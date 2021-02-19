Nvidia, GPU’larının Ethereum madencilik performansını düşürmeyecek

Ayrıca Nvidia, madencilik GPU’larının oyuncular için arzı azaltmayacağı konusunda ısrar ediyor.

İlginizi çekebilir: Dogecoin internetin para birimi olacak mı? Elon Musk’tan bir destek daha!

reklam

Nvidia, RTX 3060 performansını yapay olarak düşüreceğini duyurmuştu

Dün Nvidia, RTX 3060 grafik kartının performansını Ethereum madenciliği için yapay olarak düşüreceğini duyurmuştu. Bu haber kulağa tuhaf geliyor olabilir. Ancak aylardır büyük GPU stoğu sıkıntısı nedeniyle aylardır grafik kartı bulamayan oyuncular bunun için madencileri suçluyordu.

Şunu merak ediyor olabilirsiniz: bu diğer grafik kartı modelleri için ne anlama geliyor? Nvidia henüz gelecekteki planlarından bahsetmiyor. Ancak şirket The Verge’e yaptığı açıklamada “mevcut GPU’ları zayıflatmayacağını” söylüyor. Aynı zamanda “halihazırda satılan grafik kartlarının performansını sınırlamıyoruz” diyor.

Ayrıca, şirketin madenciler için özel olarak üreteceği CMP kartları gündemde. CMP (Cryptocurrency Mining Processor). Bu kartların da RTX 3060 stok sorununu çözeceği iddiası henüz şüpheli. Nvidia‘nın zaten sınırlı olan GPU üretim kapasitesinin bir kısmını da CMP‘lere ayıracak olması daha az oyun grafik kartı anlamına gelmez mi? Hem de halihazırda küresel bir yarı iletken sıkıntısı varken.

Nvidia, yeni CMP‘lerin GeForce oyun kartları üretme yeteneğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini şiddetle söylüyor. Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada “CMP için kullanılan yongalar tüm GeForce teknik özelliklerini karşılayamıyor. Yeni CMP’ler genel GeForce üretim kapasitesini veya kullanılabilirliğini etkilemedi” dedi.

Ayrıca yukarıda gördüğünüz Nvidia‘nın CMP‘sinin fotoğrafı. Amper tabanlı RTX 3080 ve 3090‘da kullanılan Nvidia GA102‘nin veya 3070 ve 3060 Ti‘de kullanılan GA104‘ün düzenine hiç benzemiyor . Nvidia‘nın önceki nesil Turing masaüstü yongalarına da pek benzemiyor . Belki de CMP, kamuya açıklanmayan bir GPU tasarımıdır.

Real GA102 Ampere Die-Shot, very close to the official rendering. pic.twitter.com/qLUhzylT7B — Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) December 13, 2020

Son olarak, merak ediyor olabilirsiniz: Bitcoin gibi diğer kripto para birimlerinden de inanılmaz kazançlar elde edilirken neden sadece Ethereum madenciliğini zayıflatıyor? İşte Nvidia‘nın tam cevabı:

Ethereum, şu anda herhangi bir GPU ile kazılabilir madeni para için en yüksek küresel madencilik verimine sahiptir. Bu nedenle, madencilikteki GPU’lar için ana talep faktörüdür. Diğer algoritmalar, GPU talebine önemli ölçüde katkıda bulunmaz ve bu, belirli bir kripto para birimindeki ağ etkileri nedeniyle hızla değişemez. Hız sınırlayıcı, Dagger Hashimoto veya Ethash benzeri algoritmalar kullanan her şey için geçerlidir.

Mutfak ve temizlik eşyalarında müthiş fırsatlar! Sizin için hazırladığımız, indirimli kişisel bakım, temizlik, mutfak ve ev alışverişi fırsatlarına göz atmak için buraya tıklayın.