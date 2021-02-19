Akıllı Telefonlar
Yeni Apple patenti, Face ID ve Touch ID için radikal bir değişikliği gösteriyor
Touch ID ve Face ID‘nin ekran içi sürümüne sahip bir Apple iPhone düşünün. Yeni bir patent başvurusu bunun olabileceğini gösteriyor. İşte detaylar…
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Ekran altı Touch ID ve Face ID
Touch ID ve Face ID‘nin ekran içi sürümüne sahip bir Apple iPhone düşünün. Yeni bir patent başvurusuna göre, Apple şu anda bunu yapabilmek için çalışıyor. Patent başvurusu “İnce Film Transistör Arka Planlarına Entegre Edilmiş Fotodedektörler” başlığı ile üretici tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) sunuldu. Yeni patent başvurusu, kameralar, derinlik sensörleri, biyometrik sensörler gibi sensörlerin ekran arkasına yerleştirilmesini içeriyor.
Patent başvurusunda, Apple hangi cihazlarının ekran içi sensörleri kullanabileceğinin açığa çıkarıyor. Apple‘ın açıkladığına göre, “akıllı telefonlar, bilgisayarlar (örneğin, tablet bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar) gibi elektronik cihazlar, giyilebilir elektronik cihazlar (örneğin, elektronik saatler, akıllı saatler veya sağlık monitörleri) dahil olmak üzere günümüzün birçok elektronik cihazı. Ayrıca oyun kontrolcüleri, navigasyon sistemleri (ör. araç navigasyon sistemleri veya robot navigasyon sistemleri) vb. cihazlar da buna dahil. Bunlardan yola çıkarak bu teknolojinin iPhone, iPad ve Apple Watch için tasarlandığını söylemek yanlış olmaz.
Apple patent başvurusu, şirketin ekran içi Face ID’yi nasıl kullanabileceğini gösteriyor
Ekrandaki sensörler çeşitli görevleri yerine getirebilir. Belirli nesnelerin varlığını hissedebilir, belirli nesnelere olan mesafeyi, ne kadar yakın olduklarını ve ne zaman hareket etmeye başladıklarını ölçebilirler. Ayrıca bir 2D görüntü, 3D derinlik haritası veya video oluşturabilirler. Face ID‘nin bir iPhone‘un kilidini açmak için bir kullanıcının yüzünün 3 boyutlu bir haritasını oluşturduğunu hatırlayın. Ayrıca patent başvurusundaki bu satır her şeyi açıklıyor: “fotodedektörler… bir cihazın ön yüzüne bakacak şekilde yapılandırılabilir. Ön kamera, biyo-kimlik doğrulama sensörü veya yüz tanıma sensörü. ” Apple, bunun “tek başına veya diğer sensörlerle birlikte” elde edilebileceğini söylüyor. Aynı teknoloji Apple tarafından Touch ID‘nin ekran içi sürümünü sunmak için de kullanılabilir.
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Apple, bu sensörleri ekranın altına taşıyarak, iPhone‘un gelecekteki versiyonlarında çentiği ortadan kaldırabilir. Ayrıca Apple, iPhone ve iPad‘deki çerçevelerin boyutunu da küçültebilir. Teknoloji devi, aynı cihazın ekranının altına Face ID ve Touch ID‘yi eklemeye bile karar verebilir; iPhone kullanıcılarının Face ID‘nin çalışmadığı zamanlar Touch ID‘ye sahip olmak istedikleri anlar oluyor. Benzer bir şekilde, patent başvurusu, patentte açıklanan teknolojinin “parmak izleri, avuç içi izleri, 3D yüz taramaları veya retina taramaları” gibi biyometrik bilgileri toplamak için kullanılabileceğini söylüyor. Bu veriler bir kullanıcıyı tanımlamak veya doğrulamak için kullanılabilir.
Apple bu patent başvurusunu 31 Temmuz 2020‘de yaptı ancak ABD Patent ve Ticaret Ofisi (USPTO) henüz dün yayınladı.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, Asus tarafından onaylandı!
Asus, oyuncu ekipmanları ve cihazlarıyla öne çıkan bir firma. Şirket, uzun zamandır ROG Phone serisi ile oyuncu akıllı telefonları üretiyor. Bugün, Asus‘un önümüzdeki ay piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni amiral gemisi akıllı telefonunun Asus ROG Phone 5 olarak adlandırılacağı resmileşti. Şirket, bir Weibo gönderisinde Tencent Games Collab hakkında konuşurken yeni cihazın adını da doğruladı. Asus, Tencent Games ile üçüncü başarılı iş birliğine imza attığını da açıkladı.
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Asus ROG Phone 5, ne zaman ve hangi teknik özelliklerle gelecek?
Asus, ROG Phone 5‘in lansman tarihini henüz resmi olarak onaylamadı. Ancak ortaya çıkan raporlar, cihazın mart ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca Asus‘un bu cihazı, 23-25 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan MWC Shangai‘de duyurması ihtimali de bulunmakta. Cihaza gelecek olursak, ASUS_I005DA ve ASUS_I005DB olmak üzere iki farklı model numarası karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi, arka tarafından LED aydınlatma bulundururken diğerinde bu aydınlatma bulunmuyor. Aydınlatma bulunmayan modelin, belirli pazarlarda piyasaya sürülecek olan uygun fiyatlı bir model olması muhtemel gözüküyor.
ROG Phone 5, TENAA listesine göre Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6.78 inçlik bir ekran ve üçlü kamera dizilimi ile geleceği de listede belirtiliyor. Bununla birlikte telefon, oyuncu telefonu olması sebebiyle çift hücreli 6000 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ayrıca oyun deneyimini güçlendirmek için 144 Hz ekran tazeleme hızı ve AMOLED bir panel de cihazın donanımında mevcut olacak. Önceki modelde bulunan 30W hızlı şarj ise bu modelde 65W olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda tersine şarj özelliği de ROG Phone 5’de bulunması muhtemel özellikler arasında yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2, içe katlanan tasarım ile geliyor
Huawei, önümüzdeki hafta yeni katlanan akıllı telefon modeli Mate X2’yi resmi olarak duyuracak. 22 Şubat’ta görücüye çıkacak Huawei Mate X2 modelinin tanıtım afişi ise tasarımıyla ilgili ipucu veriyor.
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Huawei Mate X2 tasarım detayları tanıtım afişinde ortaya çıktı!
Huawei’nin yayınladığı afiş, katlanan yapıdaki telefonun sahip olduğu form faktörünü açığa çıkarıyor. 120 derecelik açıyla gözüken Mate X2, görünüşe göre selefinin aksine içe katlı bir tasarım benimseyecek. Hatırlanacağı üzere Mate X ve Mate Xs modelleri dışa doğru katlanan bir tasarımla geliyordu. Bunun dışında metal gövdenin anten çizgileri ve stereo hoparlör delikleri de tanıtım afişinde dikkat çekiyor.
Huawei Mate X2, 8.01″ boyutunda ve 2200×2480 piksel çözünürlüğünde esnek OLED ekrana ev sahipliği yapacak. Telefon içe doğru katlandığı için kapak bölümünde 6.45 inçlik Full HD+ AMOLED ekran konumlanacağı belirtiliyor. Gücünü markanın güncel amiral gemisi işlemcisi Kirin 9000’den alacak Mate X2, 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla gelecek. Dörtlü arka kameranın detayları henüz kesinleşmezken, 4.400 mAh kapasiteli bataryanın 66W kablolu / 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle buluşacağı ifade ediliyor.
Trump yönetiminin Huawei için uyguladığı ticaret kısıtlamaları en azından bir süre daha devam edeceğe benziyor. Tanıtım afişinde buna da küçük bir gönderme yapan marka, Albert Einstein’in “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar.” sözünü vurguluyor. Son olarak telefonun bir süre yalnızca Çin’de satılacağını, küresel pazar planlarının ise ileride duyurulacağını belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Realme GT 5G modelinin lansman tarihi belli oldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme markasının, merakla beklenen GT 5G modelinin lansman tarihi belli oldu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz yılın Aralık ayından beri telefonun özelliklerini tanıtmak için ‘Race’ adlandırmasını kullanan şirket, amiral gemisi Realme GT modelinin lansman tarihini nihayet açıkladı. Realme yöneticilerinden Xu Qi, Weibo’da Realme GT’nin piyasaya çıkış tarihini belirleyen bir poster paylaştı. Söz konusu akıllı telefon paylaşılan postere göre 4 Mart günü saat 14:00’da lanse edilecek.
TENAA üzerinde ortaya çıkanlara göre Realme GT 5G, Snapdragon 888 yongasından gücünü alacak ve arka sol üst tarafında 3’lü kamera yapısına sahip olacak. Telefonun arka kameraları, 64 MP ana, 13 MP telefoto ve 13 MP ultra geniş açılı olacak. Cihazın selfie kamerası ise delikli yapıdaki erkanın sol üst köşesinde yer alacak. Ancak Selfie kamerası ile ilgili bir bilgi mevcut değil.
Realme GT 5G modelinin tahmini teknik özellikleri
- Ekran: 6.8 inç 3200×1440 piksel 160 Hz OLED, 120 Hz tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Ön Kamera: Henüz belirtilmedi
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 13 MP
- Batarya: 125 Watt hızlı şarj destekli 5000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI 2.0
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Boyutlar: Henüz belirtilmedi
- Ağırlık: Henüz belirtilmedi
Son olarak Realme GT 5G, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. Bunun yanında 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği sağlayacak. Ayrıca akıllı telefon 125W UltraDart hızlı şarj sağlayan 5.000mAh kapasiteli bir pil taşıyor.
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