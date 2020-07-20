Genel
Yalnızca 10 adet üretilen Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition!
Normalde de fazla üretilmeyen Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Xago Edition ile daha da nadir hale geldi. Söz konusu proje, Lamborghini’nin yeni stüdyosu Ad Personam tarafından yapılıyor.
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Ad Personam, İtalyan üretcinin Sant’Agata Bolognese bölgesindeki tesisinde yer alıyor. Bu stüdyo, Lamborghini müşterileri için oldukça geniş kişiselleştirme imkanı sunuyor. Hem de bu detayları konuşmak için İtalya’ya gitmenize gerek kalmıyor. Çünkü bu aydan itibaren müşteriler, bayiler üzerinden video görüşme ile iki saatlik ilk görüşme toplantısı yapabilecek. Video görüşmesi esnasında canlı olarak Ad Personam takımı ile görüşerek taslaklar hakkında konuşabilecek ve fiyat detaylarını tartışabilecekler.
Yeni Ad Personam biriminin açılışını kutlamak adına Lamborghini, Aventador SVJ’lerini istediği gibi kişiselleştirebilecek, 10 adet müşteriye özel Xago Edition araçları duyurdu. İtalyan üretici bu sınırlı sürüm için “Satürn gezegeninin, Kuzey Kutbu’nda yer alan altıgen bulutlardan ve doğadaki altıgenin gücünden” ilham aldıklarını söylüyor.
Bu özel sürümün dış tasarımında, geçişli gümüş renge sahip altıgen desen ve parlak siyah Niero Ad Personam jantlar ile Ad Personam’ın özel kontrastlı rengi oldukça çekici görünüyor.
Aracın kabininde ise altıgen temalı özel koltuk desenleri ve dış tasarımdaki mavi kontrast ile uyumlu detaylar yer alıyor. Ayrıca bütün Aventador SVJ Xago modellerinin her biri numaralandırılmış plakalara sahip olacak.
Kaynak: Carscoops
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Elektrikli sedan Mercedes EQS’nin iddialı menzili açıklandı!
Mercedes-Benz, EQS adını vereceği amiral gemisi elektrikli sedanı ile Tesla Model S ve Porsche Taycan‘ı hedef alıyor. Daimler CEO’su araca dair merak edilen önemli detaylardan biri olan menzil konusunu açıklığa kavuşturdu.
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Şirketin yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Daimler CEO‘su Ola Kallenius, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen EQS’nin, WLTP döngüsüne göre 700 km’nin üzerinde bir menzile sahip olacağını söyledi.
Kallenius, “Gelecek yıl, Mercedes’in elektrikli geleceği için yeni bir dönem başlayacak. EQS ile standartları yeniden belirleyeceğiz. WLTP’ye göre 700 km’den fazla menzili ile elektrikli arabalara olan düşüncelerimiz değişecek. Tamamen elektrikli mimariye dayanan EQS, Mercedes-Benz’in ilk %100 elektrikli lüks sedanı olacak. Pillerin konumundan aracın tasarımına kadar yepyeni fikirler bu araçta yer alıyor.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.
EQS, Modüler Elektrik Mimarisi (MEA) üzerinde yükselecek. Daimler’ın Suttelfingen (Almanya) tesislerinde üretilen bataryalar, Stuttgart-Unterturkheim fabrikasında EQS ile birleştirilecek. Adındaki “S” kısmından da anlaşılacağı üzere S-Serisi’nin lüks, konfor ve güvenlik özellikleri elbette yer alacak. Fakat dört tekerlekten direksiyon ve dört tekerlekten elektrikli çekiş gibi özel yetenekler de EQS’de bulunacak.
Mercedes-Benz EQS’nin teknik detayları
Güç aktarma sistemlerinin tam ayrıntıları henüz açıklanmadı. Fakat bazı raporlara göre araçta, biri önde diğeri arkada olmak üzere çift motorun yer alacağı söyleniyor. Giriş seviyesindeki motorun ise en kötü ihtimalle 400 beygiri aşkın bir güce sahip olması bekleniyor. Durum böyleyken AMG dokunuşlu bir modelin ise 600 beygir civarında bir güce sahip olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
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Skoda’nın çıraklarından: Skoda Slavia!
Skoda’nın stajyerleri, güncel Skoda Scala modeline kendi yorumlarını kattı. İşin sonunda ise heyecan verici bir roadster, Slavia ortaya çıktı.
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Skoda Slavia asla satışa sunulmayacak maalesef. Çünkü o bir konsept araç. Bu arada öğrencileri tebrik de etmek lazım. Sıradan beş kapılı bir hatchback aracı, hiç de fena sayılmayacak çekicilikte bir roadster araca çevirdikleri için. İlk taslaktan, son toplantıya kadar bütün süreci tamamen öğrenciler yönetmiş. Bütün ekip 31 kişilik bir kadroya sahip.
Bu projenin ilham kaynağı 1957 model Skoda 1100 OHC adındaki, iki kişilik üstü açık yarış arabası olmuş. Ayrıca bu araçla, Václav Laurin ve Václav Klement tarafından 1895 yılında bisiklet üreticisi olarak kurulan Skoda’nın 125. yılı da kutlanmış.
Skoda Slavia’ya dönecek olursak, A sütununa kadar Scala’dan bir farkı yok. Bütün değişiklik ise ordan sonra başlıyor. Scala’dan farklı olarak araçta dört yerine iki kapı, ortadan kalkan tavan, arka koltukların yerini doldurup bagaj kapağına kadar uzanan panel ve arka spoyler bulunuyor.
Scala’yı Slavia’ya dönüştürmek, sadece görünür yerlerde değişiklikler barındırmıyor. Şasi güçlendirmeleri ve alt zemini değiştirilmiş bir egzoz sistemine uygun hale getirmek gibi birçok detayı barındıran modifiye işleri yapılmış. Örneğin 20 inçlik jantlar Kodiaq RS‘ten alınırken, fren sistemi ve tekerlek göbekleri ise Octavia vRS‘ten alınmış.
Skoda Slavia’nın detayları
Kristal Beyaz renge sahip araçta, yan eşiklerin altına ve jantların arkasına yerleştirilen LED’ler, Slavia’ya ayrı bir hava katıyor. Slavia’da 150 beygir gücünde 1.5 TSI motor tercih edilmiş. 7 ileri DSG şanzımanın yer aldığı araçta, Skoda marka araçlarda yer alan bütün elektronik yardım sistemleri de yer alıyor.
Aracın kabininde ise Scala’daki dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı aynı şekilde korunmuş. Dört nokta kemerli Sparco koltuklar, delikli siyah ve beyaz deriler, beyaz dikişler ve karbon kaplamalar araca sportif vurgular yapmış.
İlginç bir detay olarak bahsetmeliyiz ki, koltuk kafalıklarının hemen arkasında yer alan kolonlarda iki adet subwoofer yer alıyor. Bu iki subwoofer ve diğer hoparlörler bir araya geldiğinde toplamda 2250 W güce sahip bir ses sistemi, Slavia’ya yer alıyor. Ayrıca aracın bagajı, iki adet elektrikli Skoda scooter taşıyabilecek şekilde tasarlanmış.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefon
Poco F2 Pro inceleme – Fiyatı iyi mi?
Poco F2 Pro inceleme videomuzda, Pocophone’un ülkemizde de satışa çıkan amiral gemisi modelini inceliyoruz. Bakalım Poco F2 Pro modeli, bizlere neler sunuyor?
Güncel fiyat bilgisi
Bu videoyu çektiğimiz gün itibarıyla cihazı farklı web sitelerinde 6200 – 6150 TL civarında bulabilmek mümkün. Bildiğiniz gibi telefon, ülkemizde 6499 TL’lik bir satış fiyatıyla çıkmıştı.
Poco F2 Pro inceleme – Tasarım detayları
Ekran ve performans
6.67 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Ekranda HDR10+ desteği var ve Netflix‘te içeriklerinizi sertifika sorunu olmadığı için HD kalitesinde izleyebiliyorsunuz. Ekran konusunda cihazın avantajı 800 nit‘e kadar ulaşılabilen parlaklık seviyesi. Bu değer sayesinde yoğun güneş ışığı olsa bile ekranı rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak ekran konusunda günümüzün yüksek tazeleme hızı trendi bu cihazda unutulmuş. Modelde 60 Hz‘lik standart bir tazeleme hızı yer alıyor.
Telefonun belki de en büyük avantajı Snapdragon 865 işlemcisi. Zira Türkiye’de 6000 TL civarında bu işlemciyi kullanan herhangi bir akıllı telefon yok. Haliyle yüksek performans isteyen kullanıcılar için bu işlemciyle birlikte ürün fiyat performans olarak nitelendirilebilir. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte, kullanılan soğutma çözümünün de faydalı olduğunu belirtelim. Ayrıca telefonda microSD kart desteği bulunmuyor.
Kamera performansı – Merhaba 8K video!
Telefonda 64 MP’lik Sony IMX686 sensörlü bir ana kamera, 5 MP makro, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörüyle birlikte 4 arka kamera bulunuyor. Ana kamera performansı genel toplamda fiyatını da düşünürsek başarılı. Ancak günümüzün fiyat olarak da yukarıda olan amiral gemilerine göre hem yan kameralar açısından hem de ana kameranın otomatik moddaki gece performansı açısından geri kaldığı yerler bulunuyor. Buna rağmen gece modunun işi kurtarmasıyla genel toplamda ürünün kamerası başarılı diyebiliriz. Ayrıca video tarafında da her ne kadar OIS olmamasına rağmen, Xiaomi EIS ile sabitleme işini artık hiç fena yapmıyor.
Son olarak telefonun pilinden söz edecek olursak 30W hızlı şarj desteğiyle birlikte 4700 mAh pil sunan telefon, yaptığımız PCMark testinden 14 saati aşkın bir süre almayı başardı. Bu da ortalamada bir kullanıcının yoğun bir günü çok rahat geçirebileceği, kullanıma göre de bir günü aşabileceği anlamına geliyor.