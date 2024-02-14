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Murat Balkan Kanbir kimdir

110 yılı aşkın tarihiyle dünyanın en köklü dizel motor üreticilerinden Japon devi Yanmar’ın Türkiye’deki iştiraki Yanmar Turkey, 2024’e yeni atama haberiyle girdi. Türkiye’de 2016 yılından bugüne traktör, tarım ekipmanı, endüstriyel motor, enerji sistemleri ve power EPC alanlarının yanında iş ve endüstri makineleri kiralama konusunda da faaliyet gösteren makinagetir.com ile hizmet veren Yanmar Turkey’de önemli bir atama gerçekleşti. Yanmar Turkey’de beş yıldır çeşitli stratejik görevlerde çalışan Murat Balkan Kanbir, Solis traktör markasının pazar payını ve satış adetlerini her yıl artırarak, Türkiye’de Solis’in traktör pazarında yapılanmasını sağlayan öncü isimlerden biri olarak tanınıyor. Ayrıca, Yanmar’ın Türkiye’deki ilk traktörü olan YM serisi traktörlerin Türkiye’de üretimine başladıktan sonra, Avrupa’ya ihracatını gerçekleştiren, ardından da Türk çiftçilerle buluşmasına liderlik ederek ülke tarım sektörü için önemli bir rol oynayan Kanbir, Yanmar’ın tarım ekipmanları markası olan YTAgri’nin kuruluşunda stratejik görevler üstlenmiş ve Türk tarım ekipmanlarının ihracatını başta Japonya, Türki Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Asya’da bulunan birçok ülkeye gerçekleştirmesi konusunda önemli adımlar atmıştır. Son olarak Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Kanbir, 2 Ocak 2024 tarihi itibariyle Yanmar Turkey’nin Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır.Murat Balkan Kanbir, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Maden Mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra yöneticilik alanında uzmanlaşmak amacıyla Sabancı Üniversitesi’nde Yöneticilik Programı’nı tamamladı. Kariyerinde traktör ve tarımsal makine üretimi yapan çeşitli yerli ve uluslararası firmalarda satış ve pazarlama departmanlarında görev aldı. Ayrıca Kanbir, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde danışma kurulu üyeliği yürütmektedir. Son olarak Yanmar Turkey bünyesinde Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Kanbir, bu görevi sırasında tüm tarımsal iş birimleri ve operasyonlarından sorumlu konumda bulunarak Yanmar ve Solis traktörleri ile YTAgri Tarım Ekipmanları’nın operasyonlarına liderlik ederek ilgili ekiplere yöneticilik görevini de üstlendi.