AirPods Max parçalarına ayrılıyor

iFixit, ‌AirPods Max kulaklığı herhangi bir dereceye kadar tamir edilebilir olup olmadığını veya bir “e-atık felaketi”ne mi dönüşeceğini belirlemek amacıyla parçalarına ayırmaya başladı.

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iFixit, “kolay” olarak derecelendirmedi

Apple geçtiğimiz haftalarda üst düzey kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max’i tanıtmıştı. Her şeyden çok fiyatıyla dikkat çeken bu kulaklık şimdi iFixit’in ünlü parçalarına ayırma işlemlerinden geçiyor.

Apple’ın yeni AirPods Max kulaklıkları geleneksel cihaz sökme işlemlerinden biri için parçalarına ayrılmaya başlandı. İşlem hala devam ediyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde iFixit’in sayfayı güncellemesi bekleniyor.

Bunu, kulaklıkların içine hızlı bir bakış atmamızı sağlayan erken bir kısmi sökme işlemi olarak tanımlayabiliriz. Kulaklığın röntgen görüntüsü, kulak kapağı çiftinin pil hücrelerine, çift halkalı hoparlör sürücüsü mıknatıslarına, hizalama mıknatıslarına, mikrofon braketlerine ve daha fazlasına bir bakış atmamızı sağlıyor.

iFixit, ‌AirPods Max‌’in sökülme işlemini “kolay” olarak derecelendirmedi ve işin içinde oldukça fazla yapıştırıcı olduğunu belirtti. Tam söküm işlemi gerçekleştikten sonra iFixit, daha ayrıntılı olarak tanımlamayı planladığı şeylerin içinde yongalarla dolu iki mantık kartının bulunduğunu söyledi.

“AirPods Max”ın parçalarına ayrılma işlemi devam ederken şimdiye kadar başka bir ayrıntı gelmedi. Ancak iFixit, önümüzdeki günlerde sökme işleminin aşamalarını güncelleyeceğini ve kulaklık hayranları için bazı sürprizler de dahil olmak üzere çok daha fazlasını kullanıcılara sunacağını belirtti.