Genel
Yeni Audi RS3, VW Golf R’ın dört çeker sistemini kullanabilir
Audi A3 ailesi, hiç bir zaman tam teşekküllü bir Quattro sistemi kullanmadı. A3‘lerde Haldex temelli bir bir sistem kullanan Audi’nin, yeni RS3‘lerde VW Golf R‘daki 4Motion sistemini kullanacağı söyleniyor.
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VW Golf ailesinin en üstünde yer alan R varyasyonu, tork vektörlermeye sahip. Çekişi ön ve arka akslar arasında uygun şekilde dağıtmanın yanında, en iyi kavrama ve yüksek hızlarda daha iyi viraj alımı için bu aktarımı sol ve sağ tekerlekler arasında da yapıyor. Ayrıca Golf R’ın özel bir drift modu bulunduğunu da hatırlatalım.
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Autobild.de‘nin haberine göre yeni Audi RS3 modelleri, 414 beygir güç ve 500 Nm tork değerlerine sahip olacak. Bu da önceki RS3’lere göre 14 beygir ve 20 Nm tork artışı demek oluyor. Hatta bir süre önce ortaya çıkan raporlara göre 450 beygir civarında güce sahip bir “Performanca Edition” modeli görebiliriz.
Yedi ileri çift kavramalı şanzıman taşıması beklenen yeni RS3’lerin, 0-100 km/s hızlanmasını, şimdiki modellerin yapabildiği 4.1 saniye seviyesinden daha kısa sürede tamamlaması bekleniyor. Maksimum hızının 250 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılması beklenen aracın, opsiyon olarak 280 km/s ile sınırlandırma sunacağı söyleniyor.
Yeni Audi RS3’lerin bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: Autobild.de, Carscoops
Genel
1.5 eTSI motorlu 8. nesil VW Golf için 189 beygirlik modifikasyon
Piyasaya çıkalı bir yıldan fazla süre geçse de VW Golf için pek fazla modifiye projesi yoktu. Barracuda Racing Wheels ise şimdilik az bulunan bu projelerden birinin sahibi.
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Fabrika çıkışı haliyle turbo destekli 1.5 litrelik benzinli motora sahip bir sekizinci nesil VW Golf temel alınmış. RaceChip imzalı yeni bir kontrol ünitesinin yerleştirildiği aracın performans değerleri 150 beygir güç ve 250 Nm torktan, 189 beygir güç ve 318 Nm torka çıktı. Aracın modifiyeli halinin 0-100 km/s hızlanması açıklanmadı. Fakat fabrika çıkışı haliyle araç, 8.5 saniyede 100 km/s hızlanmaya ve 224 km/s maksimum hıza sahip.
Modifiyeli VW Golf’ün sürüş yüksekliği, Eibach marka spor yaylar ile alçaltılmış. Araçta kullanılan Barracuda‘nın 19 inçlik “Y” kollu Tzunamme Evo jantları ise 235/35 ölçülü lastiklere sarılmış. Aracın dış kaplaması ise Schwabenfolia tarafından özel hazırlanmış.
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Bu aracı almak isteyenler için ise durum biraz meşakkatli. Çünkü bu proje, birkaç farklı şirketin ortak çalışması olduğu için her bir şirketle ayrı ayrı iletişime geçmek gerekiyor. Tabi buna benzer Golf projeleri olan, tek elden bu işi yapabileceğiniz şirketler de var. Örneğin JMS ile sade görsel değişiklikler ve hafif performans yükseltmeleri yapmak mümkün. Ingo Noak Tunning ise daha agresif projeleri sunuyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Google Stadia kullanıcıları Hitman 3’te URL ile senaryo paylaşacak!
Google Stadia oyun dünyasına ilginç bir yenilik daha getiriyor. Hitman 3 oyuncuları platform sayesinde oluşturdukları senaryoları URL ile paylaşabilecekler.
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Google Stadia ile oluşturduğunuz senaryoları URL yoluyla paylaşabilirsiniz!
Buluttan oyun hizmeti denilince akla gelen ilk platformlar arasında yerini alan Google Stadia, ilginç bir yeniliği oyun dünyasına kazandırmaya hazırlanıyor. Oyuncular arasında daha entegre bir yapı sunmak isteyen platform, Hitman 3 ile birlikte bunun için ilk adımları atmaya başlayacak. Hitman 3 içerisinde oyuncuların kendi oluşturdukları senaryoları paylaşma imkanı getiren platform, sadece bir basit URL ile bunu mümkün kılmaya hazırlanıyor.
Bu sayede oyuncular arası iletişimi kuvvetlendirmek isteyen servis, yayıncılar için de yeni bir içerik oluşmasını sağlamış olabilir. Hitman 3 içerisinde bir rekabet ortamının dahi oluşma ihtimali göz önünde bulunuyor. 20 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak olan Hitman 3, oyun dünyasında aktif olarak her alan neredeyse her konsola uğrayacak. PC, Xbox One, PS 4/5, Xbox Series X/S tarafında donanım gücünden yararlanacak olan oyun, Nintendo Switch ve Google Stadia ile de buluttan oyun oynama teknolojisini kullanıcılarına sunacak. Ön siparişe açılan oyunu ilgili platformların mağazalarından sipariş edebilirsiniz. Bakalım Hitman 3 getirdiği yenilikleri ile birlikte oyun dünyasının ilgi çekici yapımları arasında yerini almayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Apple Wimkin uygulamasını App Store’dan kaldırdı
Apple, Wimkin isimli sosyal medya uygulamasını App Store’dan kaldırdı. Uygulama başkanlık seçimleri protestocuları tarafından yoğun olarak kullanılıyordu.
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ABD’de sular durulmuyor. Başkanlık seçiminde mevcut Başkan Donald Trump’ın kaybetmesinin ardından ülke adeta karışmıştı. Trump destekçisi protestocular, senato binasına kadar girmiş ve geniş çaplı saldırgan eylemler gerçekleştirmişti. Başkan Trump, sosyal medyadan protestoculara destek olmak ve deyim yerindeyse “ateşe körükle gitmekle” suçlanmıştı. Bunun sonucu olarak, aralarında Twitter, Facebook, YouTube ve TikTok’un da bulunduğu pek çok sosyal medya uygulaması, Trump’ın resmi hesaplarını askıya aldı. Trump’ın sosyal medya sürgünü devam ederken, eylemcileri sığınmacı olarak kabul eden sosyal medya platformları sektörden tepki görmeye devam ediyor. Son olarak Apple, Wimkin isimli sosyal medya uygulamasını App Store’dan kaldırdı.
Apple, Wimkin uygulamasını mağazasından kaldırdı
Wimkin, yaklaşık 300.000 kullanıcısı olan, ABD merkezli bir sosyal medya uygulaması. Uygulama özellikle % 100 düşünce özgürlüğü ve sansürsüz sosyal medya sloganıyla öne çıkıyor. Son dönemde sosyal medyadan adeta sürgün edilen Trump destekçilerinin sığınağı olan uygulama, Apple tarafından App Store’dan kaldırıldı. Protestocular yasaları çiğnemek, eylemlerinde şiddet kullanmak ve kamu malına zarar vermekle suçlanıyor. Apple, Wimkin uygulamasını kaldırırken, başkanlık geçişi sırasında tehlikeli içeriğe ve bu içeriğe sığınak olan uygulamalara hoşgörülü olmayacaklarını açıkladı. Şirketin yöneticisi, sadece beş adet moderatörlörleri olduğunu ve Apple’ın daha hoşgörülü davranmasını beklediğini belirtti. Wimkin, App Store ve kaldırılma ihtimali olan Play Store arasındaki görüşmeler devam ediyor.
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Forumdan Son Mesajlar
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: mehmett, 14 dakika önce
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Yazan: fuguler, 3 saat önce
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Yazan: market2020, 18 saat önce
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