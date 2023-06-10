Apple’ın yaptığı zam ile Türkiye’deki en pahalı telefon tekrardan iPhone 14 Pro Max 1TB modeli oldu. 76.499 TL fiyatla satılan bu telefon yerine Samsung ekosistemi kurabileceğinizi biliyor muydunuz?

Peki 76.499 TL’ye hangi Samsung ürünleri alınabiliyor?

-Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB

-Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

-Samsung Galaxy Watch 5 Pro

-Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Bu ürünleri aldığınızda cebinizde hala 2.399 TL kalıyor. Siz olsanız hangi tarafı tercih edersiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Videodaki ürünlere Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/dk672jpu

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