Akıllı Telefonlar
LG Velvet, merak edilen detayları ile ortaya çıktı!
Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan LG Velvet, kısa süre içerisinde pek çok sızıntı paylaşımla gündeme geldi. Cihaz ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler ise genel tasarım ve özelliklerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.
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LG Velvet ile ilgili artık hiçbir gizli detay kalmadı!
Son dönemde oldukça sık şekilde görüntülenen telefon, şimdi de Kore’deki bir teknoloji mağazasında ortaya çıktı. Markanın bayrak taşıyıcı misyonunu üstlenen G serisinin yerini alacak olan LG Velvet, “3D Arc Design” adlı premium tasarım felsefesine dayanıyor. Toplam dört farklı renk seçeneği bulunan telefonun metal ve cam yapısı ise üst düzey malzeme kalitesini ele veriyor.
LG Velvet, teknik detay tarafında ise kullanıcıları tatmin edecek orta-üst seviye özellikler sunuyor. 6.8 inçlik Full HD+ OLED ekrana sahip olan telefon, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765 işlemciden alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının dikkat çektiği cihazın microSD kart desteği de unutulmamış.
LG Velvet, kamera yetenekleri tarafında ise dikkat çekici özellikler barındırıyor. Üçlü arka kamera kurulumu taşıyan telefonda 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın kamera modları arasında yer aldığı belirtilen ASMR ve gimbal tarzı video sabitleme modu da yayınlanan videoda doğrulanıyor. Ayrıca Velvet’in ince ekran çentiğine oturtulan ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlük sunuyor.
4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modelde hızlı şarj desteğinin yanı sıra kablosuz şarj özelliğinin de bulunduğu belirtiliyor. 3.5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlör, IP68 ve MIL-STD-810G askeri standartlarda dayanıklılık sertifikaları ise diğer özellikler arasında yer alıyor. 7 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan LG Velvet’in fiyatının 730 dolar civarında olacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Pro New Edition, resmi olarak görüntülendi!
Huawei Almanya, P30 serisi akıllı telefon satın alan kullanıcılara Huawei MediaPad T3 10 hediye edeceği ile ilgili websitesinde bir tanıtım başlattı. Bu kampanya için uygun olan cihazlar ise Huawei P30 Lite, Huawei P30 Lite New Edition, P30, P30 Pro ve Huawei P30 Pro New Edition olarak sıralandı. P30 Pro New Edition da aslında bu liste ile ortaya çıkmış oldu.
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P30 Pro New Edition hangi özelliklere sahip olacak?
P30 Pro New Edition isim olarak Vodafone ve Otelo tarafından şartlar ve kullanım koşulları sayfasında birkaç yerde görüntülendi. Telefonun farklı bir telefon olduğu birden fazla yerde geçmesi ile ortaya çıktı. Öncelikle bu telefonda Google Mobile Services bulunuyor olacak. Yani Google uygulamaları çalışır halde gelecek. P30 Pro‘dan farklı olarak daha yüksek RAM ve depolama alanı seçeneği ile gelmesi bekleniyor. P30 Lite ve P30 içinde bu tarz New Edition sürümlerin sunulması bekleniyor.
Tanıtım sayfası P30 Pro New Edition‘ın 15 Mayıs‘tan sonra ön sipariş verilebileceğini söylüyor. Huawei geçtiğimiz aylarda 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip P30 Pro‘yu duyurmuştu. Bunlar göz önüne alındığında bu telefon için 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bekleniyor. Beklenen olursa, Huawei P ailesi için 1 TB depolama alanı bir ilk olmuş olacak.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a kamera özellikleri ortaya çıktı!
Google fiyat performans cihazı Pixel 4a modelini yakında çıkarmaya hazırlanıyor. Çıkışına az bir süre kala özellikleri ortaya çıkmaya başlayan cihazın kamerasının yetenekleri de ortaya çıktı.
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Pixel 4a kamera özellikleri belli oldu!
Google Pixel 4a bu ay içerisinde çıkması beklenen cihazlar arasında yerini koruyor. Pixel serisinin daha uygun fiyatlı olarak lanse edilen cihazı, performans bakımından da orta üst seviye cihazlar arasında yer alıyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl çıkan Pixel 3a ile övgüleri üzerine toplayan Google ise 4a modeli ile aynı başarısını sürdürmek istiyor. Çıkışına yakın kamera özellikleri ortaya çıkan cihazın aynı zamanda çektiği bir kaç fotoğraf Twitter kullanıcısı Julio Lusson tarafından paylaşıldı. Redmi Note 7 (GCam kurulu) ile karşılaştırma yaparak kameranın performansını gözler önüne seren Julio Lusson, Pixel 4a kamerasın YouTube kanalı üzerinden de inceledi.
Fotos: #Pixel4a vs #RedmiNote7
12MP vs 48MP
Cual te gusta mas? pic.twitter.com/ULsU8pOlRo
— Julio Lusson (@julio_lusson) April 30, 2020
Kamera teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz, toplamda sadece iki kameraya sahip olacak. Bir ön, bir arka kamera olmak üzere kurulumu belirlenen cihazın ön kamerası, 8 MP Sony IMX355 sensörü ile geliyor. Arka kamera da ise, 12.2 MP değerinde Sony IMS363 sensörü bulunuyor. Arka kamera kurulumu bir önceki nesil Pixel 3a ile aynı. Aynı zamanda ön kamera kurulumu da Pixel 3 ve 3a modelleri ile aynı olarak ayarlanmış. Günümüz cihazlarının aksine tek kamera ile oldukça başarılı sonuçlar elde edebilen Google bakalım Pixel 4a ile yine övgüleri üzerine toplayabilecek mi.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!
Meizu 17 serisi amiral gemilerinin tanıtımına sadece dört gün kaldı. Meizu‘nun açıklamaları ve sızıntılar sayesinde cihazla ilgili çoğu bilgiye sahibiz. Geçtiğimiz günlerde cihazla ilgili kamera ve ses özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise ekran ve bazı ek özelliklerle ilgili sızıntılar görüntülendi.
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Meizu 17 serisinin yeni sızıntıları neler?
Meizu 17 serisi ile ilgili ortaya çıkan yeni sızıntılara göre cihazlar, özel bir Samsung Super AMOLED ekran ile gelecek. Meizu tarafından önceden yayınlanan fragmanlara göre her iki telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca yine her iki telefonun sağ üst tarafta nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacağı da belirtilmişti. Şimdi ise ortaya çıkan Super AMOLED ekran afişleri kullanıcıların oldukça ilgisini çekecek gibi görünüyor.
Weibo‘da ortaya çıkan bir başka bilgiye göre ise Meizu 17‘nin ve Pro‘nun NFC bağlantısı bulunacak. Ayrıca Çinli perakendecilerin de her iki cihazın satışı için ön kayıtlara hazır olduğu belirtildi. Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakarsak telefonlar mEngine 3.0 motoru destekli olacak. Ayrıca Snapdragon 865 yonga seti ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecekleri onaylandı.
Meizu 17 serisi 64 MP ana kamera ve 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile sahip olacak. Pro varyant kablosuz şarj, seramik bir arka tasarım ve azure yeşili rengi ile gelecek. Dört gün sonraki lansmanda cihazın tüm özellikleri ve tasarımları tanıtılacak.