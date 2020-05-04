LG Velvet, merak edilen detayları ile ortaya çıktı!

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan LG Velvet, kısa süre içerisinde pek çok sızıntı paylaşımla gündeme geldi. Cihaz ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler ise genel tasarım ve özelliklerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

İlginizi çekebilir: Huawei P30 Pro New Edition, resmi olarak görüntülendi!

LG Velvet ile ilgili artık hiçbir gizli detay kalmadı!

Son dönemde oldukça sık şekilde görüntülenen telefon, şimdi de Kore’deki bir teknoloji mağazasında ortaya çıktı. Markanın bayrak taşıyıcı misyonunu üstlenen G serisinin yerini alacak olan LG Velvet, “3D Arc Design” adlı premium tasarım felsefesine dayanıyor. Toplam dört farklı renk seçeneği bulunan telefonun metal ve cam yapısı ise üst düzey malzeme kalitesini ele veriyor.

LG Velvet, teknik detay tarafında ise kullanıcıları tatmin edecek orta-üst seviye özellikler sunuyor. 6.8 inçlik Full HD+ OLED ekrana sahip olan telefon, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765 işlemciden alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının dikkat çektiği cihazın microSD kart desteği de unutulmamış.

LG Velvet, kamera yetenekleri tarafında ise dikkat çekici özellikler barındırıyor. Üçlü arka kamera kurulumu taşıyan telefonda 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın kamera modları arasında yer aldığı belirtilen ASMR ve gimbal tarzı video sabitleme modu da yayınlanan videoda doğrulanıyor. Ayrıca Velvet’in ince ekran çentiğine oturtulan ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlük sunuyor.

4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan modelde hızlı şarj desteğinin yanı sıra kablosuz şarj özelliğinin de bulunduğu belirtiliyor. 3.5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlör, IP68 ve MIL-STD-810G askeri standartlarda dayanıklılık sertifikaları ise diğer özellikler arasında yer alıyor. 7 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan LG Velvet’in fiyatının 730 dolar civarında olacağı belirtiliyor.