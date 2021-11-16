Sosyal medya
Ana Sayfa / Haber / İnternet / YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ? | Neler oluyor?

Haber

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ? | Neler oluyor?

Yemeksepeti’nde yaşanan ikinci veri sızıntısı vakasını Ersin ve Aydoğan değerlendiriyor.

İlginizi çekebilir; MediaTek Sorunsalı! | MediaTek’e Güvenmeli Miyiz?

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ? | Neler oluyor?

Hacker’ların sene ortasındaki olayın ardından tekrar verilerin ellerine geçtiği iddiasını konuşuyoruz.

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir