Akıllı TV
Yakında televizyonlarımızda göreceğimiz “FilmMaker” modu nedir?
FilmMaker modu yakın gelecekte televizyonlarımızda yerini alması bekleniyor. Geçtiğimiz sene birçok teknoloji konferansında lanse edilen televizyonlarda gördüğümüz yeni nesil ekran görüntü teknolojisi nedir? Bize neler sunacak? Ne anlama geliyor? Yazımızda bunlara değiniyoruz.
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TV üretici firmaları, CES 2020’de FilmMaker adı verilen yeni bir teknolojiyi hayatımıza katacaklarını yavaş yavaş açıklamaya başlamışlardı. Fakat bu teknoloji sadece yeni nesil televizyonları değil, satışta olan halihazırda cihazları da destekleyecek. İşte, bu noktada konu farklı bir noktaya taşınmış oluyor.
Televizyonlarımızda göreceğimiz FilmMaker modu nedir?
Bahsedilen yeni nesil ekran özelliği sayesinde; ekranınıza yansıyan görüntü yapımcıların, yönetmelerin ve film stüdyoları tarafından istediği gibi olacak. Yani, demek oluyor ki ekranınızın standart ayarlarının dışında #filmmaker modunu kullanırsanız James Cameron’ın filmlerini izlerken daha akıcı ve sinemada olması gereken şekliyle size aktarılmış olacak.
Bu elbette otomatik şekilde televizyonunuzda kullanılan yapay zeka teknolojileri eşliğinde kullanıma sunulacak. Başka bir filmde alacağınız görüntü otomatik olarak daha iyileştirilmiş ve sinema standartlarına uygun olarak tekrardan düzenlenecek.
FilmMaker modunun avantajları neler? Ne kadar kapsamlı?
Şu anki mevcut televizyonlar, size ideal görüntü sunulması için içerisinde özel görüntü işleme teknolojilerini kullanır. Böylece, Spor programlarını izlerken görüntü daha canlı ve keskin hale gelirken, film izlerken seyir zevkine daha uygun olan kontrast ve renk ayarları kullanılır. Fakat bu seçenekler sadece belli içerikler için özel olarak dizayn edilmiştir. Her film veya her spor dalı için ayrı ayrı ve otomatik olarak algılanabilen bir yazılım mevcut değildir.
Aynı zamanda bu görüntü sistemleri, görüntüyü adeta mahvederek görüntünün akıcılığını bozar ve görüntüyü düzeltmek yerine daha da can sıkıcı hale getirebilir. Görüntü o kadar kötü hale gelir ki sanki ucuz kameralarla çekilmiş 24 karede oynatılan ve literatürde “SOE (Soap Opera Effect)” denen olayı yaşatır.
Dunkirk, Interstellar, Dark Knight Trilogy gibi dünyada ses getirmiş filmlerin yönetmeni Cristopher Nolan, konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapıyor:
“Modern televizyonlar, olağanüstü teknik yeterliliklere sahipler. Orjinal yaratıcının göstermek istediği görüntüyü, ev kullanıcıları için olabildiğince yakından sunan bu teknolojiyi kullanmamız önemlidir.”
Ve sözlerine şu cümlelerle devam etti;
TV üreticileriyle yaptığımız iş birliğiyle, FilmMaker modu, yapımcıların film içerisinde kullanmış olduğu kare hızına, kontrasta, renk doğruluğuna, en boy oranına sadık kalarak bu bilgileri belli kodlarla verilerin içerisine basitçe yazılabilir hale getirecek.
Tüketiciler için erişim kolaylığı UHD İttifakı’nın elbette isteyeceği unsurlar içerisinde yer alıyor. Bilindiği üzere bu oluşum içerisinde birçok büyük televizyon üreticisi bulunuyor.
FilmMaker modunun içeriğindeki meta veriler sayesinde filmlerin tüm bilgilerine sistem erişebilecek. Bu, izleyicinin, hangi seçeneklerin etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağına karar vermeden menülerde dolaşmak zorunluluğu olmadan. İzleyeceği filmin istenen şekilde deneyimlenmesini sağlayacak. Bununla birlikte herhangi bir temas olmadan dediğim gibi otomatik olarak gerçekleşecek. Filmmaker Modu, uygun içerikle otomatik olarak etkinleştirilmenin yanı sıra, TV uzaktan kumandasında tek bir düğmeye basarak da etkin hale getirilecek. Tabii ki, TV’lerini profesyonel olarak kalibre eden veya sadece özelliği istemeyenler için bir kapatma seçeneği de olacak.
Hangi televizyonlar ilk olarak FilmMaker modunu destekleyecek?
Açıklanan bilgiler ışığında diyebiliriz ki, Panasonic Vizio, LG gibi televizyon üreticilere bu destekle yakından ilgilenecekler. Panasonic IFA 2020 fuarında gelecek ürünleriyle ilgili yaptıkları açıklamalarda yeni nesil televizyonlarında bu desteği olabildiğince hızlı şekilde kazandıracaklarını açıklamıştı. Ayrıca diğer şirketler de 2020 model televizyonlarına bu desteği güncelleme yoluyla göndermeye başlayacaklarını söylediler.
FilmMaker modunu destekleyecek televizyon şirketleri ve modelleri, tam liste! (Açıklandıkça güncellenecek)
Samsung (2020 yılında çıkacak tüm televizyonları ve 2020’de satışta olan tüm televizyonlara güncelleme metoduyla verilecek)
Philips (Uluslararası çaptaki 2020 yılında çıkmış tüm televizyon ürünleri.)
Panasonic (2020 OLED HD 2000 serisi)
Vizio (Tüm 2020’de çıkmış televizyon modelleri.)
LG (2020’de duyurulmuş tüm 4K ve 8K televizyonları)
Sony (Henüz net değil. Farklı teknolojiler kullanabilir.)
TCL (Henüz katılım sürecine dahil olacağı net değil.)
Benzer şekilde Netflix geçtiğimiz yıllarda Bravia’yla anlaşmaya gidip “Kalibre Modu“nu duyurmuştu. Yazımızda bahsettiğimiz yazılıma benzer şekilde çalışarak içeriğe uygun görüntü seçenekleri sunabiliyordu. Fakat bu anlaşma sadece Bravia ile sınırlı kalmıştı. Umarız ki, gelişen televizyon sistemleri artık biz kullanıcılara seyir zevkini arttıran geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş fonksiyonlar sunabilir.
Akıllı TV
Realme TV, parlak ekranı ve 4 hoparlörü ile geliyor!
Realme, 25 Mayıs günü aralarında şirketin ilk akıllı saat, televizyon ve oyun telefonu modellerinin olduğu 8 ürün tanıtacak. Firma yayımladığı Realme TV reklamında, cihazın parlak ekranına ve 4 hoparlörüne dikkat çekiyor.
Yayımlanan reklama göre çerçevesiz bir tasarım diline sahip olan Realme TV, 400 nits parlaklık sunabilecek. Realme’nin iddiasına göre bu parlaklık değeri aynı fiyat bandında bulunan diğer modellerden %20 daha fazla. Daha önce markanın akıllı telefonlarında kamera modu olarak bulunan Chroma Boost, Realme’nin TV modelinde resim işleme motoru olarak kullanılacak.
Akıllı bir televizyon olarak lanse edilen modelin işletim sistemi henüz belli değil. Cihazın akıllı tarafına MediaTek markalı, 4 adet Cortex A53 çekirdeğine sahip bir 64-bit yonga seti güç verecek. Bu yonga seti bünyesinde 3 çekirdekli Mali-430 grafik işlemcisini barındıracak.
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Realme’nin TV reklamında öne çıkardığı bir diğer özellik ise 24W çıkış gücüne sahip olan dörtlü hoparlör kurulumu oldu. Cihazın ses sistemi Dolby Audio teknolojisini de destekliyor. Hint Standartları Bürosu (BIS)’na göre Realme TV, 43 ve 55 inç olmak üzere iki ayrı boyut seçeneği ile satışa çıkacak ve söz konusu modellerde QLED paneller kullanılacak.
Realme TV modelleri ile ilgili tüm bilgiler 25 Mayıs günü yapılacak resmi tanıtımda kesinleşecek.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı TV
Google, Stadia için Android televizyonlar üzerine çalışıyor.
Google yeni oyun yayın platformu Stadia için çalışmalarını sürdürüyor. Firma Android TV üzerinden sağlanacak yayınlar için 4K/HDR çalışmalarına başladı.
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Android TV üzerinden 4K/HDR Stadia yayını imkanı!
Google, buluttan oyun oynatma konusunda ki isteğini gösteren çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geliştirdiği Stadia ile kullanıcıların yeterli donanıma sahip olmadan da oyun oynamalarını sağlayan sistem yavaş yavaş kullanılmaya başlandı bildiğiniz üzere. Şimdilerde ise Google‘ın aklında başka bir fikir var gibi. Hali hazırda 4K monitörlerde internet üzerinden çalışabilen Stadia, artık Android tabanlı televizyonlarda da 4K/HDR desteği sunmaya hazırlanıyor. 9to5Google isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Google Android tabanlı 4K/HDR destekleyen akıllı televizyonların Stadia ile tam performanslı çalışmasını sağlayacak geliştirmeler üzerine çalışıyor. Android tabanlı akıllı televizyonların 4K/HDR desteği ile rakiplerine de mesaj vermek isteyen firma, görünüşe göre yakın zamanda bu özelliği de duyuracak.
Bu özellikler sayesinde buluttan oyun oynama konusunda elini güçlendirmek isteyen firma, başlangıçta yaşanan sıkıntıları unutturmak istiyor. Özellikle ilk çıkış zamanı bir takım olumsuz geri dönüşler alan sistem, Nvidia Geforce Now‘ın da oldukça kuvvetli bir şekilde gelmesiyle birlikte farklılık yaratmak zorunda kalmıştı. 4K/HDR ile bu tarz bir farklılık yaratmak isteyen Google, bakalım ileri zamanlar da neler ekleyecek. Ülkemizde ne yazık ki kullanılamayan sistemin ilerleyen dönemler de uğraması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Philips Sound, kulaklıklara özel kampanya düzenliyor!
Philips Sound, kulaklık ürünleri için özel kampanya düzenliyor. “sepetimdekises.com” üzerinden yapılacak kampanyada belli ürünlere özel 50 TL’lik Migros hediye çeki de müşterilerle buluşacak.
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Philips’in Türkiye’deki televizyon ve ses ürünleri ayağı TPVision kulaklıkları için çok güzel bir kampanyaya imza atıyor. 14 Şubat tarihinde başlayan kampanya 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Ayrıca seçili ürünlerde müşteriler 50 TL’lik Migros hediye çeki kazanma şansı da yakalıyor. Aşağıda yazılı olan ürünlere belli oranlarda indirime tabii tutulacak.
İşte indirime girecek Philips Sound ürünleri!
- SHQ6500CL/00
- TAUN102BK/00
- TAUH202WT/00
- TAUH202BK/00
- SHB3075BK/00
- SHB3075BL/00
- SHB3075RD/00
- SHB3075WT/00
- TAUT102BK/00
- SHB3175BK/00
- SHB3175WT/00
- SHC5200/10
- TASH402BK/00
- TABH305BK/00
- SHB2515BK/10
- TAPH802BK/00
- TAPH805BK/00
Katılım koşulları neler?
- Kampayaya katılım için tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin alışveriş faturalarının tarihi itibari ile 15 gün içerisinde sepetimdekises.com sitesine giriş yaparak kampanya başvuru formunu doldurmaları ve “Kampanya Katılım Koşulları”nı onaylamaları gerekiyor.
- Başvuru sonrası beş iş günü içinde başvuru değerlendirilip müşterileri geri dönüş yapılacak.
- Başvurusu geçerli olan kullanıcılar alışveriş fatura tarihinden 30 günlük süre bitimi sonrası 4 iş günü içerisinde hediye kodlarına kavuşacaklar.
14 Şubat tarihinde başlayan “Philips Sepetimdeki Ses” kampanyası 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Verilen hediye çeki ise sadece bir kullanıma tahsis olacak.