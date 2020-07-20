Skoda’nın çıraklarından: Skoda Slavia!

Skoda’nın stajyerleri, güncel Skoda Scala modeline kendi yorumlarını kattı. İşin sonunda ise heyecan verici bir roadster, Slavia ortaya çıktı.

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Skoda Slavia asla satışa sunulmayacak maalesef. Çünkü o bir konsept araç. Bu arada öğrencileri tebrik de etmek lazım. Sıradan beş kapılı bir hatchback aracı, hiç de fena sayılmayacak çekicilikte bir roadster araca çevirdikleri için. İlk taslaktan, son toplantıya kadar bütün süreci tamamen öğrenciler yönetmiş. Bütün ekip 31 kişilik bir kadroya sahip.

Bu projenin ilham kaynağı 1957 model Skoda 1100 OHC adındaki, iki kişilik üstü açık yarış arabası olmuş. Ayrıca bu araçla, Václav Laurin ve Václav Klement tarafından 1895 yılında bisiklet üreticisi olarak kurulan Skoda’nın 125. yılı da kutlanmış.

Skoda Slavia’ya dönecek olursak, A sütununa kadar Scala’dan bir farkı yok. Bütün değişiklik ise ordan sonra başlıyor. Scala’dan farklı olarak araçta dört yerine iki kapı, ortadan kalkan tavan, arka koltukların yerini doldurup bagaj kapağına kadar uzanan panel ve arka spoyler bulunuyor.

Scala’yı Slavia’ya dönüştürmek, sadece görünür yerlerde değişiklikler barındırmıyor. Şasi güçlendirmeleri ve alt zemini değiştirilmiş bir egzoz sistemine uygun hale getirmek gibi birçok detayı barındıran modifiye işleri yapılmış. Örneğin 20 inçlik jantlar Kodiaq RS‘ten alınırken, fren sistemi ve tekerlek göbekleri ise Octavia vRS‘ten alınmış.

Skoda Slavia’nın detayları

Kristal Beyaz renge sahip araçta, yan eşiklerin altına ve jantların arkasına yerleştirilen LED’ler, Slavia’ya ayrı bir hava katıyor. Slavia’da 150 beygir gücünde 1.5 TSI motor tercih edilmiş. 7 ileri DSG şanzımanın yer aldığı araçta, Skoda marka araçlarda yer alan bütün elektronik yardım sistemleri de yer alıyor.

Aracın kabininde ise Scala’daki dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı aynı şekilde korunmuş. Dört nokta kemerli Sparco koltuklar, delikli siyah ve beyaz deriler, beyaz dikişler ve karbon kaplamalar araca sportif vurgular yapmış.

İlginç bir detay olarak bahsetmeliyiz ki, koltuk kafalıklarının hemen arkasında yer alan kolonlarda iki adet subwoofer yer alıyor. Bu iki subwoofer ve diğer hoparlörler bir araya geldiğinde toplamda 2250 W güce sahip bir ses sistemi, Slavia’ya yer alıyor. Ayrıca aracın bagajı, iki adet elektrikli Skoda scooter taşıyabilecek şekilde tasarlanmış.

Kaynak: Carscoops