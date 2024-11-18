Yasa dışı bahis cezası nedir diye soranlar için yeni düzenleme yolda. Şu an yasa dışı bahis oynayanlara yalnızca Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulanırken, TBMM’ye sunulması planlanan 10’uncu yargı paketi bu konuda önemli değişiklikler getirecek. Yasa dışı bahis oynamanın hapis cezasını gerektiren bir suç haline gelmesi gündeme geliyor.

Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası Hapis Olabilir!

Yasa dışı bahis oynamanın cezası hakkında yeni bilgiler geldi. AK Parti ve Adalet Bakanlığı’nın hazırlıklarını sürdürdüğü 10’uncu yargı paketiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Sabah’ta yer verilen habere göre, son dönemlerde gündemden düşmeyen yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni önlemler de yargı paketinde olacak.

Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında sadece yasa dışı bahis oynatanlara ceza verilmesi, sorunu çözmediği için yasa dışı bahis oynayanlara yönelik de yaptırım uygulanması gündeme geldi. Şu anda yasa dışı bahis oynayanlara sadece Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 ila 20 bin lira arasında para cezası veriliyor.

Yargı paketinin yasalaşması halinde ise, yasa dışı bahis oynama fiilinin bir suç olarak TCK’ya girmesi gündeme gelecek. Böylelikle yasa dışı bahis oynamak da hapis cezasını gerektiren bir suç haline gelecek ve hapis cezası verilebilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce son günlerde ülkemizde gündem olan yasadışı bahis sorunu bununla çözülecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!