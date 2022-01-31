MIUI 13 Hakkında Bilmeniz Gereken Tüm Özellikler!

Xiaomi, 2022 amiral gemisi akıllı telefon serisi Xiaomi 12 serisi ile birlikte MIUI 13‘ü resmi olarak piyasaya sürdü. Beklenebileceği gibi, MIUI 13 birçok yeni özellik ve geliştirmeyle birlikte geliyor. Performans, güvenlik ve arayüz tasarımı üç ana yenilik olarak göze çarpıyor.

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MIUI 13’ü yeni Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X üllkemizde satışa çıktığında deneyimleme şansınız olacak. 2022’nin ilk çeyreğinden itibaren Mi 11 serisinden başlamak üzere birçok Xiaomi modeli de bu güncellemeyi alacak.. PadOS varyantı da aynı zamanda Xiaomi tabletlerine yayılmaya başlayacak.

MIUI 13 Performansı

Xiaomi, önceki 12.5 sürümüne kıyasla MIUI 13’ün daha kararlı ve hızlı olması konusuna büyük önem veriyor. Aşağıdaki grafikte, Xiaomi’nin amiral gemisi, orta sınıf ve giriş seviyesinde olan cihazların (soldan sağa sırayla) kararlılık iddialarını görebilirsiniz. Xiaomi, bunu popüler uygulamalarda atılan kare sayısıyla ölçüyor.

Xiaomi’ye göre, amiral gemileri MIUI’nin en son sürümüyle %15 daha az kare (frame) atlıyor. Ayrıca orta segment telefonlarda %32’ye kadar, giriş segmentlerde ise %52 daha az düşüşle büyük bir iyileştirme yapmış oldu. Bu veriler muhtemelen telefonların en yoğun kullanım senaryosunda gerçeklemiş, bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar da gösterebilir.

Bununla birlikte çoklu uygulama kullanımında da geliştirmeler mevcut. Xiaomi, MIUI 13 ile çalışan Mi Mix 4’te 14 uygulamanın tamamının arka planda çalışır durumda olduğunu iddia ediyor. Nispeten, Huawei P50 13 uygulama, Vivo X60 Pro Plus 9 uygulama ve Oppo Find X3 Pro 5 uygulamayı arka planda tutabildiğini söylüyor.

Global Redmi Note 11 serisi lansmanında Xiaomi, MIUI 13’e gelen birkaç ek performans geliştirmesinin ana hatlarıyla belirtti:

Liquid Storage: Xiaomi, bu özelliğin yazıldığı yer de dahil olmak üzere cihazda “depolanan verileri aktif olarak yöneten” akıllı bir birleştirme aracı olduğunu iddia ediyor. Şirket, cihazın ömrü boyunca depolama performansını iyileştirdiğini belirtiyor.

Atomize bellek: Liquid Storage gibi bu özellik, uygulamalar tarafından kullanılan RAM’i yönetiyor. Uygulamaların görevlerini önemsiz ve gerekli süreçlere bölüyorr ve ardından eskileri atıyor. Bunun uygulamaların arka planda kaldırılmasını nasıl etkileyeceği belli değil, ancak karar vermeden önce bu özelliği beklememiz ve iş üstünde görmemiz gerekecek.

Odaklanmış Algoritmalar: Bu özellik “sistem kaynaklarını kullanım senaryolarına göre dinamik olarak tahsis ediyor.” Aslında özellik, uygulamaların daha fazla CPU gücü çalıştırmasına izin vererek performansı artırıyor.

Akıllı Denge: Xiaomi, bu özelliğin performans taleplerini güç tüketimi ile dengeleyerek pil ömrünü iyileştirdiğini iddia ediyor.

MIUI 13 Güvenlik geliştirmeleri

Güvenlik,akıllı cihazlar için her zamankinden daha önemli hale geliyor. Xiaomi bunun farkında ve MIUI 13’te birkaç güvenlik ayarı içeriyor. Örneğin; şirket, yüz tanımlamaya büyük önem veriyor ve yüz algılamanın doğruluğunu artırıyor. Yazılımı artık yalnızca yüzün kendisine odaklanmak için insan bedenlerini otomatik olarak bloke ediyor. Ayrıca, insanların sistemi kandırmak için fotoğrafları kullanmasını önlemek için yüzünüze daha kapsamlı bir görünüm kazandırıyor.

Xiaomi ayrıca, MIUI 13’ün “gizlilik filigranı” ve “dolandırıcılık koruması” olarak bilinen iki yeni güvenlik odaklı özelliğini de duyurdu. Ancak şirket, bu özelliklerin tam olarak ne işe yaradığını açıklamadı. Bunların ne olabileceği hakkında daha fazla bilgi için beklememiz gerekecek.

MIUI 13 Tasarımı

MIUI 13, özellikle widget’lara yönelik bir dizi tasarım ince ayarıyla birlikte geliyor. Aşağıdaki resimlerde çok sayıda yeni widget görebilirsiniz.

Xiaomi ayrıca MiSans adlı yeni bir yazı tipi kullanıyor. Xiaomi’nin herkesin herhangi bir platformda kullanması için ücretsiz olarak sağlayacağı basit ve zarif bir yazı tipi. Ayrıca MIUI 13’te bir avuç canlı “çiçek açan” duvar kağıdı da dahil olmak üzere yaklaşık 50 yeni duvar kağıdı bulunuyor.

MIUI 13 çıkış tarihi ne zaman ve hangi cihazlara gelecek?

MIUI 13’ün ilk olarak 2022’nin ilk çeyreğinde 18 telefona geleceğini onaylandı. Bu, aşağıda belirtilen cihazların MIUI 13’ü bu yıl Ocak ve Mart ayları arasında güncellemeyi alacağı anlamına geliyor. Ancak, güncellemenin bölgeden bölgeye göre değişebileceğini unutmayın. İşte MIUI 13 güncellemesini alacak cihazların listesi:

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE