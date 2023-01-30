MIUI 14 arayüzü tanıtıldığından bu yana teknoloji severlerden büyük ilgi görüyor. Özellikle yeni tasarım geliştirmeleriyle kullanıcıları heyecanlandıran güncelleme, tüm hızıyla Xiaomi cihazlarına yayılıyor. Şirket tarafından hala zaman zaman geliştirilen yeni arayüz, yedi farklı akıllı telefona da gelmek üzere. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Birçok Xiaomi kullanıcısı yeni MIUI 14’ün cihazlarına ne zaman geleceğini merak ediyor. Birkaç gün önce ilk stabil MIUI 14 güncellemeleri 4 amiral gemisi modelde yayınlanmıştı. Şimdi çalışmaları hızlandıran dev firma, kullanıcılara önemli bir sürprizle geliyor. Kararlı MIUI güncellemesi toplam 7 akıllı telefon için daha hazırlanıyor ve çok yakında yayınlanması bekleniyor.

İçindekiler MIUI 14 7 Farklı Xiaomi Cihazı İçin Hazırlanıyor

MIUI 14 7 Farklı Xiaomi Cihazı İçin Hazırlanıyor

MIUI Çin ekibi yeni güncellemelerini her zaman hızlı bir şekilde yayınlamaya çalışıyor. Kullanıcıların bu konudaki memnuniyetini önemseyen şirket, MIUI 14’ü şimdilik Çin’de kullanmayı tercih ediyor. MIUI 14 Global sürümünün ise Şubat ayında piyasaya sürüleceği biliniyor. O zamana kadar yeni sürümle alakalı çalışmalarına devam eden Xiaomi, 7 cihaza daha bu güncellemeyi entegre edeceğini duyurdu.

Yeni arayüzdeki mevcut hataları düzelten şirket, 7 yeni cihaz için kararlı bir MIUI 14 güncellemesini hazırladı. Bu cihazların isimleri ise şöyle:

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 V14.0.1.0.TLZCNXM (dagu)

Xiaomi Pad 5 V14.0.1.0.TKXCNXM (nabu)

Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT V14.0.1.0.TKJCNXM (ares)

Xiaomi Mi 10S V14.0.2.0.TGACNXM (kekik)

Xiaomi CIVI 2 V14.0.3.0.TLLCNXM (ziyi)

Xiaomi 12X V14.0.5.0.TLDCNXM (psyche)

Redmi K40 / POCO F3 V14.0.4.0.TKHCNXM (alioth)

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Henüz tam tarih belli olmasa da güncellemenin bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren modellere ulaşması bekleniyor. Bununla beraber güncellemenin ilk olarak cihazlara sahip Mi Pilot’lar için yayınlanacağını, herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağını belirtmekte fayda var.