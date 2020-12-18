Genel
Yalnızca 70 kg fazlası olan zırhlı Ferrari 458 Speciale!
Dışarıdan bakınca sıradan (yani standart, yoksa aracın kendisi gayet olağanüstü) bir Ferrari 458 Speciale gibi görünen ama aslında zırhlı olan bu araç, AddArmor‘a ait.
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Bu projenin dikkat çekici olan bir diğer kısmı ise zırhın çok ağır olmaması. Genelde aracın ağırlığına oldukça fazla bir ekleme olan bu zırhlama operasyonları, 458 Speciale’ye yalnızca 70 kg eklemiş. Zaten bu projenin esas amacı, süper spor araçların performanslarına büyük etki yaratmadan onları zırhlanabildiğini göstermek.
AddArmor, İtalyan süper sporu .44 Magnum mermisi dahil tüm tabancalardan gelen atışlardan koruyabilen B4-serviyesinde korumayla donatmış. Bu koruma, balistik çelikten 10 kat daha güçlü fakat %60 daha hafif olan özel bir malzeme ile sağlanmış.
Haberin başında da dediğimiz gibi araca küçük de olsa bir ağırlık ekliyor bu zırh. Fakat AddArmor bu fazlalığın, performans üzerinde hissedilmemesi adına bazı değişiklikler de yapmış. Mesela Ferrari‘nin 458 Speciale için sunduğu bütün karbon fiber opsiyonlarının yanı sıra Capristo marka egzoz sistemi de araçta bulunuyor. Böylelikle araç, fabrika çıkışı halinden yalnızca 30 kg daha ağır oluyor. Ayrıca Capristo egzoz sistemi ile aracın gücü 40 beygir artıyor. Bu da aracın zırhlı olduğunun fark edilmesini imkansızlaştırıyor.
AddArmor, 458 Speciale projesinin fiyatını tam olarak açıklamadı. Fakat prototipin yaklaşık 625 bin $ olduğunu söylüyor. Ayrıca istendiği zaman zırh uygulamasının çıkarılabileceği de belirtiliyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Ücretsiz Apple Music üyeliği alın!
Apple, TikTok hizmetine yeni üye olan kullanıcılara dört ay süreyle ücretsiz Apple Music deneme sürümünü sunmaya başladı.
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Kullanıcılar tarafından tespit edildiği üzere anlaşma, video klip paylaşım uygulaması TikTok aracılığıyla yeni abonelere sunuluyor ve yeni aboneler için Apple’ın normalde 1 aylık sunduğu ücretsiz denemesine ek 3 ay daha kullanım ekliyor.
Promosyonun geçerlilik tarihi 4 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Teklifin gereksinimleri arasında Apple Kimliği’nize kayıtlı bir ödeme yöntemi belirtme şartı bulunuyor.
Teklif, açılan bir bildirim aracılığıyla uygulama içinde karşımıza çıkıyor. Ancak TikTok kullanıcılarının bu bildirimi görmek için ne yapabilecekleri tam olarak net değil. Bu promosyon aynı zamanda Apple Müzik’te bulunan resmi TikTok çalma listelerine de vurgu yapıyor.
Geçtiğimiz ay Apple, şirketin Shazam müzik tanımlama uygulaması aracılığıyla buna benzer bir Apple Music promosyonu daha sunmuştu.
Devamında ücret ödememek için ne yapmalıyım?
Ücretsiz Apple Music aboneliğinizi TikTok üzerinden aktif ettikten sonra herhangi bir ücret ödemek veya ücretsiz kullanım sonunda üyeliğe devam etmek istemezseniz, hizmete dört aylık erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için iPhone’unuzdan Ayarlar> Apple Kimliği> Abonelikler sayfasına gidip, Etkin abonelikler menüsünün altındaki Apple Music Aboneliği’ni seçmeniz ve seçeneklerden Aboneliği İptal Et’e dokunmanız yeterli. Bunu yapmak, deneme bitene kadar hizmete ücretsiz erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi 4 ay süreyle sürdürmenizi sağlayacaktır.
Genel
The Callisto Protocol en korkunç yapım olmayı hedefliyor!
The Callisto Protocol oyunu gündemde kalmaya devam ediyor. Dead Space serisinin yapımcılarının geliştirdiği oyun en korkutucu yapım olmayı hedefliyor.
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Glen Schofield The Callisto Protocol için en korkunç oyun ünvanı almak istiyor!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Game Awards 2020 etkinliği ile birlikte hem ödüllerin dağıtıldığı hem de yeni oyunların duyurulduğu şu günlerde gözler özellikle bir yapıma dikkatle çevrildi. Efsane Dead Space serisinin eski yapımcıları tarafından geliştirilen ve serinin ruhani devamı olması beklenen The Callisto Protocol ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir şekilde PUBG ile aynı evrende geçeceği öğrenilen oyun yapımcıların hedefine göre en korkutucu oyun olmayı hedefliyor. Discord üzerinden soru cevap yapan Glen Schofield, yapımın insanları korkutabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmesi hayranların beklentilerini yükselmesine neden oldu.
Oyunu geliştirirken Dead Space serisinde başardıklarını unutmadıklarını belirten Glen Schofield, oyunun kesinlikle eşli oynamaya açık olmayacağını belirtti. Eşli oyunlarda oyuncuların hikaye dışına çok çıktığını belirten Schofield, hikaye deneyimini tam olarak yaşatmak istediklerinin altını çizdi. PUBG ile olan bağlantıya da açıklık getirilirken, oyuncuların iki oyun arasında derin bir ilişki kurmalarına gerek olmadığı öğrenildi. 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen oyun bakalım Dead Space‘in yakaladığı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz. Oyunun yapımcılarının dahil olduğu Discord grubuna girmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 modelinin batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung Galaxy M12 modeli FCC üzerinde listelendi. Orta giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun batarya kapasitesi de belli oldu.
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Samsung Galaxy M12 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!
Samsung orta seviye akıllı telefon ürün yelpazesini güçlendirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Galaxy M12 modelini geliştiren akıllı telefon üreticisi, yeni modeli ile kullanıcılara iyi bir alternatif oluşturmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları sızdırılan akıllı telefon ile alakalı bazı teknik özellikler de netleşmeye başladı. FCC platformunda listelenen akıllı telefonun batarya kapasitesi belli oldu. Oldukça yüksek batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon EB-BM207ABY kod adlı 6000 mAh‘lik pil ile piyasaya çıkacak.
Orta giriş seviyeye konumlandırılması beklenen Samsung Galaxy M12, bizleri Eynos 850 işlemcisi ile karşılayacak. 3 GB RAM kapasitesine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon piyasaya Android 11 ile çıkış yapacak. Geçtiğimiz hafta Geekbench platformuna da uğrayan akıllı telefon tahminlere göre oldukça yakın bir zamanda kullanıcıları ile buluşacak. Özellikle uygun fiyatlı orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde Çinli rakiplerine nazaran geride kalmak istemeyen Güney Kore devinin yapacağı hamleler merak konusu. Özellikle batarya kapasitesi ile adından söz ettiren Galaxy M serisi piyasada önemli bir alternatif olmayı başarabilmişti. Bakalım firma serinin yeni üyesi ile birlikte aynı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
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