.

Piyasada devam eden oynaklık ve önemli fiyat düşüşleri, yatırımcıları bir hayli endişelendirmeye ve yükselişin ne zaman geleceğine dair meraklarını artırmaya devam ediyor. Bu merakı giderecek bir röportaj CNBC’den Arjun Kharpal’dan geldi. Kharpal, büyük kripto para borsalarından biri olan Huobi’nin kurucu ortağı Du Jun ile bir röportaj gerçekleştirdi. Jun, bir sonraki BTC boğa piyasasının ne zaman gerçekleşeceği konusundaki düşüncelerini aktardı. Ona göre Bitcoin boğa piyasası 2024 yılına kadar gelmeyecek.

Jun’a göre, her dört yılda bir Bitcoin’in değerinin yarıya indiği bir döngü (halving) var ve bu döngüyü önce boğa ardından da ayı piyasası takip ediyor. Du, Bitcoin boğa piyasasının halving döngülerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve piyasanın bu nedenle önemli bir fiyat yükselişi görene kadar sıradaki döngüyü bekleyeceğini düşündüğünü ifade etti.

“Kriptoda her dört yılda bir döngü vardır ve bu Bitcoin’de yarılanma ile yankılanır. 2012’de Bitcoin’in yarısı dolaşıma girdi ve 2013’te değer 20 dolardan 2013’te neredeyse 2.000 dolara yükseldiğinde bir boğa piyasası vardı. Ondan sonra bir ayı piyasasıydı. 2020’de üçüncü yarılanma üçüncü boğaya yol açtı. 2021’de Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 3.000 dolardan 70.000 dolara yükseldi.”

Jun, Bitcoin her dört yılda bir boğa piyasasına paralel olan yarılanma modelini izlemeye devam ederse, bir sonraki Bitcoin boğa piyasasının 2024 yılı sonu veya 2025 yılı başında olacağını tahmin ediyor.

“Tam olarak tahmin etmek gerçekten zor çünkü savaş gibi jeopolitik konular ve son zamanlardaki Covid-19 gibi piyasayı da etkileyen çok fazla faktör var. Bu döngünün ardından, Bitcoin’de bir sonraki boğa piyasasını karşılamamız 2024’ün sonundan 2025’in başına kadar olmayacak.”

Halving, (blok ödülü yarılanması) Bitcoin’in kodlarında yazılı olan ve her dört yılda bir gerçekleşen olaydır. En son Mayıs 2020’de gerçekleşen halving, madencilerin çıkardıkları her bir blok karşılığında aldıkları BTC ödülünün yarı yarıya azalmasını ifade eder. Bitcoin’in arzı 21 milyon adet ile sınırlıdır ve bu arzı artırmanın tek yolu blok ödülüdür. Yeni arzın azalması, nadirliği artırarak fiyatın da yükselmesini sağlamayı amaçlar. Geçmiş yıllarda yaşanan halvinglerin ardından fiyatın gerçekten de yükseldiği görülmüştür. Örneğin 2020-2021 boğa piyasasının başlıca etmenlerinden biri olan halving, BTC fiyatının 8.800 dolardan 69 bin dolara kadar yükselmesinin önünü açmıştır.