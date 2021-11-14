MediaTek Sorunsalı! | MediaTek’e Güvenmeli Miyiz?

Bu videomuzda MediaTek’in son zamamlarda yaptığı atılımla beraber aslında geçmişte olan o kötü imajının yıkıılmaya başladığını ancak kullanıcı tarafında bunun henüz gerçekleşmediğini konuşuyoruz. Dimensity serisiyle birlikte üç ana problemi (Isınma, pil tüketimi, performans düşüklüğü) tamamen çözen MediaTek 13 farklı Dimensity işlemcisiyle birlikte her segmentte en büyük rakibi Qualcomm ile yarışıyor. Fiyat olarak da rakibinden daha avantajlı olmasıyla daha uygun fiyatlı telefonlarda bulunabiliyor.

Peki siz MediaTek hakkında ne düşünüyorsunuz? Hala MediaTek işlemcilere güvenmiyor musunuz? Yeni Dimensity serisi işlemciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.