Son gelen bilgilere göre, Samsung yeni Galaxy S25 serisinde Exynos yonga setlerine ağırlık verebilir. Güvenilir bir sızıntı kaynağından gelen bilgilere göre, Samsung, tüm Galaxy S25 modellerinde Exynos 2500 yonga setlerini kullanmayı planlıyor. Galaxy S23 serisinde tamamen Qualcomm’a döndükten sonra Exynos ve Snapdragon işlemci ayrımını Galaxy S24 ile geri getiren Samsung, şimdi de sadece Exynos işlemci denemeyi düşünüyor.

İçindekiler Samsung Galaxy S25 Serisi Tüm Ülkelerde Exynos Yonga Setleriyle Satılabilir

Samsung Galaxy S25 Serisi Tüm Ülkelerde Exynos Yonga Setleriyle Satılabilir

Eğer bu bilgiler doğruysa, bu Exynos yonga setlerinin tüm dünyadaki Galaxy S25 modellerinde kullanılacağı anlamına geliyor. Ancak, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modelleri Qualcomm Snapdragon yonga setlerini tercih edecek gibi görünüyor. Muhtemelen Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerle donatılacak olan bu katlanabilir telefonlar, Exynos yerine Snapdragon’u tercih edecek.

Galaxy A serisi ise 2025’te MediaTek ve Samsung’un yonga setlerinin bir karışımını kullanacak. Ancak, bu bilgiler henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamış durumda. Dolayısıyla, herhangi bir spekülasyona karşı dikkatli olmakta fayda var.

Exynos 2500 hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, bu işlemcinin Snapdragon 8 Gen 4 işlemcileri geride bırakabilecek güçte bir yonga seti olabileceği düşünülüyor. Ancak, mobil teknolojideki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, herhangi bir sonuca varmadan önce beklemekte fayda var.

Eğer bu değişiklik gerçekleşirse, katlanabilir cihazların neden Exynos yerine Snapdragon ile gelmeye devam edeceği ise merak konusu. Bu nedenle, Samsung’un sadece Exynos stratejisi mantıklı gelmeyebilir. Zira, Galaxy S24 ailesindeki Exynos-Snapdragon ayrımı da benzer bir tartışma yaratmıştı.

Durum şu ki, Samsung cephesi en pahalı cihazlarında halen Qualcomm yonga setlerini kullanıyor. Bunu Galaxy S24 serisinde de gördük. Herkesin aklında “Samsung eğer Exynos 2400’e bu kadar güveniyorsa, neden tepe model olan Galaxy S24 Ultra tüm pazarlarda Snapdragon işlemci ile satılıyor?” sorusu belirmiş durumda. Bunun açıkçası resmi bir cevabı yok.

Ancak şunu da belirtmek önemli ki, Exynos’un eski şikayetleri yeni nesillerde pek sık rastlanmıyor. Exynos 2100 ile kendini yavaş yavaş düzeltmeye başlayan Samsung, Exynos 2400 ile ciddi bir sıçrama yaptı ve bu işlemciler bazı testlerde Qualcomm işlemcileri geride bırakmayı bile başardı. Bundan yola çıkarak Galaxy S25 serisinde kullanılmasını beklediğimiz Samsung Exynos 2500 işlemcilerden beklentinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, Samsung’un Galaxy S25 serisinde Exynos yonga setlerini kullanma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Ancak, resmi duyuruların yapılmasını beklemekte ve söylentilere tamamen güvenmemekte fayda var. Teknoloji dünyası her zaman heyecan verici gelişmelere açık olduğundan, sonraki adımları beklemekte fayda var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung için hangi yol daha mantıklı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!