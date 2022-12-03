Arama motoru Brave Search reklam gösterecek. Ayrıca Brave Software, reklam görmemeyi tercih eden kullanıcılar için bir abonelik sunacak. Search Premium aboneliği ayda 3 dolara mal olacak.

Brave Software, reklamların normal arama sonuçlarından ayırt edilebilmeleri için Brave Search üzerinde açıkça etiketleneceğini yazıyor. Arama motorundaki bir reklamın sağ tarafında bir simge görüntülenecektir. Bu özellik şu anda hala beta aşamasındadır. Bu nedenle, simgeye bir beta etiketi eklenmiştir.

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Geliştirici, reklamların kullanıcıları izlemediğini veya profilini çıkarmadığını vurguluyor. Brave, reklamların üç tür bilgi kullandığını söylüyor: arama sorgusu, kullanıcının ülkesi ve arama yapmak için kullanılan cihaz türü. Ayrıca, Brave’in iddiasına göre, kullanıcının hiçbir reklam profili tutulmamaktadır.

Beta aşamasında, Brave Search’te yalnızca metin tabanlı reklamlar gösterilecek. Brave Software, reklam hizmetini sonunda Brave Browser’ın özel reklam işleviyle entegre etmeyi planlıyor. Şimdilik, Brave Private Ads’i tercih eden kullanıcılar arama motorunda herhangi bir reklam görmeyecek.