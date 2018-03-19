Yeni Assassin’s Creed Yunanistan’da geçebilir!

Yeni Assassin’s Creed Yunanistan’da geçebilir!

19 Mart, 2018 Oyun 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Son olarak Mısır‘da Bayek ile olan serüvenimizin ardından sıra yeni Assassin’s Creed serüvenlerine geldi. Şimdiye kadar İtalya, İngiltere, Amerika, Mısır, Fransa, İspanya, Rusya, Çin ve Hİndistan’da geçen yapımın yeni durağı ise Yunanistan olacağı söylentileri ortaya çıktı.

Assassin’s Creed 2019’da gelecek ve Yunanistan’da geçecek!

Asssassin's Creed 2019

Antik Yunan döneminde geçeceği konuşulan Assassin’s Creed’in 2019 yılında geleceği de belirtilirken, bu yılki E3’te detayları örğenmiş olabileceğimiz de açık. Hatta bunun için AC geliştiricilerinden Raphael Lacoste’un Yunanistan gezisine gittiği ve tarihi bilgilerin yanı sıra güncel doku hakkında da bilgi edindiği belirtiliyor.

Şimdilik söylentiden ibaret olsa da Antik Yunan döneminde geçen bir Assassin’s Creed oynamak farklı ve  heyecanlı olacaktır. Özellikle Origins ve Mısır atmosferi ile bizleri uzaktaklaştırmış şaşalı dönemlerine dönüş sinyalinin ardından bu Yunanistan seçimi fazlasıyla heyecanlandıracaktır.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore