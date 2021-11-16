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YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ? | Neler oluyor?
Yemeksepeti’nde yaşanan ikinci veri sızıntısı vakasını Ersin ve Aydoğan değerlendiriyor.
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YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ? | Neler oluyor?
Hacker’ların sene ortasındaki olayın ardından tekrar verilerin ellerine geçtiği iddiasını konuşuyoruz.
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YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ? | Neler oluyor?
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Haber2 saat önce
YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ? | Neler oluyor?
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Haber2 saat önce
YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ? | Neler oluyor?
İnceleme8 saat önce
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İnceleme2 gün önce
KİM MSI MİNİ PC KULLANMAK İSTER? | MSI Pro DP21 Mini PC incelemesi
Akıllı Telefonlar2 gün önce
MediaTek Sorunsalı! | MediaTek’e Güvenmeli Miyiz?
Akıllı Telefonlar3 gün önce
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