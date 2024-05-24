Vietnamlı programcı Dong Nguyen, App Store ve Play Store’da listelenen en ikonik oyunlardan biri olan Flappy Bird’ü piyasaya sürdü. 23 Mayıs 2013’te Apple’ın mobil platformunda kullanıma sunulan bu oyun, kısa sürede bağımlılık yaratan yapısıyla dikkat çekti. Ancak, bu bağımlılık birçok kişi için eğlenceden öteye geçti ve oyun bir yıldan kısa bir süre sonra mağazalardan kaldırıldı. Tam 11 yıl önce çıkan oyun yıldönümünü kutluyor.

Flappy Bird’ün Doğuşu ve Hızlı Yükselişi

Flappy Bird, Nguyen’in Angry Birds gibi karmaşık oyunlardan ilham alarak, insanların sürekli hareket halinde oynayabilecekleri basit bir oyun yaratma fikrinden doğdu. Geliştirilmesi sadece iki ila üç gün süren oyun, ilk olarak iPhone 5 için piyasaya sürüldü ve daha sonra iOS 7 için güncellendi. Nguyen’in bu basit ama etkileyici oyun tasarımı, kısa sürede milyonlarca oyuncunun ilgisini çekti ve ABD ile Çin uygulama mağazalarında en popüler ücretsiz uygulamalar arasında yer aldı.

Nguyen, Flappy Bird’ün başarısını Android platformuna taşımak için de adımlar attı ve oyun, 30 Ocak 2014’te Google Play Store’da yayınlandı. Oyun içi reklamlardan günlük 50.000 dolar gelir elde eden oyun, Nguyen için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. O dönemde henüz 20’li yaşlarında olan Nguyen için bu, büyük bir finansal başarıydı.

Flappy Bird’ün Çıkışı ve Kaldırılması

Ancak, oyunun beklenmedik bir şekilde bağımlılık yaratması Nguyen’i endişelendirdi. Milyonları kasıp kavuran oyun, birçok kullanıcı için zaman kaybı ve dikkat dağıtıcı bir unsura dönüşmüştü. Bu nedenle, Nguyen oyunu 8 Şubat 2014’te hem Apple App Store’dan hem de Google Play Store’dan kaldırma kararı aldı. Forbes ile yaptığı röportajda, “Flappy Bird, birkaç dakika içinde rahatlamak için oynanabilecek bir oyun olarak tasarlandı. Ancak bağımlılık yaratan bir ürüne dönüştü. Artık bir sorun haline geldiğini düşünüyorum. Bu sorunu çözmek için oyunu devre dışı bırakmak en iyisidir. Sonsuza kadar gitti” diyerek kararının arkasındaki nedeni açıkladı.

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Flappy Bird, popülerliği kadar eleştirileriyle de gündemdeydi. Bazı eleştirmenler, oyunun görsel olarak etkileyici olmadığını ve oynanışının sarsıntılı olduğunu belirtti. Diğerleri ise oyunun fazla beceri gerektirmediğini ve oyuncuların yüksek puan alma arzusu dışında uzun vadeli bir ilgi çekmediğini savundu. Oyunun kaldırılmasının ardından, Flappy Bird yüklü telefonlar eBay’de yüksek fiyatlarla satılmaya başlandı; bazıları 1.499 dolara listelenirken, bazı telefonlar 9.000 doların üzerinde teklif aldı.

Oyunun ani yükselişi ve düşüşü, oyun dünyasında büyük bir iz bıraktı. Oyunun popülaritesi, birçok klonunun piyasaya sürülmesine neden oldu. Bu klonlar, orijinal oyunun hem görsel temsiline hem de mekaniklerine sadık kalarak, oyunun mirasını sürdürdü.

Oyunun hikayesi, muhtemelen bir belgesel konusu olacak kadar dikkat çekici ve öğretici. Nguyen’in şu anda ne yaptığı merak konusu olmaya devam ediyor. Flappy Bird, bağımlılık yaratan basitliğiyle oyun dünyasında unutulmaz bir yer edindi ve Nguyen’in ismini teknoloji tarihine kazıdı. Bu oyun, sadece bir mobil oyun olmanın ötesinde, oyun dünyasında nasıl büyük bir etki yaratılabileceğinin de bir kanıtı olarak hafızalarda yer alıyor.