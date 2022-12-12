Elli, VW’nin Avrupa genelinde elektrikli araçlara şarj hizmeti sunan bir şirket. Şirketin temel amaçlarından birisi Avrupa genelindeki tüm şarj istasyonlarını tek çatı altında toplamak. Şirket, mümkün olduğu kadar çok şarj sağlayıcısını ve markayı kendi çatısı altında toplamaya ve VW sahiplerine konumdan bağımsız olarak elektrikli araç şarj altyapısına basitleştirilmiş erişim sunmaya karar verdi.

Şirketin yeni ortakları arasında BP, IONITY, Enel, Ibedrola gibi isimler sayılabilir. En son eklenenler arasında Vattenfall tedarikçisinin Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç’teki 24.000 şarj istasyonu yer alıyor. Fastned, 1.000 DC hızlı şarj cihazı ile aynı zamanda bir ortak ve şimdi İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre’deki VW sahipleri ve Elli müşterileri, Fastned elektrikli araç şarj ağına kolayca erişebilir.

Elli, hizmetlerini yalnızca VW sahiplerine sunmakla kalmıyor, elektrikli arabası olan herkese sunuyor. VW veya Elli’nin Avrupa çapında 400.000 yeni şarj noktası eklemediğini, bunun yerine birçok farklı tedarikçiyi birleştirdiğini ve ilgili altyapılarına erişim kazandığını belirtmekte fayda var.

Cupra, Skoda, Seat ve VW sahipleri Elli ağına doğrudan erişebilecekken, Audi sahipleri şimdilik şanssız. Elbette Elli’nin hizmetlerine kaydolabilirler ancak bunu, hizmetin Audi Şarjı aracılığıyla kullanıma sunulacağı gelecek yıla kadar ayrı ayrı yapmak zorunda kalacaklar.

Elli, Avrupa’daki en büyük EV şarj ağına erişimin yanı sıra elektrikli otomobil sahipliğiyle ilgili başka hizmetler de sunuyor. Şirket, maksimum 11 kW’ta şarj edebilen kendi ev tipi araç şarj cihazını da pazarlıyor.