Yeni ABT Cupra yarış otomobili tanıtıldı ve iki şirket 2023 şampiyonası boyunca ABT CUPRA Formula E Takımı olarak yarışacak.

CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, “Yarış, CUPRA’nın DNA’sının özünde yer alıyor ve CUPRA’da kazanmak için yola çıkıyoruz” dedi. “Bir sonraki adımı atmak ve dünyanın en büyük elektrikli motor sporları yarışmasına katılmak için doğru zaman ve ABT CUPRA Formula E takımının dünyanın en ikonik şehirlerinden bazılarının kalbinde yarıştığını görmek için sabırsızlanıyorum. Benzersiz bir motor sporları platformu olan Formula E’ye katılmak, Barselona’dan dünyaya ilham vermek amacıyla gerçek anlamda küresel bir marka olma hedefimizin altını çiziyor.”

Ayrıca bkz: Elli Avrupa’da 400.000 Şarj Noktasına Ulaştı!

Takım sürücüleri Robin Frijns (Hollanda) ve Nico Müller’in (İsviçre) 2023 yılı için imza attığı ABT CUPRA Formula E takımının tüm elektrikli performans yarış platformlarının “KönigKlasse “sine katılımı, Formula E’nin sağladığı küresel görünürlük ve teknik yenilik olanakları sayesinde marka üzerinde büyük bir etki yaratacak. Hem ABT hem de CUPRA, takımın ana ortakları olarak ilişkilerini güçlendirecek ve Mahindra Racing güç aktarım teknolojisini tedarik edecek.

Yeni Cupra Formula E Takımı hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda yer alan Cupra web sitesinde bulabilirsiniz.