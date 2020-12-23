Apple
Yeni Apple TV oyun deneyimine odaklanacak
Bloomberg’den Mark Gurman tarafından yapılan haber bülteninde, Apple’ın önümüzdeki yıl, oyun odaklı güncellenmiş uzaktan kumanda ve daha güçlü güncel işlemcili yeni bir Apple TV çıkarmayı planladığı söylendi.
İlginizi çekebilir: AirPods Max parçalarına ayrılıyor
Apple TV ne zaman çıkıyor? Beklentiler neler?
Gurman daha önce de Apple’ın “Bul” özelliklerine sahip yeni bir uzaktan kumanda üzerinde çalıştığını ve bunun ortam içerisinde kaybolan kumandayı bulmayı kolaylaştıracağını belirtmişti. Apple’ın oyun odağının bir parçası olarak, Apple TV için özel bir oyun denetleyicisi sunabileceğine dair söylentiler de vardı. Ancak neye benzeyeceği ve özelliklerinin neler olacağı hala belirsizliğini koruyor.
Bu yılın başlarında, Twitter’da “Fudge” olarak bilinen isimsiz bir sızıntı kaynağı, Apple’ın daha hızlı performans için A12 ve A14 yongalarının varyantlarıyla yeni Apple TV modellerinin prototipini hazırladığını söylemişti. Eğer söylentiler doğruysa Apple, yayınlayacağı iki farklı Apple TV modeli için iki farklı yonga kullanabilir. Aynı zamanda Fudge, Apple’ın mevcut Apple TV modelleriyle çalışamayan konsol kalitesinde oyunları Apple Arcade hizmetine getirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.
Mevcut Apple TV 4K modeli için 32GB ve 64GB seçeneği bulunuyor. Yeni Apple TV’nin buna kıyasla daha yüksek olan 64GB ve 128GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olacağı da yine söylentiler arasında.
Tüm bu potansiyel özellikler şimdiye kadar defalarca konuşuldu ve Apple TV 4K üç yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürüldü. Bu yüzden önümüzdeki yıl için, yeni bir Apple TV gelme olasılığı bir hayli fazla görünüyor.
Apple
Apple Tesla’yı satın almak istememiş
Otomobil devi Tesla, Model 3 üretiminin erken aşamalarında oldukça zor bir dönemden geçiyordu. Şirketin CEO’su, Elon Musk’ın açıklamalarına göre satış için Apple ile iletişime geçmiş ancak Apple CEO’su Tim Cook, konuyla ilgili Musk ile görüşmeyi dahi reddetmiş.
İlginizi çekebilir: Apple elektrikli bir araba geliştiriyor ve beklenenden daha erken çıkabilir
Tesla, uzun süredir otonom araçlar geliştiren California, ABD merkezli bir elektrikli otomobil şirketi. Elon Musk tarafından 1 Temmuz 2003 yılında kurulan şirket, büyük hayaller ve küçük adımlarla başladığı yolda, bugün inanılmaz bir ilerleme kaydetmiş durumda . Son yılları finansal açıdan oldukça başarılı geçiren Tesla, şu anda 500 milyar dolar üzerindeki piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketlerinden biri konumunda. Geçmişte oldukça zor günler geçiren Tesla ile ilgili ilginç bir bilgi ise Twitter üzerinden, Elon Musk tarafından paylaşıldı.
Apple Tesla’yı satın almak istemedi
Geçtiğimiz gün Reuters haberiyle, Apple’ın otomobil projesi olan “Project Titan“ ortaya çıkmıştı. Bu olaydan sonra Tesla CEO’su Elon Musk, ilginç bir bilgiyi Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı. Görünüşe göre Tesla Model 3’ün, geliştirilmesinin erken aşamalarında Elon Musk, şirketin Apple’a satılması için Tim Cook’a ulaşmaya çalışmış, ancak Apple CEO’su konuyla ilgili görüşmeyi bile reddetmiş. Tim Cook’un, böyle bir konuyla ilgili görüşmeyi reddetmesi oldukça şaşırtıcı. Özellikle Apple’ın yıllardır kendi otonom araçlarını üretmek için çalışmalar yürüttüğü düşünüldüğünde. Bu duruma bakıldığında Apple, ayağına gelen fırsatı elinin tersiyle itmiş gözüküyor. Tesla, Model 3 araçların geliştirme ve üretim süreci boyunca ciddi finansal sıkıntılar yaşamış ve neredeyse batışın eşiğine gelmişti.
Musk’ın iddialar hakkında şüpheleri var.
Elon Musk, ayrıca yayınlanan haberlerle ilgili şüphesi olduğunu, raporlarda ifade edilen monocell bataryanın, elektrokimyasal olarak imkânsız olduğunu belirtti. Apple tarafından geliştirilen ürün, Musk’ın iddiasına göre en iyi haliyle Tesla’nın bataryalarına benzemekte. Apple’ın, otomobil pazarında ne kadar iddialı olduğunu kestirmek zor. Şirketin, yoluna sadece başka araç üreticilere lisans ve hizmet kiralayarak da devam edebileceği konuşulan şeyler arasında. Yine de 2024 yılına kadar oldukça fazla şey değişebilir.
Gelişmeler için takipte kalın…
Apple
Apple ProRAW formatı nedir? Nasıl kullanılır?
Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte iPhone kullanıcılarının hayatına ProRAW (iPhone 11 Pro gibi diğer iPhone modellerinde yok) diye bir görüntü formatı soktu, peki bu nedir? Yalnızca iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde bulunan ProRAW basitçe, kullanıcılara çektikleri fotoğraflar üzerinde %100 kontrol sahibi olabilme imkanı veriyor.
İlginizi çekebilir: Intel uygulamalarını Apple’ın M1 çipiyle çalıştıran Rosetta 2 nedir?
Apple ProRAW formatı, mantığı itibarıyla aslında teknolojinin son harikası olarak adlandırabileceğimiz bir özellik değil. Fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız zaten genel olarak RAW terimiyle alakalı bilginiz vardır; ancak, biz bu rehberimizde ProRAW terimiyle ilk defa karşılaşan kullanıcılara bilgi veriyor olacağız.
Görüntü formatları 101: RAW ile diğer formatlar arasındaki farklar neler?
Her şeyden önce ProRAW formatını daha iyi anlayabilmek için, konuyla doğrudan alakası olduğundan dolayı genel olarak görüntü formatlarından ve bu formatların öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. Şu anda dünya üzerinde bir sürü görüntü formatı bulunuyor, ancak mobilde en çok kullandıklarımız JPEG, HEIC ve PNG. Normalde telefonumuzla çektiğimiz fotoğraflar o anki tercihimize bağlı olarak otomatikman bu formatlardan biriyle galeriye kaydediliyor.
Fakat telefonumuz bu formatlarla çekilen görüntülerin renk dengesi ve kontrastı gibi ayarlarıyla oynuyor ve kendimiz düzenlemek istediğimizde elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Çünkü JPEG formatı çalışma mantığı itibarıyla zaten görüntüyü işleyerek kaydettiği için, üzerine bir şeyler katmaya çalıştığımızda haliyle fotoğraf ham halinden çok farklı bir hal alıyor. Deyim yerindeyse pişmiş aşa su katmış gibi oluyoruz.
JPEG formatıyla çekilen fotoğrafları, herhangi bir tatlıcıdan sipariş ettiğiniz künefe gibi düşünün. Tadını sonradan beğenirsiniz veya beğenmezsiniz orası ayrı, ama en nihayetinde o künefeyi tatlıcı nasıl yapmışsa siz onu yiyorsunuz ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkanınız da bulunmuyor. İşte aynı mantık JPEG gibi görüntü formatları için de geçerli. Çekmiş olduğunuz JPEG formatlı bir görüntünün beyaz dengesi, kontrastı, renk dengesi gibi önemli detaylar telefonunuz tarafından otomatik olarak ayarlanıyor.
Gel gelelim, RAW veya ProRAW adını verdiğimiz görüntü türlerinde ise böyle bir sıkıntımız yok. Basit bir tabirle “görüntünün ham hali” olarak adlandırabileceğimiz RAW, çekmiş olduğunuz fotoğraflar üzerinde hiçbir oynama/sıkıştırma yapmadan direkt olarak ham haliyle fotoğrafı telefonunuza kaydediyor. Haliyle siz Adobe Photoshop Lightroom gibi bir mobil fotoğraf düzenleme uygulamasında o fotoğrafı daha efektif bir biçimde düzenleyebiliyorsunuz.
Künefe örneğinden yola çıkarak RAW formatını şöyle anlatabiliriz: Bütün künefe malzemelerinin önünüzde olduğunu düşünün, yapılışına ve koyulacak malzeme miktarlarına kadar baştan aşağı siz karar vereceksiniz. Bu durumda künefe sizin kontrolünüzde olmuş olacak, yani siz nasıl yaparsanız tadı da o doğrultuda olacak. İşte RAW dediğimiz görüntü formatının tüm olayı genel olarak bundan ibaret.
Apple ProRAW formatı nedir?
Öyle zannediyorum ki, RAW formatının mantığını anladıysanız Apple ProRAW terimine de artık tam olarak hakimsinizdir. Apple, iPhone 12 serisini tanıtmasıyla beraber iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max (iPhone 11 Pro gibi iPhone 11 serisinde bulunmuyor) kullanıcılarına ProRAW sayesinde RAW fotoğraflar çekebilme imkanı vermeye başladı. Dosya uzantısı olarak DNG’yi kullanan ProRAW sayesinde çektiğiniz görüntüler üzerinde telefonunuz hiçbir oynama yapmıyor ve ham haliyle fotoğrafı telefonunuza kaydediyor.
Bu sayede VSCO, Adobe Lightroom veya istediğiniz herhangi bir iPhone fotoğraf düzenleme uygulaması kullanarak çektiğiniz RAW görüntüleri düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin fotoğrafın beyaz dengesinde bir bozukluk tespit ettiniz, bu bozukluğu ham görüntü üzerinden kendinize göre istediğiniz gibi düzeltebiliyorsunuz.
Apple ProRAW nasıl etkinleştirilir?
Apple ProRAW özelliğini iPhone cihazınızda etkinleştirmek için şu adımları takip edin:
- iPhone ayarlarını açın.
- Kamera bölümüne girin.
- Biçimler bölümüne girin.
- Buradan Apple ProRAW seçeneğini etkinleştirin.
Apple
Apple elektrikli bir araba geliştiriyor ve beklenenden daha erken çıkabilir
Apple, elektrikli bir araba geliştiriyor ve bazı kaynaklar onun 2021 gibi erken bir tarihte piyasaya çıkacağını söylüyor.
İlginizi çekebilir: Amerika, havadan içme suyu çıkarabilecek taşınabilir cihazlar geliştiriyor
Apple Car
Economic Daily News (EDN), Apple Car elektrikli otomobilinin beklenenden daha erken sunulabileceğini bildirdi. İddiaya göre Eylül 2021’de. Ancak gazeteciler, kaynaklarının tedarik zincirlerinden olmasına rağmen hala oldukça şüpheli olduğu konusunda uyarıyorlar. Apple Car, şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı bir ürün olup düzenli olarak söylentilerde, patent başvurularında ve analist raporlarında karşımıza çıkıyor.
Aslında arabanın ortaya çıkmasının yıllar alacağı düşünülüyordu, ancak yeni bir rapor, Apple‘ın arabasını önümüzdeki yıl çalışır durumda gösterebileceğini öne sürüyor. Tarih olarak, Apple‘ın Tayvan‘daki tedarik zincirlerindeki katılımcılardan biri Eylül 2021‘i gösterdi. Apple‘ın Heda, Heqin, Tomita ve BizLink-KY gibi Tayvanlı parça üreticilerinden parça sevkiyatlarını hızlandırdığı söyleniyor.
EDN raporu, diğer otomobil parçası fabrikalarının da Apple Car için üretimi artırdığını iddia ediyor ve bu da gelecek vaat eden ürünün daha önce duyurulması ihtimalini artırıyor. Örneğin Heqin, bu yılın sonunda fabrika taşıma işini tamamladıktan sonra seri üretimi genişletmenin yanı sıra 2021‘in ikinci çeyreğine kadar fabrikalarından biri için beşinci bir hat açmayı planlıyor.
EDN genellikle Apple‘ın tedarik zincirlerinde olup bitenler hakkında doğru bilgiler sağlarken, ürün çıkış tarihlerini doğru bir şekilde tahmin edemiyor. Muhtemelen Apple gerçekten de otomobil parçaları tedariğini geliştiriyor, ancak elektrikli otomobilin 10 ay içinde piyasaya çıkması son derece düşük görünüyor.
Birincisi, arabaları çalışır duruma getirmek uzun zaman alıyor, muhtemelen iPhone’dan çok daha uzun. Otomobil üretimi için parçaların sayısının ve boyutunun, henüz söylentilere göre monte edilmesi için büyük bir üretim tesisi gerekecek. Diğer otomobil üreticileri de oldukça gizli, ancak piyasaya sürülmemiş araçlarla ilgili sızıntılar piyasaya sürülmeden çok önce ortaya çıkabiliyor. Proje son aşamalarında olsaydı Apple Car için benzer bir döngü beklenirdi.
Apple‘ın tedarik zinciri siparişlerinin, test amacıyla az sayıda aracı hazırlamanın erken bir aşaması olması daha makul. Belki Eylül 2021‘de aşağı yukarı gerçek bir şey göreceğiz, ancak bunun bir üretim arabası olması olası değil. Genellikle daha doğru olan analist Ming-Chi Kuo, daha önce Apple Car‘ın 2023‘e kadar ana akım haline gelmeyeceğini tahmin etmişti. Bu arada, geçtiğimiz günlerde Apple‘ın, Tesla ruhuna uygun olarak Apple Car robotik arabası için ABD‘deki çiplerin piyasaya sürülmesini hazırlarken TSMC ile işbirliği yaptığı haberi çıkmıştı.
Forumdan Son Mesajlar
-
HWP Teknoloji Sohbetleri Podcast Yayınları
Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 5 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 6 gün önce
-
Yazan: osilator, 1 hafta önce