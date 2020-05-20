FilmMaker modu yakın gelecekte televizyonlarımızda yerini alması bekleniyor. Geçtiğimiz sene birçok teknoloji konferansında lanse edilen televizyonlarda gördüğümüz yeni nesil ekran görüntü teknolojisi nedir? Bize neler sunacak? Ne anlama geliyor? Yazımızda bunlara değiniyoruz.

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TV üretici firmaları, CES 2020’de FilmMaker adı verilen yeni bir teknolojiyi hayatımıza katacaklarını yavaş yavaş açıklamaya başlamışlardı. Fakat bu teknoloji sadece yeni nesil televizyonları değil, satışta olan halihazırda cihazları da destekleyecek. İşte, bu noktada konu farklı bir noktaya taşınmış oluyor.

Televizyonlarımızda göreceğimiz FilmMaker modu nedir?

Bahsedilen yeni nesil ekran özelliği sayesinde; ekranınıza yansıyan görüntü yapımcıların, yönetmelerin ve film stüdyoları tarafından istediği gibi olacak. Yani, demek oluyor ki ekranınızın standart ayarlarının dışında #filmmaker modunu kullanırsanız James Cameron’ın filmlerini izlerken daha akıcı ve sinemada olması gereken şekliyle size aktarılmış olacak.

Bu elbette otomatik şekilde televizyonunuzda kullanılan yapay zeka teknolojileri eşliğinde kullanıma sunulacak. Başka bir filmde alacağınız görüntü otomatik olarak daha iyileştirilmiş ve sinema standartlarına uygun olarak tekrardan düzenlenecek.

FilmMaker modunun avantajları neler? Ne kadar kapsamlı?

Şu anki mevcut televizyonlar, size ideal görüntü sunulması için içerisinde özel görüntü işleme teknolojilerini kullanır. Böylece, Spor programlarını izlerken görüntü daha canlı ve keskin hale gelirken, film izlerken seyir zevkine daha uygun olan kontrast ve renk ayarları kullanılır. Fakat bu seçenekler sadece belli içerikler için özel olarak dizayn edilmiştir. Her film veya her spor dalı için ayrı ayrı ve otomatik olarak algılanabilen bir yazılım mevcut değildir.

Aynı zamanda bu görüntü sistemleri, görüntüyü adeta mahvederek görüntünün akıcılığını bozar ve görüntüyü düzeltmek yerine daha da can sıkıcı hale getirebilir. Görüntü o kadar kötü hale gelir ki sanki ucuz kameralarla çekilmiş 24 karede oynatılan ve literatürde “SOE (Soap Opera Effect)” denen olayı yaşatır.

Dunkirk, Interstellar, Dark Knight Trilogy gibi dünyada ses getirmiş filmlerin yönetmeni Cristopher Nolan, konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapıyor:

“Modern televizyonlar, olağanüstü teknik yeterliliklere sahipler. Orjinal yaratıcının göstermek istediği görüntüyü, ev kullanıcıları için olabildiğince yakından sunan bu teknolojiyi kullanmamız önemlidir.”

Ve sözlerine şu cümlelerle devam etti;

TV üreticileriyle yaptığımız iş birliğiyle, FilmMaker modu, yapımcıların film içerisinde kullanmış olduğu kare hızına, kontrasta, renk doğruluğuna, en boy oranına sadık kalarak bu bilgileri belli kodlarla verilerin içerisine basitçe yazılabilir hale getirecek.

Tüketiciler için erişim kolaylığı UHD İttifakı’nın elbette isteyeceği unsurlar içerisinde yer alıyor. Bilindiği üzere bu oluşum içerisinde birçok büyük televizyon üreticisi bulunuyor.

FilmMaker modunun içeriğindeki meta veriler sayesinde filmlerin tüm bilgilerine sistem erişebilecek. Bu, izleyicinin, hangi seçeneklerin etkinleştirileceğini veya devre dışı bırakılacağına karar vermeden menülerde dolaşmak zorunluluğu olmadan. İzleyeceği filmin istenen şekilde deneyimlenmesini sağlayacak. Bununla birlikte herhangi bir temas olmadan dediğim gibi otomatik olarak gerçekleşecek. Filmmaker Modu, uygun içerikle otomatik olarak etkinleştirilmenin yanı sıra, TV uzaktan kumandasında tek bir düğmeye basarak da etkin hale getirilecek. Tabii ki, TV’lerini profesyonel olarak kalibre eden veya sadece özelliği istemeyenler için bir kapatma seçeneği de olacak.

Hangi televizyonlar ilk olarak FilmMaker modunu destekleyecek?

Açıklanan bilgiler ışığında diyebiliriz ki, Panasonic Vizio, LG gibi televizyon üreticilere bu destekle yakından ilgilenecekler. Panasonic IFA 2020 fuarında gelecek ürünleriyle ilgili yaptıkları açıklamalarda yeni nesil televizyonlarında bu desteği olabildiğince hızlı şekilde kazandıracaklarını açıklamıştı. Ayrıca diğer şirketler de 2020 model televizyonlarına bu desteği güncelleme yoluyla göndermeye başlayacaklarını söylediler.

FilmMaker modunu destekleyecek televizyon şirketleri ve modelleri, tam liste! (Açıklandıkça güncellenecek)

Samsung (2020 yılında çıkacak tüm televizyonları ve 2020’de satışta olan tüm televizyonlara güncelleme metoduyla verilecek)

Philips (Uluslararası çaptaki 2020 yılında çıkmış tüm televizyon ürünleri.)

Panasonic (2020 OLED HD 2000 serisi)

Vizio (Tüm 2020’de çıkmış televizyon modelleri.)

LG (2020’de duyurulmuş tüm 4K ve 8K televizyonları)

Sony (Henüz net değil. Farklı teknolojiler kullanabilir.)

TCL (Henüz katılım sürecine dahil olacağı net değil.)

Benzer şekilde Netflix geçtiğimiz yıllarda Bravia’yla anlaşmaya gidip “Kalibre Modu“nu duyurmuştu. Yazımızda bahsettiğimiz yazılıma benzer şekilde çalışarak içeriğe uygun görüntü seçenekleri sunabiliyordu. Fakat bu anlaşma sadece Bravia ile sınırlı kalmıştı. Umarız ki, gelişen televizyon sistemleri artık biz kullanıcılara seyir zevkini arttıran geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş fonksiyonlar sunabilir.