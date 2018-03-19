Son olarak Mısır‘da Bayek ile olan serüvenimizin ardından sıra yeni Assassin’s Creed serüvenlerine geldi. Şimdiye kadar İtalya, İngiltere, Amerika, Mısır, Fransa, İspanya, Rusya, Çin ve Hİndistan’da geçen yapımın yeni durağı ise Yunanistan olacağı söylentileri ortaya çıktı.

Assassin’s Creed 2019’da gelecek ve Yunanistan’da geçecek!

Antik Yunan döneminde geçeceği konuşulan Assassin’s Creed’in 2019 yılında geleceği de belirtilirken, bu yılki E3’te detayları örğenmiş olabileceğimiz de açık. Hatta bunun için AC geliştiricilerinden Raphael Lacoste’un Yunanistan gezisine gittiği ve tarihi bilgilerin yanı sıra güncel doku hakkında da bilgi edindiği belirtiliyor.

Şimdilik söylentiden ibaret olsa da Antik Yunan döneminde geçen bir Assassin’s Creed oynamak farklı ve heyecanlı olacaktır. Özellikle Origins ve Mısır atmosferi ile bizleri uzaktaklaştırmış şaşalı dönemlerine dönüş sinyalinin ardından bu Yunanistan seçimi fazlasıyla heyecanlandıracaktır.