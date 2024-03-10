Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yapay zeka modellerinin bilinçli hale gelme veya işleri insanlardan alabilme ihtimali endişe verici bir konu olarak gündeme geliyor. Ancak, bu endişelerin ötesinde, ABD ve İsrail’den üç güvenlik araştırmacısı tarafından ortaya çıkarılan yapay zeka solucanları gibi kötü niyetli yazılımlar, daha acil bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zekayı bize düşman eden virüs tespit edildi.

Yapay Zeka ile Çoğalabilen Virüsler Oluşturuldu: Nasıl Korunacağız?

Araştırmacılar, özellikle üretken yapay zeka hizmetlerini hedefleyen kötü niyetli bir yazılım solucanı geliştirdiler. Bu solucan, özel veri hırsızlığı, propaganda yayma veya kimlik avı gibi zararlı faaliyetleri gerçekleştirmek için tasarlanmış durumda. Ancak, bu haberin olumlu bir yanı var. Araştırmacılar, bu tür tehditleri önlemek için geliştirdikleri bir solucan ile güvenlik açığını belirleme çabasındalar.

Araştırmacılar, 1988’de ortaya çıkan ve internetin ilk büyük saldırılarından biri olan Morris solucanından esinlenerek Morris II adını verdikleri solucanı yarattılar. Morris II’nin temel amacı, yapay zeka solucanlarının yayılmasını engellemek ve teknoloji şirketlerini potansiyel tehditlere karşı uyarmak. Yapılan açıklamalara göre, Morris II saldırılarına maruz kalmak için endişelenmenize gerek yok.

Ancak, bu yapılan çalışma, yapay zeka destekli kötü niyetli yazılımların potansiyel tehlikelerini vurguluyor. Araştırmacılar, geliştirilen kötü niyetli yazılımın, ChatGPT gibi yapay zeka modellerine zararlı istemler ekleyerek kendini çoğaltabileceğini ve sonrasında kötü niyetli faaliyetlerde bulunabileceğini belirtiyorlar. Yani resmen yapay zeka ile virüs üretilebiliyor.

Araştırmacılar tarafından yapılan makalede, çalışmanın detaylarına daha fazla ulaşmak mümkün. Ancak, esas nokta, bir saldırganın üretken yapay zeka hizmetlerini hedeflemek için benzer bir bilgisayar solucanı kullanabileceği ve bu tür bir yazılımın kötü niyetli amaçlar için kullanılabileceğinin kanıtlanmış olması.

Bu durum, güvenlik önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuş durumda. Her geçen gün yeni haberler duyduğumuz teknolojinin bu derya deniz alanı, ne yazık ki yine kötü bir haberle gündeme geldi. Her ne kadar bu teknoloji insanlığın yararına kullanıldığında bir anlam ifade etse de, kötü niyetli kişilerin varlığını da göz ardı etmemek gerekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu virüsler artacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!