Yakında Xiaomi 12 Mini Görebiliriz!

Xiaomi geçtiğimiz yılın sonlarında yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12 Pro, 12, ve 12X modellerini tanıtmıştı. Bu tanıtımdan sonra gözler Xiaomi’nin bir Ultra model daha çıkarmasına çevirilmişti. Anlaşılan o ki marka mini telefon rekabetine katılıyor!

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Peki böyle bir şey olabilir mi? Xiaomi, 12 mini üzerinde çalışıyor olabilir mi? Bazı sızıntı kaynakları öyle olduğunu söylüyor. Ve 6 inçten daha küçük bir ekrana sahip mini telefondan bahsediliyor. Şu anda en azından üst düzey donanım ile birlikte küçük bir telefon istiyorsanız, yalnızca iPhone 13 mini ve ülkemizde satışı olmayan Asus Zenfone 8 bu tabirlere uyuyor.

Henüz kesin bir bilgi olmasa da 12 mini yukarıdaki görseldeki gibi görünebilir. Xiaomi 12, 12X ve 12 Pro’nun tasarımından oldukça farklı. Spekülasyonlara göre, 6 inçten daha küçük olmak üzere AMOLED ekrana ve Xiaomi 12X modelinde olduğu gibi gücünü Snapdragon 870 yonga setinden alabilir.

Aralık ayından bu yana 12 mini hakkında konuşuluyor, ancak şimdiye kadar bu tarzda bir telefonun varlığına dair kanıt çok yoktu. Ayrıca aynı kaynak, önemli ölçüde farklı bir tasarıma sahip bir Xiaomi 12 mini’nin görüntüsünü yayınladı. Bu nedenle, bunun geçmişteki diğer pek çok “mini” telefonda olan söylentiler gibi gerçek olmayabileceğini de hatırlatalım. Diğer bir yandan, birkaç kez ortaya çıkan Xiaomi 12 Ultra var. Arkasında heybetli bir kamera çıkıntısıyla gelecek olan model, kamera tarafında beklentileri fazlasıyla karşılayacağa benziyor.