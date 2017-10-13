Yaşlanmanın Sırrı Solucanlarda Bulundu!

Solucanlar üzerinde yapılan çalışmalarda bazı proteinlerin yaşlanmanın sırrını barındırdığı keşfedildi. Bu proteinlerin bulunduğu moleküler dizenin insanlarda da var olduğu biliniyor.

Case Western Reserve Üniversitesi’nde görevli olan bir grup bilim insanı, binlerce yıldır insanların aklını kurcalayan yaşlanma olayının sırlarıyla yakından ilişkili bir keşifte bulundular. “Caenorhabditis elegans” olarak bilinen solucan türü üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları, solucanların genlerinde yaşlanmanın ne kadar hızlı olacağını gösteren bir moleküler dize keşfettiler. Canlılardan alınan örneklerin birbiriyle karşılaştırılmasıyla bu moleküler dizede bulunan bazı proteinlerin sayısının yaşlanma hızıyla doğrudan ilişkili olduğu bulundu. Araştırmayı ilginç kılan asıl şey ise, fareler üzerinde yapılan çalışmalarla aynı dizenin memelilerde de bulunduğunun keşfedilmesi.

Bilim insanları bu proteinlerin solucanların yaşam süresinde ne kadar etkili olduğunu görmek adına bazı deneyler de yaptılar. Örneğin, deneylerden birisinde yeni keşfedilen moleküler dizedeki Kruppel-like factors (KLF) ailesinden olan proteinlerin miktarı kasıtlı olarak değiştirilmiş. Protein seviyesindeki değişimlerin solucanların yaşam süresini uzattığı veya azalttığı gözlemlenmiş. Ayrıca protein seviyelerindeki değişimin direkt olarak kan damarı işlevlerini etkilediği de görülmüş. Araştırmadaki isimlerden birisi olan Mukesh K. Jain “Yaşlanan bireylerde kan damarı işlevlerinin doğru bir şekilde yerine getirilemediğini biliyoruz, bu nedenle keşfettiğimiz şey son derece ilginç.” dedi.

Otofajiyi de kontrol ediyor

KLF ailesinden olan proteinlerin hücreler için hayati önem taşıyan otofajiyi de kontrol ettiği de bulundu. Otofaji, hücrenin yaşlanan ve görevini tam olarak yerine getirememeye başlayan bölümlerinin lizozom tarafından sindirilmesi işlevine verilen isim. Sindirim işleminin ardından kendini yenileyen hücreler, otofajinin etkili bir düzende tekrarlanmaması durumunda yaşlanmaya neden olan etkenlerin ortaya çıkmasında rol alıyor.