Fotoğraf çekmeyi ve görüntüleri düzenlemeyi sevenler için seçenekler giderek daha sofistike hale geliyor. Bunun nedeni, günlük hayatımızda giderek daha fazla yer alan bir teknoloji olan yapay zeka (AI) kullanımıdır. Cihazlarda, sistemlerde, arabalarda ve diğerlerinde kullanılmasının yanı sıra, görüntüleri depolamak ve düzenlemek için çeşitli mobil uygulamalarda da uygulanmaktadır.

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Bu teknolojiler, daha iyi bir organizasyon için insanların yüzlerinin tanınmasını sağlar, daha iyi bir fotoğraf çekilmesine yardımcı olur ve görüntülerin düzenlenmesine ve rötuşlanmasına yardımcı olur. Halihazırda yapay zeka kullanan uygulamalar arasında öne çıkan bazı uygulamalar var. Aşağıdaki listeye göz atın.

Lensa

Lensa, özellikle sosyal ağlarda her şeyle birlikte geldi. Uygulama, gerçekçi özçekimler oluşturmak için yapay zeka kullanan “Sihirli Avatarlar” adlı bir araç sunuyor. Tüm bunlar açılar, ifadeler ve hatta sahne varyasyonları ile.

Android ve iOS üzerinden indirilebilen uygulama ücretlidir. Dolayısıyla, selfie’lerinizin bir yapay zeka tarafından oluşturulmasını gerçekten istiyorsanız, 20,99 £ ile 42,99 £ arasında belirli bir tutarı gözden çıkarmanız gerektiğini bilin.

Prisma

iOS ve Android için mevcut olan bu uygulama, filtre kullanımını başka bir seviyeye taşıdı. Instagram’da zaten çok popüler olan filtreler burada sanatsal bir dokunuştan daha fazlasını yapıyor.

Bunlardan birini seçtiğinizde, görüntülerin resimlere, çizimlere ve hatta soyut sanata dönüşmesi birkaç saniye sürüyor. Bu efektleri vermek için uygulamanın sistemi, fotoğrafları işlemek için sinir ağları ve yapay zekanın bir kombinasyonunu kullanıyor – hatta fotoğraflarınızı çizimlere dönüştürüyor.

FaceApp

Yapay zeka kullanan bu uygulama (iOS ve Android için) neredeyse her zaman ikna edici bir şekilde yüzünüze bir gülümseme yerleştiriyor. Ayrıca insanları daha yaşlı gösterme ve hatta karşı cinsten olsalardı nasıl görüneceklerini görme seçeneği de var.

Hala mükemmel olmaktan uzak, ancak gözlerin gördüğüne güvenmenin daha da zor olacağı bir geleceğin sinyallerini şimdiden veriyor. Gerçekten inanılmaz, değil mi?

Google Fotoğraflar

Bu uygulamada, albümlerin ve resimlerin düzenlenmesinde yapay zeka kullanılmaktadır. Yapay zeka yüz tanıma yapabildiğinden ve o yüze karşılık gelen tüm görüntüleri gruplandırabildiğinden, tasvir edilen kişiler tarafından bölünmeyi mümkün kılan şey budur.

Kullanıcı, örneğin, sadece anahtar kelimeyi arayarak köpek fotoğraflarının tüm sonuçlarına sahip olabilir. Aynı şey nesneler, insanlar ve yerler için de yapılabilir.

Teleport

Android ve iOS için bu uygulama, düzenleme alanlarını seçmek zorunda kalmadan, resmedilen kişinin sadece saç ve ten rengi veya sadece görüntünün arka planı gibi görüntünün belirli kısımlarını değiştirmek için yapay zekayı kullanır.

Büyük değişiklikler yapılmadı, ancak test etmeye değer. Sonuçta, kendi görünümünüzün bazı referanslarını değiştirebilen bir uygulama.

Microsoft Pix

iOS uygulaması, tıklama anında yapay zeka kullanarak her bir görüntüyü ortam, mekanın ışığı ve hız gibi faktörlere göre ayarlıyor. Bununla birlikte, aynı anda birkaç fotoğraf çekebilir ve en iyi tıklamaları seçebilirsiniz.