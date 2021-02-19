Donanım
Nvidia, GPU’larının Ethereum madencilik performansını düşürmeyecek
Ayrıca Nvidia, madencilik GPU’larının oyuncular için arzı azaltmayacağı konusunda ısrar ediyor.
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Nvidia, RTX 3060 performansını yapay olarak düşüreceğini duyurmuştu
Dün Nvidia, RTX 3060 grafik kartının performansını Ethereum madenciliği için yapay olarak düşüreceğini duyurmuştu. Bu haber kulağa tuhaf geliyor olabilir. Ancak aylardır büyük GPU stoğu sıkıntısı nedeniyle aylardır grafik kartı bulamayan oyuncular bunun için madencileri suçluyordu.
Şunu merak ediyor olabilirsiniz: bu diğer grafik kartı modelleri için ne anlama geliyor? Nvidia henüz gelecekteki planlarından bahsetmiyor. Ancak şirket The Verge’e yaptığı açıklamada “mevcut GPU’ları zayıflatmayacağını” söylüyor. Aynı zamanda “halihazırda satılan grafik kartlarının performansını sınırlamıyoruz” diyor.
Ayrıca, şirketin madenciler için özel olarak üreteceği CMP kartları gündemde. CMP (Cryptocurrency Mining Processor). Bu kartların da RTX 3060 stok sorununu çözeceği iddiası henüz şüpheli. Nvidia‘nın zaten sınırlı olan GPU üretim kapasitesinin bir kısmını da CMP‘lere ayıracak olması daha az oyun grafik kartı anlamına gelmez mi? Hem de halihazırda küresel bir yarı iletken sıkıntısı varken.
Nvidia, yeni CMP‘lerin GeForce oyun kartları üretme yeteneğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini şiddetle söylüyor. Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada “CMP için kullanılan yongalar tüm GeForce teknik özelliklerini karşılayamıyor. Yeni CMP’ler genel GeForce üretim kapasitesini veya kullanılabilirliğini etkilemedi” dedi.
Ayrıca yukarıda gördüğünüz Nvidia‘nın CMP‘sinin fotoğrafı. Amper tabanlı RTX 3080 ve 3090‘da kullanılan Nvidia GA102‘nin veya 3070 ve 3060 Ti‘de kullanılan GA104‘ün düzenine hiç benzemiyor . Nvidia‘nın önceki nesil Turing masaüstü yongalarına da pek benzemiyor . Belki de CMP, kamuya açıklanmayan bir GPU tasarımıdır.
Real GA102 Ampere Die-Shot, very close to the official rendering. pic.twitter.com/qLUhzylT7B
— Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) December 13, 2020
Son olarak, merak ediyor olabilirsiniz: Bitcoin gibi diğer kripto para birimlerinden de inanılmaz kazançlar elde edilirken neden sadece Ethereum madenciliğini zayıflatıyor? İşte Nvidia‘nın tam cevabı:
Ethereum, şu anda herhangi bir GPU ile kazılabilir madeni para için en yüksek küresel madencilik verimine sahiptir. Bu nedenle, madencilikteki GPU’lar için ana talep faktörüdür. Diğer algoritmalar, GPU talebine önemli ölçüde katkıda bulunmaz ve bu, belirli bir kripto para birimindeki ağ etkileri nedeniyle hızla değişemez. Hız sınırlayıcı, Dagger Hashimoto veya Ethash benzeri algoritmalar kullanan her şey için geçerlidir.
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4K
OmniVision üstün özelliklere sahip kamera sensörünü tanıttı!
Çin merkezli bir kamera sensörü üreticisi olan OmniVision, OV50A sensörünü tanıttı. Söz konusu görüntü sensörünün, amiral gemisi telefonlarda kullanılması beklenmekte.
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Akıllı telefonlar, söz konusu kamera deneyimi olunca gün geçtikçe kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Özellikle son zamanlarda tasarım konusunda limitlere ulaşılması ve performans konusunda jenerasyonlar arasında fark olmaması sebebiyle akıllı telefon üreticileri, gerçekten fark yaratabilecekleri kamera alanına yöneldi. Kullanıcıların da oldukça önemsediği kamera performansı, özünde pek çok farklı yöntemle. Şirketler, kullanıcılara en çok Megapixel değerleriyle gösteriş yapıyor ancak, kamera deneyimine etki eden oldukça farklı durum söz konusu. Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz kamera sensörü. Bu alanda yaptığı çalışmalarla bilinen Çinli üretici OmniVision, OV50A sensörünü tanıttı.
OmniVision OV50A
Sensör, Mobil Dünya Kongresi’nde yapılan özel bir etkinlikte tanıtıldı. 50 MP çözünürlükle gelen model, şirketin %100 Phase Detection focus (otofokus) özelliğine sahip. Bu çoğunlukla DSLR kameralarda bulunan bir otomatik odaklama özelliği. Yeni görüntü sensörü, 1.0 micron piksel boyutuna ve 2×2 dörtlü otofokus özelliğine sahip. Odaklama konusunda akıllı telefonları DSLR kameralara yaklaştıracak olan sensör, özellikle amiral gemisi akıllı telefon modelleri için tasarlandı. Aynı zamanda HDR, 8K 30 FPS, 4K 90 FPS, 1080P 240 FPS ve 720P 480 FPS video çekim modlarını da destekleyecek. Yeni tanıtılan sensör, muhtemelen ilk olarak Xiaomi Mi 11 Ultra modelinde karşımıza çıkması bekleniyor. Oldukça üstün özelliklere sahip telefon hem çıtayı yükseltecek, hem de rekabeti kızıştıracak. Sensörün asıl yeteneklerini ve performansını, telefon çıkış yaptığı zaman göreceğiz. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Donanım
Realme Buds Air 2 TWS kulaklık Link uygulamasında görüldü
Çinli şirketin yeni TWS kulaklığı Realme Buds Air 2, Realme’nin akıllı cihazlarını bağlamak için kullandığı link uygulamasında ortaya çıktı.
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Fiyat, performans odaklı teknolojik ürünleriyle ön plana çıkan Realme, yeni ürünleriyle piyasada varlığını göstermeye devam ediyor. Son dönemde özellikle şirketin yeni nesil TWS kulaklıkları beklenmekte. Üç model olarak çıkması beklenen modeller; Realme Buds Air, Buds Air Pro 2 ve Buds Air Master Edition. Bunları kısaca giriş seviyesi, orta ve üst seviye olarak nitelendirebiliriz. En önemli fark ise ANC özelliği ile Master Edition modelinde olacak. Kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen kulaklıklardan Realme Buds Air 2, şirketin akıllı cihazlarını bağlamak için kullandığı, Realme Link uygulamasında ortaya çıktı
Realme Buds Air 2, Link uygulamasında ortaya çıktı
TWS, yani tam kablosuz kulaklıklar hayatımıza girmeye devam ediyor. Özellikle serbest yapısı ve kolay taşınabilir olmasıyla oldukça tercih ediliyor. Gelen sızıntıya göre kulaklık, şirketin Realme Link uygulamasında listelendi. Ortaya çıkan bilgiye göre kulaklık, AirPods ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Teknik anlamda çok detaya sahip olmasak bile 400 mAh bataryaya ve giriş seviyesi özelliklere sahip olacağı bilinmekte. Görsel siyah renge sahip olsa bile başka renklere de sahip olması olası. Bir önceki nesil Buds Air modeli, şu anda 420 lira civarına satılıyor. Realme Buds Air modelinin de benzer fiyatlardan alıcılarıyla buluşması beklenmekte. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı TV
BOE, MicroOLED ekran panellerini bu yıl piyasaya sürecek!
Çin‘in önde gelen ekran üreticilerinden BOE, bu yılın ikinci yarısında MicroOLED ekran panellerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. MicroOLED paneller, sanal gerçeklik alanında oldukça kullanışlı olacak. BOE, Kunming BOE Display Technology aracılığıyla 2018 yılından beri MicroOLED paneller üzerinde çalışıyor. Şimdi ise firma, ilk kez bu çalışmalarını ticari bir faaliyete dökecek. Yani bu paneller sadece sanayi ürünü olarak değil, günlük hayatta da aktif olarak kullanılacaklar.
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MicroOLED teknolojisi nasıl üretiliyor?
MicroOLED teknolojisi, OLED teknolojisinde kullanılan cam alt tabaka yerine silikon bir alt tabaka kullanılarak geliştiriliyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü ve pek çok avantajı olan bir ekran deneyimi kullanıcılara sunuluyor. Akıllı telefonlarda ve televizyonlarda pikseller 40-300 mikrometre civarındadır. MicroOLED ile birlikte bu boyutlar 4-20 mikrometreye kadar gerileyecek. Ayrıca tepki süresi avantajıyla birlikte AR ve VR için bu panel türü oldukça idealdir. Geçtiğimiz yıl, Güney Kore merkezli Sunic Systems, BOE’ye MicroOLED panel üretimi için ekipman tedarik etti. Bununla birlikte, şirket bu yıl yeni panellerini üretmeye başlayacak.
BOE‘nin haricinde LG Display de AR/VR cihazları hedefleyen bu yeni tip paneller üzerinde çalışıyor. Samsung Display ise henüz MicroOLED ürünlerinden herhangi birini açıklamadı. Son zamanlarda ortaya çıkan bir rapor ise Apple’ın TSMC ile ortak bir şekilde MicroOLED panel geliştirmeye başladığını gösteriyor. BOE‘nin henüz tam olarak hangi tarihte yeni panellerini tanıtacağı bilinmiyor. Fakat yılın ikinci yarısının yaz aylarında çıkması muhtemel gözüküyor.
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