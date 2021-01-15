Elektrikli Chevrolet Corvette SUV, 2025’te gelebilir!

Bir süredir Chevrolet Corvette temelli bir SUV‘un geleceği dedikodusu geziyordu. Kısa bir süre önce ise General Motors‘un (GM), Corvette’ten esinlenerek, en az bir yeni elektrikli araç üretmeyi düşündükleri açıklaması geldi.

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Yakın zamanda Ford’un, Mustang Mach-E ile elektrikli SUV pazarına girmesiyle Chevrolet, ezeli rakibinin peşinden gidecek gibi görünüyor.

Bloomberg‘in haberine göre GM, Corvette adını bir yan markaya dönüştürerek daha geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmayı hedefliyor. Project R veya Brand R olarak adlandırılan bu proje hakkında GM’in yorum yapmayı reddettiği söyleniyor. Bu raporla ilgili haberler yayınlandıktan sonra GM hisseleri %2.4 artış ile 52.75 dolara yükseldi.

Diğer söylentilere göre ise Corvette SUV’un en erken 2025‘te gelebileceğini söylüyor. Konuyu yakından takip eden bir başka kaynak ise bu aracın tamamen elektrikli olduğunu düşünüyor.

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Bu söylentilerin doğruluğunu biraz olsun doğrular bir kanıt da var. GM‘in CES 2021 sunumunda, şirketin tasarım şefi Mike Simoce‘nin arkasında duran üç elektrikli araçtan birinin Corvette bezneri bir siması bulunuyordu. Bu aracın 1:1 ölçekli bir konsept olduğu düşünülüyor.

Chevrolet Corvette SUV aslında yanlış bir adım sayılmaz. Çünkü Porsche, Aston Martin, Rolls-Royce ve Lamborghini gibi markaların dahi SUV akımına kapıldığını, hatta başarılı olduğunu görmek, bu hareketi doğruluyor diyebiliriz. Ford‘un Mustang adını crossover modellerde kullandığını zaten söylemeye gerek bile yok.

Haberimizin son kısmında ise sizleri TheSketchMonkey‘in, Corvette C8’den Corvette SUV tasarımı yaptığı video ile baş başa bırakıyoruz.

Kaynak: Carscoops, TheSketchMonkey

NOT: Görsellerdeki kırmızı Corvette SUV tasarımı, tamamen TheSketchMonkey’e ait olup kişisel bir çalışmadır. Chevrolet ve GM ile herhangi bir resmi bağlantısı yoktur.