Yalnızca 10 adet üretilen Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition!

Normalde de fazla üretilmeyen Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Xago Edition ile daha da nadir hale geldi. Söz konusu proje, Lamborghini’nin yeni stüdyosu Ad Personam tarafından yapılıyor.

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Ad Personam Ofisi Ad Personam Ofisi Ad Personam Ofisi Ad Personam Ofisi

Ad Personam, İtalyan üretcinin Sant’Agata Bolognese bölgesindeki tesisinde yer alıyor. Bu stüdyo, Lamborghini müşterileri için oldukça geniş kişiselleştirme imkanı sunuyor. Hem de bu detayları konuşmak için İtalya’ya gitmenize gerek kalmıyor. Çünkü bu aydan itibaren müşteriler, bayiler üzerinden video görüşme ile iki saatlik ilk görüşme toplantısı yapabilecek. Video görüşmesi esnasında canlı olarak Ad Personam takımı ile görüşerek taslaklar hakkında konuşabilecek ve fiyat detaylarını tartışabilecekler.

Yeni Ad Personam biriminin açılışını kutlamak adına Lamborghini, Aventador SVJ’lerini istediği gibi kişiselleştirebilecek, 10 adet müşteriye özel Xago Edition araçları duyurdu. İtalyan üretici bu sınırlı sürüm için “Satürn gezegeninin, Kuzey Kutbu’nda yer alan altıgen bulutlardan ve doğadaki altıgenin gücünden” ilham aldıklarını söylüyor.

Bu özel sürümün dış tasarımında, geçişli gümüş renge sahip altıgen desen ve parlak siyah Niero Ad Personam jantlar ile Ad Personam’ın özel kontrastlı rengi oldukça çekici görünüyor.

Aracın kabininde ise altıgen temalı özel koltuk desenleri ve dış tasarımdaki mavi kontrast ile uyumlu detaylar yer alıyor. Ayrıca bütün Aventador SVJ Xago modellerinin her biri numaralandırılmış plakalara sahip olacak.

Kaynak: Carscoops