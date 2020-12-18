Yalnızca 70 kg fazlası olan zırhlı Ferrari 458 Speciale!

Dışarıdan bakınca sıradan (yani standart, yoksa aracın kendisi gayet olağanüstü) bir Ferrari 458 Speciale gibi görünen ama aslında zırhlı olan bu araç, AddArmor‘a ait.

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Bu projenin dikkat çekici olan bir diğer kısmı ise zırhın çok ağır olmaması. Genelde aracın ağırlığına oldukça fazla bir ekleme olan bu zırhlama operasyonları, 458 Speciale’ye yalnızca 70 kg eklemiş. Zaten bu projenin esas amacı, süper spor araçların performanslarına büyük etki yaratmadan onları zırhlanabildiğini göstermek.

AddArmor, İtalyan süper sporu .44 Magnum mermisi dahil tüm tabancalardan gelen atışlardan koruyabilen B4-serviyesinde korumayla donatmış. Bu koruma, balistik çelikten 10 kat daha güçlü fakat %60 daha hafif olan özel bir malzeme ile sağlanmış.

Haberin başında da dediğimiz gibi araca küçük de olsa bir ağırlık ekliyor bu zırh. Fakat AddArmor bu fazlalığın, performans üzerinde hissedilmemesi adına bazı değişiklikler de yapmış. Mesela Ferrari‘nin 458 Speciale için sunduğu bütün karbon fiber opsiyonlarının yanı sıra Capristo marka egzoz sistemi de araçta bulunuyor. Böylelikle araç, fabrika çıkışı halinden yalnızca 30 kg daha ağır oluyor. Ayrıca Capristo egzoz sistemi ile aracın gücü 40 beygir artıyor. Bu da aracın zırhlı olduğunun fark edilmesini imkansızlaştırıyor.

AddArmor, 458 Speciale projesinin fiyatını tam olarak açıklamadı. Fakat prototipin yaklaşık 625 bin $ olduğunu söylüyor. Ayrıca istendiği zaman zırh uygulamasının çıkarılabileceği de belirtiliyor.

Kaynak: Carscoops