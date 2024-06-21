Telefon bataryaları yıllardır bir çıkmazın içindeydi ve daha yüksek şarj hızlarına rağmen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyordu. Lityum-iyon teknolojisi şimdiye kadar pek fazla yenilik görmedi. Yeni batarya teknolojisi üzerinde sessiz sessiz çalışan OnePlus, pil ömrü ve performansında devrim yaratmayı vaat eden yeni “Glacier Battery” teknolojisini tanıttı. Artık telefon bataryaları eskimeyecek. İşte yeni batarya teknolojisi.

OnePlus Glacier Battery: Yeni Batarya Teknolojisi

Yeni batarya teknolojisi için Çinli batarya üreticisi CATL ile işbirliği yapan OnePlus, daha küçük bir boyuta daha fazla güç sığdırarak Glacier Battery teknolojisi geliştirdi ve normade 5.000mAh pil sığan alana 6.100mAh hücre sığdırmayı başardı. OnePlus, yeni pil teknolojisinin, yakında piyasaya sürülecek OnePlus Ace 3 Pro‘da ilk kez görücüye çıkacağını duyurdu.

OnePlus yeni batarya teknolojisinin sürekli şarj, pil kaygısı ve powerbank’e bağımlılık gibi yaygın sorunlara cevap olacağını söylüyor. Bu yeni batarya teknolojisi, OnePlus tarafından yaratılan ve 763Wh/L enerji yoğunluğuna sahip “yüksek kapasiteli biyonik silikon-karbon malzeme” üzerine odaklanıyor.

OnePlus, Glacier Battery teknolojisinin standart grafit pillere göre %23,1 daha fazla enerji sağladığını söylüyor. Bu, daha küçük ve daha güçlü piller üretebilecekleri anlamına geliyor ki bu da pil ömrünün her zaman büyük bir zorluk olduğu bir sektörde büyük bir atılım olabilir.

OnePlus, Glacier Battery teknolojisinin birçok faydasını vurguluyor. Bu teknoloji, etkileyici kapasite artışının yanı sıra, daha hızlı şarj, daha uzun pil ömrü ve sabit bir voltaj sunuyor. 100W hızlı şarj özelliğine sahip 6.100mAh Glacier Batarya sadece 36 dakikada %1’den tam doluma ulaşabiliyor.

Uzun ömürlülük de bir başka etken. Dört yıl sonra bile bu pillerin orijinal kapasitelerinin yüzde 80’inden fazlasını korumaları bekleniyor. Yani normalde 2 yılda toplam kapasitesinin yüzde 80’ini koruması beklenen günümüz pillerine kıyasla bu yeni pil teknolojisi 2 kata kadar daha uzun ömür vadediyor.

Akıllı telefonlardaki yenilikler bize daha fazla güç ve özellik kazandırdı, ancak pil ömrü bunun gerisinde kaldı. Modern telefonlar genellikle yoğun kullanımda tam bir gün dayanamıyor ve kullanıcıları sürekli şarj aleti aramak zorunda bırakıyor.

Daha büyük piller de telefonları daha hantal ve daha az taşınabilir hale getirdiği için harika bir çözüm değil. OnePlus’ın Glacier Battery teknolojisi ile şirket, sevdiğimiz şık tasarımı korurken pil ömründe devrim yaratmayı vaat ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni pil teknolojisi nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!