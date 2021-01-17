Yeni Audi RS3, VW Golf R’ın dört çeker sistemini kullanabilir

Audi A3 ailesi, hiç bir zaman tam teşekküllü bir Quattro sistemi kullanmadı. A3‘lerde Haldex temelli bir bir sistem kullanan Audi’nin, yeni RS3‘lerde VW Golf R‘daki 4Motion sistemini kullanacağı söyleniyor.

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VW Golf ailesinin en üstünde yer alan R varyasyonu, tork vektörlermeye sahip. Çekişi ön ve arka akslar arasında uygun şekilde dağıtmanın yanında, en iyi kavrama ve yüksek hızlarda daha iyi viraj alımı için bu aktarımı sol ve sağ tekerlekler arasında da yapıyor. Ayrıca Golf R’ın özel bir drift modu bulunduğunu da hatırlatalım.

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Autobild.de‘nin haberine göre yeni Audi RS3 modelleri, 414 beygir güç ve 500 Nm tork değerlerine sahip olacak. Bu da önceki RS3’lere göre 14 beygir ve 20 Nm tork artışı demek oluyor. Hatta bir süre önce ortaya çıkan raporlara göre 450 beygir civarında güce sahip bir “Performanca Edition” modeli görebiliriz.

Yedi ileri çift kavramalı şanzıman taşıması beklenen yeni RS3’lerin, 0-100 km/s hızlanmasını, şimdiki modellerin yapabildiği 4.1 saniye seviyesinden daha kısa sürede tamamlaması bekleniyor. Maksimum hızının 250 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılması beklenen aracın, opsiyon olarak 280 km/s ile sınırlandırma sunacağı söyleniyor.

Yeni Audi RS3’lerin bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Autobild.de, Carscoops