Apple‘ın gelecek stratejileri, Apple TV platformunun önemini vurguluyor ve bu platformun daha da geliştirilmesine odaklanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın son Power On bültenine göre, Apple, yeni Apple TV kutusuna entegre bir kamera ekleyerek, potansiyel olarak FaceTime aramaları gibi video konferans uygulamalarına kapı aralıyor.

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Bu yeni gelişme, kullanıcıların yeni Apple TV üzerinden FaceTime aramaları yapmalarını sağlayacak. Ayrıca, kullanıcılar iPhone’larını veya iPad’lerini büyük ekran için bir kamera olarak kullanabilecekler. Şu anda, kullanıcılar FaceTime aramalarını gerçekleştirmek için iPhone veya iPad’lerinin arka kameralarını kullanıyorlar. Ancak, Apple TV’nin kendisinde entegre bir kamera bulunması, ayrı bir cihaza olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Gurman, kamera entegrasyonunun sadece görüntülü görüşmelerle sınırlı olmayabileceğini belirtiyor. “Harekete dayalı etkileşimli kontrol” konusunda ipuçları veriyor ancak detaylar hala belirsizliğini koruyor. Bu bağlamda, iki potansiyel senaryo öne çıkıyor:

Geliştirilmiş Görüntülü Arama: Bu senaryo, FaceTime’daki mevcut hareket özelliklerine dayanarak Apple TV üzerinden daha gelişmiş görüntülü aramaları mümkün kılabilir. Sistem Genelinde Hareketler: Bu senaryo ise, tvOS sisteminin tamamında hareket kontrolünü mümkün kılacak daha iddialı bir yaklaşım olabilir. Bu durum, Apple TV ile etkileşim şeklinde devrim yaratabilir.

Apple’ın akıllı ev stratejileri, Apple TV’nin sınırlarını aşarak ilerliyor. Gurman’a göre, şirket, düşük maliyetli bir iPad’e benzer bir “hafif akıllı ekran” üzerinde çalışıyor. Bu cihaz, evin her yerindeki şarj istasyonlarına bağlanarak odadan odaya kolayca taşınabilir. Ancak, bu ürünün lansmanı hakkında kesin bir karar henüz verilmemiş olsa da, Apple’ın bu alanda deneme üretimine başladığı bildiriliyor.